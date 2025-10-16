Reaxa 目前實時價格為 0.0001346 USD。跟蹤 REAXA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 REAXA 價格趨勢。Reaxa 目前實時價格為 0.0001346 USD。跟蹤 REAXA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 REAXA 價格趨勢。

Reaxa 圖標

Reaxa實時價格 (REAXA)

1 REAXA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0001346
-60.15%1D
USD
Reaxa (REAXA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:44:20 (UTC+8)

Reaxa（REAXA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000128
24H最低價
$ 0.0004724
24H最高價

$ 0.000128
$ 0.0004724
--
--
+0.82%

-60.15%

-61.76%

-61.76%

Reaxa（REAXA）目前實時價格為 $ 0.0001346。過去 24 小時內，REAXA 的交易價格在 $ 0.000128$ 0.0004724 之間波動，市場活躍度顯著。REAXA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，REAXA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.82%，過去 24 小時內變動為 -60.15%，過去 7 天內累計變動為 -61.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Reaxa（REAXA）市場資訊

--
----

$ 611.76K
$ 4.04M
--
30,000,000,000
MATIC

Reaxa 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 611.76K。REAXA 的流通量為 --，總供應量是 30000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.04M

Reaxa（REAXA）價格歷史 USD

跟蹤 Reaxa 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000203167-60.15%
30天$ -0.0742854-99.82%
60天$ -0.0061154-97.85%
90天$ -0.0061154-97.85%
Reaxa 今日價格變化

今天，REAXA 記錄了 $ -0.000203167 (-60.15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Reaxa 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0742854 (-99.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Reaxa 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，REAXA 的變化為 $ -0.0061154 (-97.85%)，從而更廣泛地了解其表現。

Reaxa 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0061154 (-97.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Reaxa（REAXA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Reaxa 價格歷史頁面

什麼是Reaxa (REAXA)

合法且全天候流動性的代幣化房地產產品。

Reaxa在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Reaxa 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 REAXA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Reaxa 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Reaxa 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Reaxa 價格預測 (USD)

Reaxa（REAXA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Reaxa（REAXA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Reaxa 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Reaxa 價格預測

Reaxa（REAXA）代幣經濟

了解 Reaxa（REAXA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 REAXA 代幣的完整經濟學

如何購買Reaxa (REAXA)

正在尋找如何購買 Reaxa？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Reaxa。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

REAXA 兌換為當地貨幣

1 Reaxa（REAXA）至 VND
3.541999
1 Reaxa（REAXA）至 AUD
A$0.000204592
1 Reaxa（REAXA）至 GBP
0.000099604
1 Reaxa（REAXA）至 EUR
0.00011441
1 Reaxa（REAXA）至 USD
$0.0001346
1 Reaxa（REAXA）至 MYR
RM0.00056532
1 Reaxa（REAXA）至 TRY
0.005641086
1 Reaxa（REAXA）至 JPY
¥0.0204592
1 Reaxa（REAXA）至 ARS
ARS$0.200894538
1 Reaxa（REAXA）至 RUB
0.01066705
1 Reaxa（REAXA）至 INR
0.011875758
1 Reaxa（REAXA）至 IDR
Rp2.243332436
1 Reaxa（REAXA）至 PHP
0.00792121
1 Reaxa（REAXA）至 EGP
￡E.0.00638004
1 Reaxa（REAXA）至 BRL
R$0.000722802
1 Reaxa（REAXA）至 CAD
C$0.000187094
1 Reaxa（REAXA）至 BDT
0.01646158
1 Reaxa（REAXA）至 NGN
0.19649581
1 Reaxa（REAXA）至 COP
$0.5196906
1 Reaxa（REAXA）至 ZAR
R.0.002317812
1 Reaxa（REAXA）至 UAH
0.005665314
1 Reaxa（REAXA）至 TZS
T.Sh.0.332344898
1 Reaxa（REAXA）至 VES
Bs0.0285352
1 Reaxa（REAXA）至 CLP
$0.126524
1 Reaxa（REAXA）至 PKR
Rs0.03811872
1 Reaxa（REAXA）至 KZT
0.072364998
1 Reaxa（REAXA）至 THB
฿0.004396036
1 Reaxa（REAXA）至 TWD
NT$0.004128182
1 Reaxa（REAXA）至 AED
د.إ0.000493982
1 Reaxa（REAXA）至 CHF
Fr0.000106334
1 Reaxa（REAXA）至 HKD
HK$0.001044496
1 Reaxa（REAXA）至 AMD
֏0.051689092
1 Reaxa（REAXA）至 MAD
.د.م0.001241012
1 Reaxa（REAXA）至 MXN
$0.002477986
1 Reaxa（REAXA）至 SAR
ريال0.00050475
1 Reaxa（REAXA）至 ETB
Br0.02057361
1 Reaxa（REAXA）至 KES
KSh0.017391666
1 Reaxa（REAXA）至 JOD
د.أ0.0000954314
1 Reaxa（REAXA）至 PLN
0.000488598
1 Reaxa（REAXA）至 RON
лв0.000586856
1 Reaxa（REAXA）至 SEK
kr0.001261202
1 Reaxa（REAXA）至 BGN
лв0.000226128
1 Reaxa（REAXA）至 HUF
Ft0.045015624
1 Reaxa（REAXA）至 CZK
0.002810448
1 Reaxa（REAXA）至 KWD
د.ك0.0000411876
1 Reaxa（REAXA）至 ILS
0.00043745
1 Reaxa（REAXA）至 BOB
Bs0.000931432
1 Reaxa（REAXA）至 AZN
0.00022882
1 Reaxa（REAXA）至 TJS
SM0.00124505
1 Reaxa（REAXA）至 GEL
0.000364766
1 Reaxa（REAXA）至 AOA
Kz0.122697322
1 Reaxa（REAXA）至 BHD
.د.ب0.0000507442
1 Reaxa（REAXA）至 BMD
$0.0001346
1 Reaxa（REAXA）至 DKK
kr0.000862786
1 Reaxa（REAXA）至 HNL
L0.003541326
1 Reaxa（REAXA）至 MUR
0.006121608
1 Reaxa（REAXA）至 NAD
$0.002316466
1 Reaxa（REAXA）至 NOK
kr0.001344654
1 Reaxa（REAXA）至 NZD
$0.000232858
1 Reaxa（REAXA）至 PAB
B/.0.0001346
1 Reaxa（REAXA）至 PGK
K0.000566666
1 Reaxa（REAXA）至 QAR
ر.ق0.00049129
1 Reaxa（REAXA）至 RSD
дин.0.013552874
1 Reaxa（REAXA）至 UZS
soʻm1.621686374
1 Reaxa（REAXA）至 ALL
L0.011193336
1 Reaxa（REAXA）至 ANG
ƒ0.000240934
1 Reaxa（REAXA）至 AWG
ƒ0.000240934
1 Reaxa（REAXA）至 BBD
$0.0002692
1 Reaxa（REAXA）至 BAM
KM0.000224782
1 Reaxa（REAXA）至 BIF
Fr0.3958586
1 Reaxa（REAXA）至 BND
$0.000173634
1 Reaxa（REAXA）至 BSD
$0.0001346
1 Reaxa（REAXA）至 JMD
$0.02156965
1 Reaxa（REAXA）至 KHR
0.540561676
1 Reaxa（REAXA）至 KMF
Fr0.0570704
1 Reaxa（REAXA）至 LAK
2.926086898
1 Reaxa（REAXA）至 LKR
රු0.040935898
1 Reaxa（REAXA）至 MDL
L0.002293584
1 Reaxa（REAXA）至 MGA
Ar0.6063057
1 Reaxa（REAXA）至 MOP
P0.0010768
1 Reaxa（REAXA）至 MVR
0.00205938
1 Reaxa（REAXA）至 MWK
MK0.23327526
1 Reaxa（REAXA）至 MZN
MT0.00860094
1 Reaxa（REAXA）至 NPR
रु0.01899206
1 Reaxa（REAXA）至 PYG
0.9545832
1 Reaxa（REAXA）至 RWF
Fr0.1955738
1 Reaxa（REAXA）至 SBD
$0.001109104
1 Reaxa（REAXA）至 SCR
0.002006886
1 Reaxa（REAXA）至 SRD
$0.005347658
1 Reaxa（REAXA）至 SVC
$0.00117775
1 Reaxa（REAXA）至 SZL
L0.002316466
1 Reaxa（REAXA）至 TMT
m0.000472446
1 Reaxa（REAXA）至 TND
د.ت0.000395724
1 Reaxa（REAXA）至 TTD
$0.000912588
1 Reaxa（REAXA）至 UGX
Sh0.4673312
1 Reaxa（REAXA）至 XAF
Fr0.0757798
1 Reaxa（REAXA）至 XCD
$0.00036342
1 Reaxa（REAXA）至 XOF
Fr0.0757798
1 Reaxa（REAXA）至 XPF
Fr0.0137292
1 Reaxa（REAXA）至 BWP
P0.001795564
1 Reaxa（REAXA）至 BZD
$0.000270546
1 Reaxa（REAXA）至 CVE
$0.012743928
1 Reaxa（REAXA）至 DJF
Fr0.0239588
1 Reaxa（REAXA）至 DOP
$0.008617092
1 Reaxa（REAXA）至 DZD
د.ج0.017495308
1 Reaxa（REAXA）至 FJD
$0.000308234
1 Reaxa（REAXA）至 GNF
Fr1.170347
1 Reaxa（REAXA）至 GTQ
Q0.001031036
1 Reaxa（REAXA）至 GYD
$0.02815832
1 Reaxa（REAXA）至 ISK
kr0.0164212

Reaxa資源

要更深入地瞭解 Reaxa，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Reaxa網站
區塊查詢

人們還問：關於Reaxa的其他問題

Reaxa（REAXA）今日價格是多少？
REAXA 實時價格為 0.0001346 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 REAXA 兌 USD 的價格是多少？
目前 REAXA 兌 USD 的價格為 $ 0.0001346。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Reaxa 的市值是多少？
REAXA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
REAXA 的流通供應量是多少？
REAXA 的流通供應量為 -- USD
REAXA 的歷史最高價（ATH）是多少？
REAXA 的歷史最高價是 -- USD
REAXA 的歷史最低價（ATL）是多少？
REAXA 的歷史最低價是 -- USD
REAXA 的交易量是多少？
REAXA 的 24 小時實時交易量為 $ 611.76K USD
REAXA 今年會漲嗎？
REAXA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 REAXA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:44:20 (UTC+8)

Reaxa（REAXA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

REAXA 兌 USD 計算器

數量

REAXA
REAXA
USD
USD

1 REAXA = 0.0001346 USD

交易 REAXA

REAXA/USDT
$0.0001346
-60.15%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

