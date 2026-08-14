Quantix Finance 今日價格

Quantix Finance (QFI) 今日實時價格為 NT$ 53.066，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 QFI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 53.066 每 QFI。

Quantix Finance 目前市值在 NT$ 53.07M 排名第 #-，流通供應量為 1.00M QFI。過去 24 小時內，QFI 的交易價格在 NT$ 49.591（低點）和 NT$ 54.342（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，QFI 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -4.16%。過去一天，總交易量達到 NT$ 114.74K。

Quantix Finance（QFI）市場資訊

市值 NT$ 53.07MNT$ 53.07M NT$ 53.07M 成交量（24H） NT$ 114.74KNT$ 114.74K NT$ 114.74K 完全稀釋市值 NT$ 530.66MNT$ 530.66M NT$ 530.66M 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 最大供應量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 總供應量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 所屬公鏈 TRX

Quantix Finance 的目前市值為 NT$ 53.07M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 114.74K。QFI 的流通量為 1.00M，總供應量是 10000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 530.66M。