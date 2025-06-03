什麼是Redacted Coin (RDAC)

Redacted 加速了跨多個元和垂直領域的 web3 新創企業的發展，透過由 RDAC 提供支援的用戶和數據生態系統塑造下一個行業顛覆者。 web3 產業目前面臨永續性挑戰——隨著元資料的不斷變化，代幣價值無法維持，再加上缺乏產品用例，以及 TGE 後代幣下沉失去用戶關注。為了應對這一行業挑戰，RDAC 在 1 個代幣下統一支援一系列創收產品，這些產品由 Redacted 共同擁有並共同開發，涉及 DeFi、AI、交易、支付、NFTFi 等垂直領域，共有 130 萬用戶、110 萬社交覆蓋面、5 億美元的交易量。 Redacted 已籌集 1000 萬美元，並得到 Spartan Group、Animoca Brands、Polygon Ventures 以及 web3 領域 100 多位頂級創始人和天使投資者的支持。

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Redacted Coin價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Redacted Coin、比特幣或以太坊。 RDAC未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Redacted Coin價格預測頁面。

Redacted Coin價格歷史

追蹤RDAC的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估RDAC的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Redacted Coin價格歷史頁面。

如何購買Redacted Coin (RDAC)

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RDAC 兌換爲當地貨幣

1 RDAC 兌換 VND ₫ 469.72275 1 RDAC 兌換 AUD A$ 0.027489 1 RDAC 兌換 GBP ￡ 0.0130305 1 RDAC 兌換 EUR € 0.0155295 1 RDAC 兌換 USD $ 0.01785 1 RDAC 兌換 MYR RM 0.075684 1 RDAC 兌換 TRY ₺ 0.698292 1 RDAC 兌換 JPY ¥ 2.569329 1 RDAC 兌換 RUB ₽ 1.4096145 1 RDAC 兌換 INR ₹ 1.530102 1 RDAC 兌換 IDR Rp 292.622904 1 RDAC 兌換 KRW ₩ 24.5867685 1 RDAC 兌換 PHP ₱ 0.994245 1 RDAC 兌換 EGP ￡E. 0.8866095 1 RDAC 兌換 BRL R$ 0.1004955 1 RDAC 兌換 CAD C$ 0.0244545 1 RDAC 兌換 BDT ৳ 2.181984 1 RDAC 兌換 NGN ₦ 28.2435195 1 RDAC 兌換 UAH ₴ 0.7416675 1 RDAC 兌換 VES Bs 1.7136 1 RDAC 兌換 PKR Rs 5.0210265 1 RDAC 兌換 KZT ₸ 9.1443765 1 RDAC 兌換 THB ฿ 0.582624 1 RDAC 兌換 TWD NT$ 0.5356785 1 RDAC 兌換 AED د.إ 0.0655095 1 RDAC 兌換 CHF Fr 0.014637 1 RDAC 兌換 HKD HK$ 0.139944 1 RDAC 兌換 MAD .د.م 0.1640415 1 RDAC 兌換 MXN $ 0.343791

Redacted Coin資源

要更深入地瞭解 Redacted Coin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Redacted Coin的其他問題 Redacted Coin (RDAC)今天的價格是多少？ Redacted Coin (RDAC) 的實時價格爲 0.01785 USD 。 Redacted Coin (RDAC)的市值是多少？ Redacted Coin 目前的市值爲 $ 2.33M USD 。它的計算方法是將 RDAC 的目前供應量乘以 0.01785 USD 的實時市場價格。 Redacted Coin (RDAC) 的流通量是多少？ Redacted Coin (RDAC) 目前的流通供應量爲 130.65M USD 。 Redacted Coin (RDAC) 的最高價格是多少？ 截至 2025-06-04 ，Redacted Coin (RDAC) 的最高價格爲 0.15766 USD 。 Redacted Coin (RDAC) 的24小時交易量是多少？ Redacted Coin (RDAC) 的 24 小時交易量爲 $ 1.85M USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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