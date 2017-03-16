Qtum 今日價格

Qtum (QTUM) 今日實時價格為 NT$ 0.6832，過去 24 小時內變化了 3.14%。目前 QTUM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.6832 每 QTUM。

Qtum 目前市值在 NT$ 72.45M 排名第 #279，流通供應量為 106.05M QTUM。過去 24 小時內，QTUM 的交易價格在 NT$ 0.6567（低點）和 NT$ 0.6858（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3,416.825702438354692，而歷史最低價為 NT$ 20.84272401083495509。

短期表現方面，QTUM 在過去一小時內波動了 +0.69%，過去7 天內波動了 +5.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.50K。

Qtum（QTUM）市場資訊

排名 No.279 市值 NT$ 72.45MNT$ 72.45M NT$ 72.45M 成交量（24H） NT$ 59.50KNT$ 59.50K NT$ 59.50K 完全稀釋市值 NT$ 73.66MNT$ 73.66M NT$ 73.66M 流通量 106.05M 106.05M 106.05M 最大供應量 107,822,406 107,822,406 107,822,406 總供應量 107,822,406 107,822,406 107,822,406 流通率 98.35% 發行日期 2017-03-16 00:00:00 發行價格 NT$ 12.1486NT$ 12.1486 NT$ 12.1486 所屬公鏈 QTUM

Qtum 的目前市值為 NT$ 72.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.50K。QTUM 的流通量為 106.05M，總供應量是 107822406，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 73.66M。