Request 今日價格

Request (REQ) 今日實時價格為 NT$ 0.05017，過去 24 小時內變化了 1.76%。目前 REQ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05017 每 REQ。

Request 目前市值在 NT$ 39.97M 排名第 #442，流通供應量為 796.69M REQ。過去 24 小時內，REQ 的交易價格在 NT$ 0.04914（低點）和 NT$ 0.05198（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 37.853440890312196123，而歷史最低價為 NT$ 0.1486946408547539。

短期表現方面，REQ 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.62K。

Request（REQ）市場資訊

排名 No.442 市值 NT$ 39.97MNT$ 39.97M NT$ 39.97M 成交量（24H） NT$ 56.62KNT$ 56.62K NT$ 56.62K 完全稀釋市值 NT$ 50.14MNT$ 50.14M NT$ 50.14M 流通量 796.69M 796.69M 796.69M 總供應量 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 所屬公鏈 ETH

Request 的目前市值為 NT$ 39.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.62K。REQ 的流通量為 796.69M，總供應量是 999416740.93470852，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.14M。