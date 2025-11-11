Rhea Finance 是 Near DeFi 的骨幹，也是比特幣、NEAR 和其他主流資產的鏈上抽象流動性平台。 Rhea 由 Ref Finance（NEAR 最大的去中心化交易所）和 Burrow Finance（NEAR 領先的貨幣市場）合併而成，是一個統一的 DeFi 協議，保障超過 2.5 億美元的總鎖定價值 (TVL)，用戶可以在一個平台上進行兌換、借貸和收益。身為 NEAR DeFi 的骨幹，Rhea 在 NEAR 的鏈上抽象策略中也扮演關鍵角色。