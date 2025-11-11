量子鏈是一個量子安全、人工智慧自動化合規的區塊鏈生態系統，旨在打造下一代金融服務基礎設施。量子鏈透過抗量子加密技術和人工智慧驅動的合規自動化技術，提供企業級可擴展性、安全性和合規性。該生態系統由其原生實用幣 Quantum ($Q) 驅動，旨在促進交易、治理和代幣化。此外，量子鏈還支援量子金融機構 (QFI)，這是一個基於其基礎設施構建的原生項目和金融服務解決方案網絡，旨在為量子世界提供安全、高效且合規的金融產品。