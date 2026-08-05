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RedStone (RED) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.08689 -- -1.20% -20.17% -32.70%

RedStone 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 RedStone 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 3 中立 9 買入 14 移動平均線 : 買入 賣出 3 中立 4 買入 7 技術指標 : 強烈買入 賣出 0 中立 5 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.0869 0.0868 R2 0.0868 0.0868 R1 0.0868 0.0868 PP 0.0867 0.0867 S1 0.0867 0.0867 S2 0.0866 0.0867 S3 0.0866 0.0866

RedStone 市場信號 目前淨掛單量 -0.48M $8.42 M $8.90 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.07 M 3 日主動賣出 $0.07 M 7 日主動買賣差額 -0.01M 7 日主動買入 $0.11 M 7 日主動賣出 $0.12 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 RedStone資金流向 淨流入 REDUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 0.09 2026-08-14 $0.15 M 0.09 2026-08-13 -$0.01 M 0.09 2026-08-12 $0.04 M 0.09 2026-08-11 $0.02 M 0.09 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 RedStone (RED) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 RedStone 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 RED / USDT $0.08694 $0.08694 $0.08694 +0.69% 833.15K (USDT) 去交易 RED / USDC $0.08686 $0.08686 $0.08686 +0.70% 659.04K (USDT) 去交易