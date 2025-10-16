I love puppies 目前實時價格為 0.000000000000144 USD。跟蹤 PUPPIES1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PUPPIES1 價格趨勢。I love puppies 目前實時價格為 0.000000000000144 USD。跟蹤 PUPPIES1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PUPPIES1 價格趨勢。

更多關於 PUPPIES1

PUPPIES1 價格資訊

PUPPIES1 幣種官網

PUPPIES1 代幣經濟

PUPPIES1 價格預測

PUPPIES1 價格歷史

PUPPIES1 購買指南

PUPPIES1 兌換法幣計算

PUPPIES1 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

I love puppies 圖標

I love puppies實時價格 (PUPPIES1)

1 PUPPIES1 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000000000001473
$0.0000000000001473$0.0000000000001473
-5.39%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:31:03 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES1）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000000000001262
$ 0.0000000000001262$ 0.0000000000001262
24H最低價
$ 0.000000000000185
$ 0.000000000000185$ 0.000000000000185
24H最高價

$ 0.0000000000001262
$ 0.0000000000001262$ 0.0000000000001262

$ 0.000000000000185
$ 0.000000000000185$ 0.000000000000185

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

-2.58%

-5.39%

-25.43%

-25.43%

I love puppies（PUPPIES1）目前實時價格為 $ 0.000000000000144。過去 24 小時內，PUPPIES1 的交易價格在 $ 0.0000000000001262$ 0.000000000000185 之間波動，市場活躍度顯著。PUPPIES1 的歷史最高價為 $ 0.000000000339902443，歷史最低價為 $ 0.000000000000316317

從短期表現來看，PUPPIES1 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.58%，過去 24 小時內變動為 -5.39%，過去 7 天內累計變動為 -25.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

I love puppies（PUPPIES1）市場資訊

No.3827

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.24K
$ 1.24K$ 1.24K

$ 60.58K
$ 60.58K$ 60.58K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

I love puppies 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.24K。PUPPIES1 的流通量為 0.00，總供應量是 420690000000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.58K

I love puppies（PUPPIES1）價格歷史 USD

跟蹤 I love puppies 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000000000000008392-5.39%
30天$ -0.000000000000356-71.20%
60天$ -0.000000000000356-71.20%
90天$ -0.000000000000356-71.20%
I love puppies 今日價格變化

今天，PUPPIES1 記錄了 $ -0.000000000000008392 (-5.39%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

I love puppies 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000000000000356 (-71.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

I love puppies 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PUPPIES1 的變化為 $ -0.000000000000356 (-71.20%)，從而更廣泛地了解其表現。

I love puppies 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.000000000000356 (-71.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 I love puppies（PUPPIES1）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 I love puppies 價格歷史頁面

什麼是I love puppies (PUPPIES1)

在這個曾經由狗狗統治的世界，一個新時代即將來臨——小狗時代。在伊隆的鼓勵下，讓狗狗們休息吧！ 「小狗」們正在接管一切。

I love puppies在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 I love puppies 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 PUPPIES1 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 I love puppies 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 I love puppies 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

I love puppies 價格預測 (USD)

I love puppies（PUPPIES1）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 I love puppies（PUPPIES1）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 I love puppies 的長期和短期價格預測。

現在就查看 I love puppies 價格預測

I love puppies（PUPPIES1）代幣經濟

了解 I love puppies（PUPPIES1）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PUPPIES1 代幣的完整經濟學

如何購買I love puppies (PUPPIES1)

正在尋找如何購買 I love puppies？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買I love puppies。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

PUPPIES1 兌換為當地貨幣

1 I love puppies（PUPPIES1）至 VND
0.00000000378936
1 I love puppies（PUPPIES1）至 AUD
A$0.00000000000021888
1 I love puppies（PUPPIES1）至 GBP
0.00000000000010656
1 I love puppies（PUPPIES1）至 EUR
0.0000000000001224
1 I love puppies（PUPPIES1）至 USD
$0.000000000000144
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MYR
RM0.0000000000006048
1 I love puppies（PUPPIES1）至 TRY
0.00000000000603504
1 I love puppies（PUPPIES1）至 JPY
¥0.000000000022032
1 I love puppies（PUPPIES1）至 ARS
ARS$0.00000000020396592
1 I love puppies（PUPPIES1）至 RUB
0.00000000001141056
1 I love puppies（PUPPIES1）至 INR
0.00000000001270512
1 I love puppies（PUPPIES1）至 IDR
Rp0.00000000239999904
1 I love puppies（PUPPIES1）至 PHP
0.00000000000847872
1 I love puppies（PUPPIES1）至 EGP
￡E.0.00000000000683136
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BRL
R$0.00000000000077328
1 I love puppies（PUPPIES1）至 CAD
C$0.00000000000020016
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BDT
0.00000000001762272
1 I love puppies（PUPPIES1）至 NGN
0.00000000020991168
1 I love puppies（PUPPIES1）至 COP
$0.000000000555984
1 I love puppies（PUPPIES1）至 ZAR
R.0.00000000000248256
1 I love puppies（PUPPIES1）至 UAH
0.00000000000606528
1 I love puppies（PUPPIES1）至 TZS
T.Sh.0.00000000035555472
1 I love puppies（PUPPIES1）至 VES
Bs0.000000000030672
1 I love puppies（PUPPIES1）至 CLP
$0.00000000013536
1 I love puppies（PUPPIES1）至 PKR
Rs0.00000000004045968
1 I love puppies（PUPPIES1）至 KZT
0.00000000007746048
1 I love puppies（PUPPIES1）至 THB
฿0.00000000000470304
1 I love puppies（PUPPIES1）至 TWD
NT$0.00000000000441216
1 I love puppies（PUPPIES1）至 AED
د.إ0.00000000000052848
1 I love puppies（PUPPIES1）至 CHF
Fr0.00000000000011376
1 I love puppies（PUPPIES1）至 HKD
HK$0.00000000000111744
1 I love puppies（PUPPIES1）至 AMD
֏0.00000000005534064
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MAD
.د.م0.00000000000132768
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MXN
$0.00000000000264816
1 I love puppies（PUPPIES1）至 SAR
ريال0.00000000000054
1 I love puppies（PUPPIES1）至 ETB
Br0.0000000000217872
1 I love puppies（PUPPIES1）至 KES
KSh0.00000000001861632
1 I love puppies（PUPPIES1）至 JOD
د.أ0.000000000000102096
1 I love puppies（PUPPIES1）至 PLN
0.00000000000052272
1 I love puppies（PUPPIES1）至 RON
лв0.00000000000062784
1 I love puppies（PUPPIES1）至 SEK
kr0.00000000000135216
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BGN
лв0.00000000000024192
1 I love puppies（PUPPIES1）至 HUF
Ft0.00000000004806288
1 I love puppies（PUPPIES1）至 CZK
0.00000000000301104
1 I love puppies（PUPPIES1）至 KWD
د.ك0.000000000000044064
1 I love puppies（PUPPIES1）至 ILS
0.000000000000468
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BOB
Bs0.00000000000099648
1 I love puppies（PUPPIES1）至 AZN
0.0000000000002448
1 I love puppies（PUPPIES1）至 TJS
SM0.000000000001332
1 I love puppies（PUPPIES1）至 GEL
0.00000000000039168
1 I love puppies（PUPPIES1）至 AOA
Kz0.00000000013198896
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BHD
.د.ب0.000000000000054144
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BMD
$0.000000000000144
1 I love puppies（PUPPIES1）至 DKK
kr0.00000000000092304
1 I love puppies（PUPPIES1）至 HNL
L0.00000000000379584
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MUR
0.00000000000654912
1 I love puppies（PUPPIES1）至 NAD
$0.00000000000248112
1 I love puppies（PUPPIES1）至 NOK
kr0.00000000000143856
1 I love puppies（PUPPIES1）至 NZD
$0.00000000000024912
1 I love puppies（PUPPIES1）至 PAB
B/.0.000000000000144
1 I love puppies（PUPPIES1）至 PGK
K0.00000000000060336
1 I love puppies（PUPPIES1）至 QAR
ر.ق0.00000000000052416
1 I love puppies（PUPPIES1）至 RSD
дин.0.00000000001450512
1 I love puppies（PUPPIES1）至 UZS
soʻm0.00000000175609728
1 I love puppies（PUPPIES1）至 ALL
L0.00000000001196208
1 I love puppies（PUPPIES1）至 ANG
ƒ0.00000000000025776
1 I love puppies（PUPPIES1）至 AWG
ƒ0.0000000000002592
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BBD
$0.000000000000288
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BAM
KM0.00000000000024192
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BIF
Fr0.000000000427248
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BND
$0.00000000000018576
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BSD
$0.000000000000144
1 I love puppies（PUPPIES1）至 JMD
$0.0000000000230904
1 I love puppies（PUPPIES1）至 KHR
0.000000000580644
1 I love puppies（PUPPIES1）至 KMF
Fr0.000000000060912
1 I love puppies（PUPPIES1）至 LAK
0.00000000313043472
1 I love puppies（PUPPIES1）至 LKR
රු0.00000000004380768
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MDL
L0.00000000000243936
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MGA
Ar0.00000000065158272
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MOP
P0.000000000001152
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MVR
0.0000000000022032
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MWK
MK0.00000000024999984
1 I love puppies（PUPPIES1）至 MZN
MT0.00000000000920304
1 I love puppies（PUPPIES1）至 NPR
रु0.00000000002032992
1 I love puppies（PUPPIES1）至 PYG
0.000000001021248
1 I love puppies（PUPPIES1）至 RWF
Fr0.000000000208656
1 I love puppies（PUPPIES1）至 SBD
$0.00000000000118512
1 I love puppies（PUPPIES1）至 SCR
0.000000000002052
1 I love puppies（PUPPIES1）至 SRD
$0.00000000000574416
1 I love puppies（PUPPIES1）至 SVC
$0.00000000000126
1 I love puppies（PUPPIES1）至 SZL
L0.00000000000247968
1 I love puppies（PUPPIES1）至 TMT
m0.00000000000050544
1 I love puppies（PUPPIES1）至 TND
د.ت0.000000000000420048
1 I love puppies（PUPPIES1）至 TTD
$0.00000000000097776
1 I love puppies（PUPPIES1）至 UGX
Sh0.000000000501696
1 I love puppies（PUPPIES1）至 XAF
Fr0.000000000081072
1 I love puppies（PUPPIES1）至 XCD
$0.0000000000003888
1 I love puppies（PUPPIES1）至 XOF
Fr0.000000000081072
1 I love puppies（PUPPIES1）至 XPF
Fr0.000000000014688
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BWP
P0.0000000000019224
1 I love puppies（PUPPIES1）至 BZD
$0.00000000000028944
1 I love puppies（PUPPIES1）至 CVE
$0.0000000000137088
1 I love puppies（PUPPIES1）至 DJF
Fr0.000000000025488
1 I love puppies（PUPPIES1）至 DOP
$0.00000000000922176
1 I love puppies（PUPPIES1）至 DZD
د.ج0.00000000001872288
1 I love puppies（PUPPIES1）至 FJD
$0.00000000000032976
1 I love puppies（PUPPIES1）至 GNF
Fr0.00000000125208
1 I love puppies（PUPPIES1）至 GTQ
Q0.00000000000110304
1 I love puppies（PUPPIES1）至 GYD
$0.00000000003015072
1 I love puppies（PUPPIES1）至 ISK
kr0.000000000017568

I love puppies資源

要更深入地瞭解 I love puppies，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方I love puppies網站
區塊查詢

人們還問：關於I love puppies的其他問題

I love puppies（PUPPIES1）今日價格是多少？
PUPPIES1 實時價格為 0.000000000000144 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 PUPPIES1 兌 USD 的價格是多少？
目前 PUPPIES1 兌 USD 的價格為 $ 0.000000000000144。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
I love puppies 的市值是多少？
PUPPIES1 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
PUPPIES1 的流通供應量是多少？
PUPPIES1 的流通供應量為 0.00 USD
PUPPIES1 的歷史最高價（ATH）是多少？
PUPPIES1 的歷史最高價是 0.000000000339902443 USD
PUPPIES1 的歷史最低價（ATL）是多少？
PUPPIES1 的歷史最低價是 0.000000000000316317 USD
PUPPIES1 的交易量是多少？
PUPPIES1 的 24 小時實時交易量為 $ 1.24K USD
PUPPIES1 今年會漲嗎？
PUPPIES1 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 PUPPIES1 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:31:03 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES1）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PUPPIES1 兌 USD 計算器

數量

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

交易 PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001485
$0.0000000000001485$0.0000000000001485
-4.62%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,339.09
$115,339.09$115,339.09

+0.32%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,202.54
$4,202.54$4,202.54

+0.70%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.06238
$0.06238$0.06238

+11.97%

Solana 圖標

Solana

SOL

$201.91
$201.91$201.91

+0.89%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4700
$5.4700$5.4700

+5.47%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,202.54
$4,202.54$4,202.54

+0.70%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,339.09
$115,339.09$115,339.09

+0.32%

Solana 圖標

Solana

SOL

$201.91
$201.91$201.91

+0.89%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6806
$2.6806$2.6806

+0.72%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20417
$0.20417$0.20417

+0.57%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001358
$0.001358$0.001358

+126.33%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02085
$0.02085$0.02085

+108.50%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001470
$0.0000000000000001470$0.0000000000000001470

+1,248.62%

OMNILABS 圖標

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000408
$0.0000000000408$0.0000000000408

+300.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.1597
$0.1597$0.1597

+219.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.05029
$0.05029$0.05029

+151.45%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02085
$0.02085$0.02085

+108.50%