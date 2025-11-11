Project Rescue 將數十年的災害響應經驗與尖端的區塊鏈技術和去中心化金融 (DeFi) 相結合，推出了 $RESCUE 代幣，其功能如下：支持全球救援行動和災害防備工作；賦能個人投資具有影響力的、切實可行的項目，旨在建設更安全、更具韌性的社區；構建一個以安全和韌性爲願景的全球社區。