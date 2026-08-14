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Request 目前實時價格為 0.05017 TWD。REQ 市值為 39,970,179.6531628061508 TWD。追蹤台灣的 REQ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Request 目前實時價格為 0.05017 TWD。REQ 市值為 39,970,179.6531628061508 TWD。追蹤台灣的 REQ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Request 圖標

Request實時價格 (REQ)

1 REQ 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.6032955
NT$1.6032955NT$1.6032955
-1.76%1D
TWD
Request (REQ) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:37:12 (UTC+8)

Request 今日價格

Request (REQ) 今日實時價格為 NT$ 0.05017，過去 24 小時內變化了 1.76%。目前 REQ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05017 每 REQ。

Request 目前市值在 NT$ 39.97M 排名第 #442，流通供應量為 796.69M REQ。過去 24 小時內，REQ 的交易價格在 NT$ 0.04914（低點）和 NT$ 0.05198（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 37.853440890312196123，而歷史最低價為 NT$ 0.1486946408547539

短期表現方面，REQ 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.62K

Request（REQ）市場資訊

No.442

NT$ 39.97M
NT$ 39.97MNT$ 39.97M

NT$ 56.62K
NT$ 56.62KNT$ 56.62K

NT$ 50.14M
NT$ 50.14MNT$ 50.14M

796.69M
796.69M 796.69M

999,416,740.93470852
999,416,740.93470852 999,416,740.93470852

ETH

Request 的目前市值為 NT$ 39.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.62K。REQ 的流通量為 796.69M，總供應量是 999416740.93470852，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.14M

Request 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04914
NT$ 0.04914NT$ 0.04914
24H最低價
NT$ 0.05198
NT$ 0.05198NT$ 0.05198
24H最高價

NT$ 0.04914
NT$ 0.04914NT$ 0.04914

NT$ 0.05198
NT$ 0.05198NT$ 0.05198

NT$ 37.853440890312196123
NT$ 37.853440890312196123NT$ 37.853440890312196123

NT$ 0.1486946408547539
NT$ 0.1486946408547539NT$ 0.1486946408547539

+0.01%

-1.76%

-2.25%

-2.25%

Request（REQ）價格歷史 TWD

跟蹤 Request 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0287235-1.76%
30天NT$ -0.00457-8.35%
60天NT$ -0.00892-15.10%
90天NT$ +0.03017+150.85%
Request 今日價格變化

今天，REQ 記錄了 NT$ -0.0287235 (-1.76%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Request 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00457 (-8.35%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Request 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，REQ 的變化為 NT$ -0.00892 (-15.10%)，從而更廣泛地了解其表現。

Request 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.03017 (+150.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Request（REQ）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Request 價格歷史頁面

Request 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Request 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Request 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 REQ 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

**市場結構** REQ_USDT 4小時現價為0.06379，位於中樞0.06557下方2.78%，處於樞紐體系的下半區。MA與EMA各周期均呈買入排列，價格運行於均線系統上方。MACD錄得金叉信號，結構層面多頭佔據主導地位。 **動能狀態** 短周期動能指標呈現集中多頭配置，快慢均線系統方向一致。RSI位於中性區間，動能尚未進入超買區域。波動率指標BOLL顯示價格在通道內運行，當前動能的延續性有待觀察。 **關鍵價位** 上方阻力位R1為0.0667，距離現價4.56%；R2為0.06761，距離現價5.99%。下方支撐位S1為0.06466，距離現價-1.36%；S2為0.06353，距離現價0.41%。近期價位主要集中在0.0635至0.0667之間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Request 的價格預測

Request（REQ）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，REQ 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Request (REQ) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Request 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Request 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Request 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 REQ 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Request

準備好開始使用 Request 了嗎？在 MEXC 購買 REQ 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Request 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Request (REQ) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Request 將立即存入您的錢包。
Request (REQ) 購買教程

Request 能做什麼？

擁有 Request 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Request (REQ) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Request (REQ)

Request是一個建立在以太坊網絡上的去中心化網絡，允許任何人在任何地方發起支付請求，並向接收者提供安全支付方法。所有的數據都儲存在一個去中心化的真實分類帳中，打造資產發票、會計、稽核和付款標準的金融平台。即基於加密貨幣和區塊鏈網絡的企業級支付財務稽核的金融平台。

Request資源

要更深入地瞭解 Request，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Request網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

人們還問：關於Request的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:37:12 (UTC+8)

Request（REQ）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Request 的更多資訊

REQUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 REQ。在 MEXC 上探索 REQUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Request (REQ) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Request 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
REQ/USDT
NT$1.6029758
NT$1.6029758NT$1.6029758
-1.79%
1.11M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3226205
NT$2.3226205NT$2.3226205

+282.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18491448
NT$0.18491448NT$0.18491448

-2.01%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4622862
NT$0.4622862NT$0.4622862

-25.07%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.194572
NT$9.194572NT$9.194572

+23.64%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1399033
NT$9.1399033NT$9.1399033

+2.72%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3226205
NT$2.3226205NT$2.3226205

+282.36%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.85569
NT$8.85569NT$8.85569

+139.26%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.344144262
NT$0.344144262NT$0.344144262

+64.88%

Cap

Cap

CAP

NT$2.5048495
NT$2.5048495NT$2.5048495

+44.47%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.61315
NT$28.61315NT$28.61315

+26.62%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

REQ 兌 TWD 計算器

數量

REQ
REQ
TWD
TWD

1 REQ = 1.6039349 TWD