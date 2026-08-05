River (RIVER) 今日技術分析 River 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 RIVER 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 River 分析的信息。 註 冊

River (RIVER) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.6565 -- -12.04% -19.84% -64.42%

River 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 River 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 5 中立 3 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 0 買入 13 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 3 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.6663 2.6656 R2 2.6656 2.6652 R1 2.6653 2.665 PP 2.6646 2.6646 S1 2.6643 2.6642 S2 2.6636 2.664 S3 2.6633 2.6636

River 市場信號 目前淨掛單量 -1.04M $7.53 M $8.57 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.02M 3 日主動買入 $1.19 M 3 日主動賣出 $1.21 M 7 日主動買賣差額 -0.20M 7 日主動買入 $5.78 M 7 日主動賣出 $5.98 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 River資金流向 淨流入 RIVERUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.00 M 2.65 2026-08-14 $0.00 M 2.62 2026-08-13 $0.02 M 2.60 2026-08-12 $0.00 M 2.59 2026-08-11 -$0.02 M 2.66 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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