Raiinmaker 目前實時價格為 0.0029 USD。跟蹤 RAIIN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RAIIN 價格趨勢。Raiinmaker 目前實時價格為 0.0029 USD。跟蹤 RAIIN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 RAIIN 價格趨勢。

更多關於 RAIIN

RAIIN 價格資訊

RAIIN 白皮書

RAIIN 幣種官網

RAIIN 代幣經濟

RAIIN 價格預測

RAIIN 價格歷史

RAIIN 購買指南

RAIIN 兌換法幣計算

RAIIN 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Raiinmaker 圖標

Raiinmaker實時價格 (RAIIN)

1 RAIIN 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0029
$0.0029$0.0029
+7.40%1D
USD
Raiinmaker (RAIIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:12:59 (UTC+8)

Raiinmaker（RAIIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002
24H最低價
$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039
24H最高價

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039

--
----

--
----

0.00%

+7.40%

-19.45%

-19.45%

Raiinmaker（RAIIN）目前實時價格為 $ 0.0029。過去 24 小時內，RAIIN 的交易價格在 $ 0.002$ 0.0039 之間波動，市場活躍度顯著。RAIIN 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，RAIIN 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +7.40%，過去 7 天內累計變動為 -19.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Raiinmaker（RAIIN）市場資訊

--
----

$ 1.81K
$ 1.81K$ 1.81K

$ 290.00K
$ 290.00K$ 290.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SEIEVM

Raiinmaker 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.81K。RAIIN 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 290.00K

Raiinmaker（RAIIN）價格歷史 USD

跟蹤 Raiinmaker 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0002+7.40%
30天$ -0.0168-85.28%
60天$ -0.0961-97.08%
90天$ -0.1937-98.53%
Raiinmaker 今日價格變化

今天，RAIIN 記錄了 $ +0.0002 (+7.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Raiinmaker 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0168 (-85.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Raiinmaker 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RAIIN 的變化為 $ -0.0961 (-97.08%)，從而更廣泛地了解其表現。

Raiinmaker 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.1937 (-98.53%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Raiinmaker（RAIIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Raiinmaker 價格歷史頁面

什麼是Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker 是一個去中心化的人工智慧平台，來自 190 個國家的 450,000 多名用戶驗證資料並貢獻專有影像/視訊資料集來訓練下一代人工智慧，並透過 $RAIIN 生態系統獲得獎勵。

Raiinmaker在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Raiinmaker 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 RAIIN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Raiinmaker 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Raiinmaker 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Raiinmaker 價格預測 (USD)

Raiinmaker（RAIIN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Raiinmaker（RAIIN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Raiinmaker 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Raiinmaker 價格預測

Raiinmaker（RAIIN）代幣經濟

了解 Raiinmaker（RAIIN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 RAIIN 代幣的完整經濟學

如何購買Raiinmaker (RAIIN)

正在尋找如何購買 Raiinmaker？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Raiinmaker。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

RAIIN 兌換為當地貨幣

1 Raiinmaker（RAIIN）至 VND
76.3135
1 Raiinmaker（RAIIN）至 AUD
A$0.004408
1 Raiinmaker（RAIIN）至 GBP
0.002146
1 Raiinmaker（RAIIN）至 EUR
0.002465
1 Raiinmaker（RAIIN）至 USD
$0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MYR
RM0.01218
1 Raiinmaker（RAIIN）至 TRY
0.121539
1 Raiinmaker（RAIIN）至 JPY
¥0.4408
1 Raiinmaker（RAIIN）至 ARS
ARS$4.328337
1 Raiinmaker（RAIIN）至 RUB
0.229796
1 Raiinmaker（RAIIN）至 INR
0.255925
1 Raiinmaker（RAIIN）至 IDR
Rp48.333314
1 Raiinmaker（RAIIN）至 PHP
0.170752
1 Raiinmaker（RAIIN）至 EGP
￡E.0.137489
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BRL
R$0.015573
1 Raiinmaker（RAIIN）至 CAD
C$0.004031
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BDT
0.35467
1 Raiinmaker（RAIIN）至 NGN
4.233565
1 Raiinmaker（RAIIN）至 COP
$11.1969
1 Raiinmaker（RAIIN）至 ZAR
R.0.049851
1 Raiinmaker（RAIIN）至 UAH
0.122061
1 Raiinmaker（RAIIN）至 TZS
T.Sh.7.160477
1 Raiinmaker（RAIIN）至 VES
Bs0.6148
1 Raiinmaker（RAIIN）至 CLP
$2.7231
1 Raiinmaker（RAIIN）至 PKR
Rs0.82128
1 Raiinmaker（RAIIN）至 KZT
1.559127
1 Raiinmaker（RAIIN）至 THB
฿0.094772
1 Raiinmaker（RAIIN）至 TWD
NT$0.088943
1 Raiinmaker（RAIIN）至 AED
د.إ0.010643
1 Raiinmaker（RAIIN）至 CHF
Fr0.002291
1 Raiinmaker（RAIIN）至 HKD
HK$0.022504
1 Raiinmaker（RAIIN）至 AMD
֏1.113658
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MAD
.د.م0.026738
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MXN
$0.05336
1 Raiinmaker（RAIIN）至 SAR
ريال0.010875
1 Raiinmaker（RAIIN）至 ETB
Br0.443265
1 Raiinmaker（RAIIN）至 KES
KSh0.374709
1 Raiinmaker（RAIIN）至 JOD
د.أ0.0020561
1 Raiinmaker（RAIIN）至 PLN
0.010527
1 Raiinmaker（RAIIN）至 RON
лв0.012644
1 Raiinmaker（RAIIN）至 SEK
kr0.027173
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BGN
лв0.004872
1 Raiinmaker（RAIIN）至 HUF
Ft0.969557
1 Raiinmaker（RAIIN）至 CZK
0.060552
1 Raiinmaker（RAIIN）至 KWD
د.ك0.0008874
1 Raiinmaker（RAIIN）至 ILS
0.009425
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BOB
Bs0.020068
1 Raiinmaker（RAIIN）至 AZN
0.00493
1 Raiinmaker（RAIIN）至 TJS
SM0.026825
1 Raiinmaker（RAIIN）至 GEL
0.007859
1 Raiinmaker（RAIIN）至 AOA
Kz2.643553
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BHD
.د.ب0.0010933
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BMD
$0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN）至 DKK
kr0.018589
1 Raiinmaker（RAIIN）至 HNL
L0.076299
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MUR
0.131892
1 Raiinmaker（RAIIN）至 NAD
$0.049909
1 Raiinmaker（RAIIN）至 NOK
kr0.029
1 Raiinmaker（RAIIN）至 NZD
$0.005017
1 Raiinmaker（RAIIN）至 PAB
B/.0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN）至 PGK
K0.012209
1 Raiinmaker（RAIIN）至 QAR
ر.ق0.010585
1 Raiinmaker（RAIIN）至 RSD
дин.0.292088
1 Raiinmaker（RAIIN）至 UZS
soʻm34.939751
1 Raiinmaker（RAIIN）至 ALL
L0.241164
1 Raiinmaker（RAIIN）至 ANG
ƒ0.005191
1 Raiinmaker（RAIIN）至 AWG
ƒ0.005191
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BBD
$0.0058
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BAM
KM0.004843
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BIF
Fr8.5289
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BND
$0.003741
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BSD
$0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN）至 JMD
$0.464725
1 Raiinmaker（RAIIN）至 KHR
11.646574
1 Raiinmaker（RAIIN）至 KMF
Fr1.2296
1 Raiinmaker（RAIIN）至 LAK
63.043477
1 Raiinmaker（RAIIN）至 LKR
රු0.881977
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MDL
L0.049126
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MGA
Ar13.06305
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MOP
P0.0232
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MVR
0.04437
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MWK
MK5.02599
1 Raiinmaker（RAIIN）至 MZN
MT0.18531
1 Raiinmaker（RAIIN）至 NPR
रु0.40919
1 Raiinmaker（RAIIN）至 PYG
20.5668
1 Raiinmaker（RAIIN）至 RWF
Fr4.2137
1 Raiinmaker（RAIIN）至 SBD
$0.023896
1 Raiinmaker（RAIIN）至 SCR
0.043239
1 Raiinmaker（RAIIN）至 SRD
$0.115217
1 Raiinmaker（RAIIN）至 SVC
$0.025375
1 Raiinmaker（RAIIN）至 SZL
L0.049909
1 Raiinmaker（RAIIN）至 TMT
m0.010179
1 Raiinmaker（RAIIN）至 TND
د.ت0.008526
1 Raiinmaker（RAIIN）至 TTD
$0.019662
1 Raiinmaker（RAIIN）至 UGX
Sh10.0688
1 Raiinmaker（RAIIN）至 XAF
Fr1.6327
1 Raiinmaker（RAIIN）至 XCD
$0.00783
1 Raiinmaker（RAIIN）至 XOF
Fr1.6327
1 Raiinmaker（RAIIN）至 XPF
Fr0.2958
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BWP
P0.038686
1 Raiinmaker（RAIIN）至 BZD
$0.005829
1 Raiinmaker（RAIIN）至 CVE
$0.274572
1 Raiinmaker（RAIIN）至 DJF
Fr0.5162
1 Raiinmaker（RAIIN）至 DOP
$0.185658
1 Raiinmaker（RAIIN）至 DZD
د.ج0.376942
1 Raiinmaker（RAIIN）至 FJD
$0.006641
1 Raiinmaker（RAIIN）至 GNF
Fr25.2155
1 Raiinmaker（RAIIN）至 GTQ
Q0.022214
1 Raiinmaker（RAIIN）至 GYD
$0.60668
1 Raiinmaker（RAIIN）至 ISK
kr0.3538

Raiinmaker資源

要更深入地瞭解 Raiinmaker，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Raiinmaker網站
區塊查詢

人們還問：關於Raiinmaker的其他問題

Raiinmaker（RAIIN）今日價格是多少？
RAIIN 實時價格為 0.0029 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 RAIIN 兌 USD 的價格是多少？
目前 RAIIN 兌 USD 的價格為 $ 0.0029。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Raiinmaker 的市值是多少？
RAIIN 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
RAIIN 的流通供應量是多少？
RAIIN 的流通供應量為 -- USD
RAIIN 的歷史最高價（ATH）是多少？
RAIIN 的歷史最高價是 -- USD
RAIIN 的歷史最低價（ATL）是多少？
RAIIN 的歷史最低價是 -- USD
RAIIN 的交易量是多少？
RAIIN 的 24 小時實時交易量為 $ 1.81K USD
RAIIN 今年會漲嗎？
RAIIN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 RAIIN 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:12:59 (UTC+8)

Raiinmaker（RAIIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

RAIIN 兌 USD 計算器

數量

RAIIN
RAIIN
USD
USD

1 RAIIN = 0.0028 USD

交易 RAIIN

RAIIN/USDT
$0.0029
$0.0029$0.0029
+7.40%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,132.58
$115,132.58$115,132.58

+1.26%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,158.62
$4,158.62$4,158.62

+2.04%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04942
$0.04942$0.04942

+56.34%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.04
$200.04$200.04

+0.24%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5574
$5.5574$5.5574

-10.94%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,158.62
$4,158.62$4,158.62

+2.04%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,132.58
$115,132.58$115,132.58

+1.26%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.04
$200.04$200.04

+0.24%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6356
$2.6356$2.6356

-0.18%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20298
$0.20298$0.20298

-0.03%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02768
$0.02768$0.02768

+176.80%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2316
$0.2316$0.2316

+363.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005003
$0.000000000000000000005003$0.000000000000000000005003

+566.17%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2316
$0.2316$0.2316

+363.20%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04160
$0.04160$0.04160

+108.00%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003574
$0.0003574$0.0003574

+79.32%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000237
$0.0000000000000000237$0.0000000000000000237

+58.00%