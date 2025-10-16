QUANTUM 目前實時價格為 0.002703 USD。跟蹤 QUANTUM 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 QUANTUM 價格趨勢。QUANTUM 目前實時價格為 0.002703 USD。跟蹤 QUANTUM 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 QUANTUM 價格趨勢。

QUANTUM實時價格 (QUANTUM)

1 QUANTUM 兌換為 USD 的實時價格：

$0.002703
$0.002703$0.002703
-6.82%1D
USD
QUANTUM (QUANTUM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:58 (UTC+8)

QUANTUM（QUANTUM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.002651
$ 0.002651$ 0.002651
24H最低價
$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952
24H最高價

$ 0.002651
$ 0.002651$ 0.002651

$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952

$ 0.7303169003467307
$ 0.7303169003467307$ 0.7303169003467307

$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745

+0.22%

-6.81%

-0.26%

-0.26%

QUANTUM（QUANTUM）目前實時價格為 $ 0.002703。過去 24 小時內，QUANTUM 的交易價格在 $ 0.002651$ 0.002952 之間波動，市場活躍度顯著。QUANTUM 的歷史最高價為 $ 0.7303169003467307，歷史最低價為 $ 0.00048219051846745

從短期表現來看，QUANTUM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.22%，過去 24 小時內變動為 -6.81%，過去 7 天內累計變動為 -0.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

QUANTUM（QUANTUM）市場資訊

No.4202

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 113.79K
$ 113.79K$ 113.79K

$ 2.70B
$ 2.70B$ 2.70B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0.00%

QUANTUM

QUANTUM 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 113.79K。QUANTUM 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.70B

QUANTUM（QUANTUM）價格歷史 USD

跟蹤 QUANTUM 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00019784-6.81%
30天$ +0.000223+8.99%
60天$ -0.001226-31.21%
90天$ +0.000703+35.15%
QUANTUM 今日價格變化

今天，QUANTUM 記錄了 $ -0.00019784 (-6.81%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

QUANTUM 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000223 (+8.99%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

QUANTUM 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，QUANTUM 的變化為 $ -0.001226 (-31.21%)，從而更廣泛地了解其表現。

QUANTUM 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.000703 (+35.15%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 QUANTUM（QUANTUM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 QUANTUM 價格歷史頁面

什麼是QUANTUM (QUANTUM)

量子鏈是一個量子安全、人工智慧自動化合規的區塊鏈生態系統，旨在打造下一代金融服務基礎設施。量子鏈透過抗量子加密技術和人工智慧驅動的合規自動化技術，提供企業級可擴展性、安全性和合規性。該生態系統由其原生實用幣 Quantum ($Q) 驅動，旨在促進交易、治理和代幣化。此外，量子鏈還支援量子金融機構 (QFI)，這是一個基於其基礎設施構建的原生項目和金融服務解決方案網絡，旨在為量子世界提供安全、高效且合規的金融產品。

QUANTUM在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 QUANTUM 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 QUANTUM 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 QUANTUM 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 QUANTUM 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

QUANTUM 價格預測 (USD)

QUANTUM（QUANTUM）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 QUANTUM（QUANTUM）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 QUANTUM 的長期和短期價格預測。

現在就查看 QUANTUM 價格預測

QUANTUM（QUANTUM）代幣經濟

了解 QUANTUM（QUANTUM）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 QUANTUM 代幣的完整經濟學

如何購買QUANTUM (QUANTUM)

正在尋找如何購買 QUANTUM？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買QUANTUM。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

QUANTUM 兌換為當地貨幣

1 QUANTUM（QUANTUM）至 VND
71.129445
1 QUANTUM（QUANTUM）至 AUD
A$0.00410856
1 QUANTUM（QUANTUM）至 GBP
0.00200022
1 QUANTUM（QUANTUM）至 EUR
0.00229755
1 QUANTUM（QUANTUM）至 USD
$0.002703
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MYR
RM0.0113526
1 QUANTUM（QUANTUM）至 TRY
0.11328273
1 QUANTUM（QUANTUM）至 JPY
¥0.410856
1 QUANTUM（QUANTUM）至 ARS
ARS$4.03430859
1 QUANTUM（QUANTUM）至 RUB
0.21421275
1 QUANTUM（QUANTUM）至 INR
0.23848569
1 QUANTUM（QUANTUM）至 IDR
Rp45.04998198
1 QUANTUM（QUANTUM）至 PHP
0.15907155
1 QUANTUM（QUANTUM）至 EGP
￡E.0.1281222
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BRL
R$0.01451511
1 QUANTUM（QUANTUM）至 CAD
C$0.00375717
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BDT
0.3305769
1 QUANTUM（QUANTUM）至 NGN
3.94597455
1 QUANTUM（QUANTUM）至 COP
$10.436283
1 QUANTUM（QUANTUM）至 ZAR
R.0.04654566
1 QUANTUM（QUANTUM）至 UAH
0.11376927
1 QUANTUM（QUANTUM）至 TZS
T.Sh.6.67405839
1 QUANTUM（QUANTUM）至 VES
Bs0.573036
1 QUANTUM（QUANTUM）至 CLP
$2.54082
1 QUANTUM（QUANTUM）至 PKR
Rs0.7654896
1 QUANTUM（QUANTUM）至 KZT
1.45321389
1 QUANTUM（QUANTUM）至 THB
฿0.08827998
1 QUANTUM（QUANTUM）至 TWD
NT$0.08290101
1 QUANTUM（QUANTUM）至 AED
د.إ0.00992001
1 QUANTUM（QUANTUM）至 CHF
Fr0.00213537
1 QUANTUM（QUANTUM）至 HKD
HK$0.02097528
1 QUANTUM（QUANTUM）至 AMD
֏1.03800606
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MAD
.د.م0.02492166
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MXN
$0.04976223
1 QUANTUM（QUANTUM）至 SAR
ريال0.01013625
1 QUANTUM（QUANTUM）至 ETB
Br0.41315355
1 QUANTUM（QUANTUM）至 KES
KSh0.34925463
1 QUANTUM（QUANTUM）至 JOD
د.أ0.001916427
1 QUANTUM（QUANTUM）至 PLN
0.00981189
1 QUANTUM（QUANTUM）至 RON
лв0.01178508
1 QUANTUM（QUANTUM）至 SEK
kr0.02532711
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BGN
лв0.00454104
1 QUANTUM（QUANTUM）至 HUF
Ft0.90399132
1 QUANTUM（QUANTUM）至 CZK
0.05643864
1 QUANTUM（QUANTUM）至 KWD
د.ك0.000827118
1 QUANTUM（QUANTUM）至 ILS
0.00878475
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BOB
Bs0.01870476
1 QUANTUM（QUANTUM）至 AZN
0.0045951
1 QUANTUM（QUANTUM）至 TJS
SM0.02500275
1 QUANTUM（QUANTUM）至 GEL
0.00732513
1 QUANTUM（QUANTUM）至 AOA
Kz2.46397371
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BHD
.د.ب0.001019031
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BMD
$0.002703
1 QUANTUM（QUANTUM）至 DKK
kr0.01732623
1 QUANTUM（QUANTUM）至 HNL
L0.07111593
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MUR
0.12293244
1 QUANTUM（QUANTUM）至 NAD
$0.04651863
1 QUANTUM（QUANTUM）至 NOK
kr0.02700297
1 QUANTUM（QUANTUM）至 NZD
$0.00467619
1 QUANTUM（QUANTUM）至 PAB
B/.0.002703
1 QUANTUM（QUANTUM）至 PGK
K0.01137963
1 QUANTUM（QUANTUM）至 QAR
ر.ق0.00986595
1 QUANTUM（QUANTUM）至 RSD
дин.0.27216507
1 QUANTUM（QUANTUM）至 UZS
soʻm32.56625757
1 QUANTUM（QUANTUM）至 ALL
L0.22478148
1 QUANTUM（QUANTUM）至 ANG
ƒ0.00483837
1 QUANTUM（QUANTUM）至 AWG
ƒ0.00483837
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BBD
$0.005406
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BAM
KM0.00451401
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BIF
Fr7.949523
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BND
$0.00348687
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BSD
$0.002703
1 QUANTUM（QUANTUM）至 JMD
$0.43315575
1 QUANTUM（QUANTUM）至 KHR
10.85541018
1 QUANTUM（QUANTUM）至 KMF
Fr1.146072
1 QUANTUM（QUANTUM）至 LAK
58.76086839
1 QUANTUM（QUANTUM）至 LKR
රු0.82206339
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MDL
L0.04605912
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MGA
Ar12.1756635
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MOP
P0.021624
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MVR
0.0413559
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MWK
MK4.6845693
1 QUANTUM（QUANTUM）至 MZN
MT0.1727217
1 QUANTUM（QUANTUM）至 NPR
रु0.3813933
1 QUANTUM（QUANTUM）至 PYG
19.169676
1 QUANTUM（QUANTUM）至 RWF
Fr3.927459
1 QUANTUM（QUANTUM）至 SBD
$0.02227272
1 QUANTUM（QUANTUM）至 SCR
0.04030173
1 QUANTUM（QUANTUM）至 SRD
$0.10739019
1 QUANTUM（QUANTUM）至 SVC
$0.02365125
1 QUANTUM（QUANTUM）至 SZL
L0.04651863
1 QUANTUM（QUANTUM）至 TMT
m0.00948753
1 QUANTUM（QUANTUM）至 TND
د.ت0.00794682
1 QUANTUM（QUANTUM）至 TTD
$0.01832634
1 QUANTUM（QUANTUM）至 UGX
Sh9.384816
1 QUANTUM（QUANTUM）至 XAF
Fr1.521789
1 QUANTUM（QUANTUM）至 XCD
$0.0072981
1 QUANTUM（QUANTUM）至 XOF
Fr1.521789
1 QUANTUM（QUANTUM）至 XPF
Fr0.275706
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BWP
P0.03605802
1 QUANTUM（QUANTUM）至 BZD
$0.00543303
1 QUANTUM（QUANTUM）至 CVE
$0.25592004
1 QUANTUM（QUANTUM）至 DJF
Fr0.481134
1 QUANTUM（QUANTUM）至 DOP
$0.17304606
1 QUANTUM（QUANTUM）至 DZD
د.ج0.35133594
1 QUANTUM（QUANTUM）至 FJD
$0.00618987
1 QUANTUM（QUANTUM）至 GNF
Fr23.502585
1 QUANTUM（QUANTUM）至 GTQ
Q0.02070498
1 QUANTUM（QUANTUM）至 GYD
$0.5654676
1 QUANTUM（QUANTUM）至 ISK
kr0.329766

QUANTUM資源

要更深入地瞭解 QUANTUM，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方QUANTUM網站

人們還問：關於QUANTUM的其他問題

QUANTUM（QUANTUM）今日價格是多少？
QUANTUM 實時價格為 0.002703 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 QUANTUM 兌 USD 的價格是多少？
目前 QUANTUM 兌 USD 的價格為 $ 0.002703。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
QUANTUM 的市值是多少？
QUANTUM 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
QUANTUM 的流通供應量是多少？
QUANTUM 的流通供應量為 0.00 USD
QUANTUM 的歷史最高價（ATH）是多少？
QUANTUM 的歷史最高價是 0.7303169003467307 USD
QUANTUM 的歷史最低價（ATL）是多少？
QUANTUM 的歷史最低價是 0.00048219051846745 USD
QUANTUM 的交易量是多少？
QUANTUM 的 24 小時實時交易量為 $ 113.79K USD
QUANTUM 今年會漲嗎？
QUANTUM 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 QUANTUM 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:58 (UTC+8)

QUANTUM（QUANTUM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

QUANTUM 兌 USD 計算器

數量

QUANTUM
QUANTUM
USD
USD

1 QUANTUM = 0.002703 USD

交易 QUANTUM

QUANTUM/USDT
$0.002703
$0.002703$0.002703
-6.81%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

