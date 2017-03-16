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2026-08-14 22:33:58 (UTC+8) Qtum 今日價格
Qtum (QTUM) 今日實時價格為
NT$ 0.6832，過去 24 小時內變化了 3.14%。目前 QTUM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.6832 每 QTUM。
Qtum 目前市值在
NT$ 72.45M 排名第 #279，流通供應量為 106.05M QTUM。過去 24 小時內，QTUM 的交易價格在 NT$ 0.6567（低點）和 NT$ 0.6858（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3,416.825702438354692，而歷史最低價為 NT$ 20.84272401083495509。
短期表現方面，QTUM 在過去一小時內波動了
+0.69%，過去7 天內波動了 +5.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.50K。 Qtum（QTUM）市場資訊 市值 NT$ 72.45M NT$ 72.45M NT$ 72.45M 成交量（24H） NT$ 59.50K NT$ 59.50K NT$ 59.50K 完全稀釋市值 NT$ 73.66M NT$ 73.66M NT$ 73.66M 最大供應量 107,822,406 107,822,406 107,822,406 總供應量 107,822,406 107,822,406 107,822,406 發行價格 NT$ 12.1486 NT$ 12.1486 NT$ 12.1486
Qtum 的目前市值為
NT$ 72.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.50K。QTUM 的流通量為 106.05M，總供應量是 107822406，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 73.66M。 購買Qtum Qtum 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.6567 NT$ 0.6567 NT$ 0.6567
24H最低價
NT$ 0.6858 NT$ 0.6858 NT$ 0.6858
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.6567 NT$ 0.6567 NT$ 0.6567 24H最高價 NT$ 0.6858 NT$ 0.6858 NT$ 0.6858 歷史最高 NT$ 3,416.825702438354692 NT$ 3,416.825702438354692 NT$ 3,416.825702438354692 最低價 NT$ 20.84272401083495509 NT$ 20.84272401083495509 NT$ 20.84272401083495509 Qtum（QTUM）價格歷史 TWD
跟蹤 Qtum 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.664956 +3.14% 30天 NT$ -0.0104 -1.50% 60天 NT$ -0.0855 -11.13% 90天 NT$ -0.2294 -25.14% Qtum 今日價格變化
今天，QTUM 記錄了
NT$ +0.664956 (+3.14%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Qtum 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.0104 (-1.50%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Qtum 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，QTUM 的變化為
NT$ -0.0855 (-11.13%)，從而更廣泛地了解其表現。 Qtum 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.2294 (-25.14%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Qtum 價格歷史頁面
目前 QTUM 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 R1 ＜ 現價 ≤ R2 位於 R1‑R2 間 高於中樞，但未進極端高價區。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 中軌 < 價格 ≤ 上軌 中軌與上軌間 偏強，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 1‑2 買 20‑40% 賣出 多數均線向下，順排偏空。 EMA 組 1‑2 買 20‑40% 賣出 多數均線向下，順排偏空。
QTUM_USDT在4小時周期運行於0.6547價格位。價格突破R1支撐點0.6545，處於中樞0.651上方區域。均線系統呈現短期買入信號，MA與EMA組合均顯示多頭排列。市場結構位於支撐體系的上沿區間，多空雙方在此位置形成短暫平衡。
MACD指標錄得死叉形態，顯示短期動能出現分化。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣狀態。快慢指標方向不一致，MACD向下修正而均線仍維持上行。波動率保持平穩，布林帶收口跡象不明顯。動能分布較為分散，缺乏單一方向的持續推力。
近端關鍵價格位為R1支撐點0.6545，現價僅高出0.0002。下方S1支撐位位於0.648，距離現價0.0067。遠端參考價格包括S2的0.6445與R2的0.6576。交易者需密切觀察價格在R1附近的停留時間及成交量變化。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Qtum 的價格？
Qtum (QTUM) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢 2. 比特幣價格走勢（相關性效應） 3. 技術發展與平台升級 4. 合作夥伴公告與企業採用情況 5. 交易量與流動性水準 6. 影響智慧合約平台的監管消息 7. 來自以太坊等其他區塊鏈平台的競爭 8. 網路使用率與交易活動 9. 代幣供應動態與權益證明獎勵 10. 整體經濟環境與投資者風險偏好 為什麼人們想知道 Qtum 今天的價格？
人們希望了解 Qtum (QTUM) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買入或賣出的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時行情資訊有助於交易者抓住波動機會。
Qtum 的價格預測 Qtum（QTUM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，QTUM 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Qtum (QTUM) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Qtum 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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Qtum 價格預測
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關於 Qtum
Qtum (QTUM) 是一個混合區塊鏈平台，結合了比特幣的 UTXO 交易模型和以太坊的智能合約功能。它旨在為開發人員提供一個安全且可擴展的基礎設施，以構建去中心化應用程序（dApps）和以手機為中心的解決方案。Qtum 使用權益證明（PoS）共識機制，這比比特幣的工作證明（PoW）系統節能。平台的原生代幣，QTUM，用於執行智能合約並參與網絡的治理。Qtum 的獨特設計和對手機兼容性的重視使其成為區塊鏈生態系統中的多功能工具，可滿足從金融到供應鏈管理的廣泛用途。
如何在台灣購買和投資 Qtum
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如何購買 Qtum 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Qtum (QTUM) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Qtum 將立即存入您的錢包。
Qtum 能做什麼？
擁有 Qtum 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Qtum (QTUM)
Qtum Blockchain（簡稱“量子鏈”或“Qtum”）致力於開發比特幣和以太坊之外的第三種區塊鏈生態系統，通過價值傳輸協議（“Value Transfer Protocol”）來實現點對點的價值轉移，並根據此協議，構建一個支持多個行業（包括金融、物聯網、供應鏈、社交、遊戲等）的去中心化的應用開發平臺（“DApp Platform”）。通過合併改進版本的比特幣核心基礎架構和可以相互相容的以太坊虛擬機版本，量子鏈既擁有比特幣堅不可摧的區塊鏈網路又能發揮智能合約的無限可能。QTUM幣用於訪問Dapp、代幣投票、社區自治、應用功能消耗/支付。
白皮書
QTUM 以 1 億枚代幣的初始供應量啟動，旨在支持去中心化所有權與長期生態系成長。其中，總供應量的 51% 公開銷售，用於資助開發並促進廣泛的社群參與；20% 分配給團隊與早期投資人；剩餘 29% 則保留給業務拓展、研究及社群建設等計畫。為促進市場穩定並降低操縱風險，部分代幣已鎖定，並依四年線性釋放時間表逐步解鎖。持續發行則來自區塊獎勵：起始為每區塊 4 QTUM，獎勵由驗證者共享，且每四年減半一次，直至 2045 年，發行政策類似比特幣的可預測模型。驗證者報酬包含新鑄造的 QTUM 及交易手續費，支撐一個永續的激勵模型。通脹率起始約為每年 1%，隨時間逐漸下降；目前流通供應量已達預期水準，並伴隨健康的代幣流速與強勁的社群質押參與度。
Qtum 的開發工作由 Qtum Chain 基金會主導，該基金會於 2016 年在新加坡註冊成立，組織架構旨在支持長期執行。基金會由三位共同創辦人領導，分別擔任執行長（CEO）、技術長（CTO）與首席開發者（Lead Developer），將商業領導力與核心技術專業深度融合。基金會下設專責部門，涵蓋業務發展、技術開發、行銷及行政管理，以支援協調一致的專案交付與成長擴張。自專案初期以來，團隊規模已大幅擴充，目前匯聚了來自全球眾多區塊鏈開發者、研究科學家及業務拓展專業人士，職能重點聚焦於全球化擴張與社群參與。基金會亦已與多家大型科技公司及學術機構建立策略合作夥伴關係，共同推動區塊鏈技術發展。持續的人才招募與團隊擴編，則用以維持創新動能，同時因應市場需求的快速演進。
Qtum 的核心元件為「帳戶抽象層」（Account Abstraction Layer, AAL），此層提供相容性，使採用 UTXO 模型的比特幣風格交易，能與仰賴帳戶模型的以太坊風格智能合約互通。此橋接功能透過四項特定指令實現：OPCREATE 用於部署新智能合約、OPCALL 用於與既有合約互動、OPSPEND 用於在合約內使用 QTUM 代幣，以及 OPSENDER 用於讓第三方支付交易手續費。Qtum 亦開發並實作了 x86 虛擬機，與標準以太坊虛擬機（EVM）並行運作，大幅拓展平台可建構之應用範疇。支援 x86 後，開發者得以使用 C++、Rust 和 Python 等主流語言撰寫智能合約，有助傳統軟體團隊更輕鬆地融入此生態系。共識機制方面，Qtum 採用 MPoS（Mutualized Proof-of-Stake，互助式權益證明），是一種節能且安全的機制，參與者僅需質押 QTUM，無須依賴專用挖礦硬體。在 MPoS 下，區塊獎勵由多名驗證者共享，並延遲發放，此設計旨在大幅降低攻擊誘因。近期升級已新增離線質押（offline staking）及強化 DeFi 功能，讓代幣持有者無需運行活躍節點，即可參與驗證，同時持續享有現代金融服務。
Qtum 是一個區塊鏈平台，旨在融合比特幣與以太坊的常見優勢，同時解決早期區塊鏈設計中的顯著限制。它整合了「帳戶抽象層」（AAL）、專用的權益證明（PoS）共識模型，以及鏈上治理系統，以強化協調性與日常可用性。該專案以實際企業採用為導向，著重於企業級解決方案、實用化部署，以及提升可擴展性。隨著開發推進，Qtum 已發展成一個企業級網路，具備更強大的智能合約功能與跨鏈特性，旨在將傳統商業系統與區塊鏈技術相連接。
Qtum 於 2016 年 3 月正式上線，同年稍晚於新加坡成立 Qtum 基金會，以支援結構化、長期的開發工作。關鍵里程碑包括：2017 年 9 月主網上線、2018 年 5 月發布 x86 虛擬機原型。2019 年 7 月，該專案實作 Lightning Network 功能，並於同年 10 月推出全面性的 Qtum 2.0 升級。近期進展則包含離線質押（offline staking）的推出、DeFi 功能強化，以及跨鏈功能優化，以提升互操作性。展望未來，Qtum 計畫導入機密資產（confidential assets）以支援隱私保護、擴展企業級解決方案，並推動鏈雲整合（chain-cloud integration）。團隊亦正研發更多擴容方案，持續強化 DeFi 生態系；後續開發目標為讓區塊鏈技術更貼近日常商業應用，同時維持高安全性與去中心化特性。
Qtum資源
要更深入地瞭解 Qtum，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Qtum的其他問題
如果 Qtum 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Qtum 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Qtum 今日價格為 NT$ 21.841904。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Qtum 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 QTUM 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Qtum 的交易量為 --。
QTUM 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Qtum 價格，請造訪 QTUM 價格頁面了解更多資訊。
QTUM 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,736.76
-1.08%
ETH
1,870.02
-0.54%
GOLD(XAUT)
4,372.44
+0.51%
USDC
1.00104
+0.02%
SOL
75.25
-0.52%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 QTUM/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Qtum 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Qtum 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Qtum (QTUM) 的價格預測，了解更深入的分析。
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QTUMUSDT（合約交易）
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NT$21.854692 NT$21.854692 NT$21.854692 +3.21% 89.09K (USDT) NT$21.777964 NT$21.777964 NT$21.777964 +2.93% 85.25K (USDT) 免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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