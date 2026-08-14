Request實時價格 (REQ)
Request (REQ) 今日實時價格為 NT$ 0.05017，過去 24 小時內變化了 1.76%。目前 REQ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05017 每 REQ。
Request 目前市值在 NT$ 39.97M 排名第 #442，流通供應量為 796.69M REQ。過去 24 小時內，REQ 的交易價格在 NT$ 0.04914（低點）和 NT$ 0.05198（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 37.853440890312196123，而歷史最低價為 NT$ 0.1486946408547539。
短期表現方面，REQ 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.62K。
No.442
ETH
Request 的目前市值為 NT$ 39.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.62K。REQ 的流通量為 796.69M，總供應量是 999416740.93470852，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.14M。
+0.01%
-1.76%
-2.25%
-2.25%
跟蹤 Request 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0287235
|-1.76%
|30天
|NT$ -0.00457
|-8.35%
|60天
|NT$ -0.00892
|-15.10%
|90天
|NT$ +0.03017
|+150.85%
今天，REQ 記錄了 NT$ -0.0287235 (-1.76%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00457 (-8.35%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，REQ 的變化為 NT$ -0.00892 (-15.10%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.03017 (+150.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Request（REQ）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Request 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 Request 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 REQ 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
**市場結構** REQ_USDT 4小時現價為0.06379，位於中樞0.06557下方2.78%，處於樞紐體系的下半區。MA與EMA各周期均呈買入排列，價格運行於均線系統上方。MACD錄得金叉信號，結構層面多頭佔據主導地位。 **動能狀態** 短周期動能指標呈現集中多頭配置，快慢均線系統方向一致。RSI位於中性區間，動能尚未進入超買區域。波動率指標BOLL顯示價格在通道內運行，當前動能的延續性有待觀察。 **關鍵價位** 上方阻力位R1為0.0667，距離現價4.56%；R2為0.06761，距離現價5.99%。下方支撐位S1為0.06466，距離現價-1.36%；S2為0.06353，距離現價0.41%。近期價位主要集中在0.0635至0.0667之間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Request 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
準備好開始使用 Request 了嗎？在 MEXC 購買 REQ 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Request 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Request (REQ) 購買之旅。
擁有 Request 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 Request (REQ) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Request是一個建立在以太坊網絡上的去中心化網絡，允許任何人在任何地方發起支付請求，並向接收者提供安全支付方法。所有的數據都儲存在一個去中心化的真實分類帳中，打造資產發票、會計、稽核和付款標準的金融平台。即基於加密貨幣和區塊鏈網絡的企業級支付財務稽核的金融平台。
要更深入地瞭解 Request，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 REQ。在 MEXC 上探索 REQUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 Request 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。