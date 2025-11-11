ROVR 正在構建未來空間人工智慧（Spatial AI）與智慧交通系統的數據骨幹。透過收集多感測器數據——包括 LiDAR、攝影機、IMU、RTK 等——並進行先進的感測器融合，ROVR 提供龐大且高品質的 AI 訓練資料集，賦能下一代自動駕駛、機器人以及空間 AI 的應用。任何人都可以透過 ROVR 行動應用程式 無縫參與，開啟涵蓋自動駕駛、智慧基礎設施到即時道路情報的各類應用，同時在去中心化的可持續數據經濟中獲取獎勵。