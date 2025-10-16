I love puppies 目前實時價格為 0.0000004693 USD。跟蹤 PUPPIES 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PUPPIES 價格趨勢。I love puppies 目前實時價格為 0.0000004693 USD。跟蹤 PUPPIES 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PUPPIES 價格趨勢。

I love puppies 圖標

I love puppies實時價格 (PUPPIES)

1 PUPPIES 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000004693
+12.62%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:35 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000004071
24H最低價
$ 0.000000482
24H最高價

$ 0.0000004071
$ 0.000000482
$ 0.000001189097557191
$ 0.000000001766024703
+0.17%

+12.62%

+9.44%

+9.44%

I love puppies（PUPPIES）目前實時價格為 $ 0.0000004693。過去 24 小時內，PUPPIES 的交易價格在 $ 0.0000004071$ 0.000000482 之間波動，市場活躍度顯著。PUPPIES 的歷史最高價為 $ 0.000001189097557191，歷史最低價為 $ 0.000000001766024703

從短期表現來看，PUPPIES 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.17%，過去 24 小時內變動為 +12.62%，過去 7 天內累計變動為 +9.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

I love puppies（PUPPIES）市場資訊

No.3683

$ 0.00
$ 56.50K
$ 19.74M
0.00
42,069,000,000,000
42,069,000,000,000
0.00%

ETH

I love puppies 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.50K。PUPPIES 的流通量為 0.00，總供應量是 42069000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.74M

I love puppies（PUPPIES）價格歷史 USD

跟蹤 I love puppies 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000000052589+12.62%
30天$ +0.0000002693+134.65%
60天$ +0.0000002693+134.65%
90天$ +0.0000002693+134.65%
I love puppies 今日價格變化

今天，PUPPIES 記錄了 $ +0.000000052589 (+12.62%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

I love puppies 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0000002693 (+134.65%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

I love puppies 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PUPPIES 的變化為 $ +0.0000002693 (+134.65%)，從而更廣泛地了解其表現。

I love puppies 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.0000002693 (+134.65%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 I love puppies（PUPPIES）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 I love puppies 價格歷史頁面

什麼是I love puppies (PUPPIES)

我愛小狗——埃隆·馬斯克

I love puppies在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 I love puppies 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 PUPPIES 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 I love puppies 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 I love puppies 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

I love puppies 價格預測 (USD)

I love puppies（PUPPIES）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 I love puppies（PUPPIES）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 I love puppies 的長期和短期價格預測。

現在就查看 I love puppies 價格預測

I love puppies（PUPPIES）代幣經濟

了解 I love puppies（PUPPIES）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PUPPIES 代幣的完整經濟學

如何購買I love puppies (PUPPIES)

正在尋找如何購買 I love puppies？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買I love puppies。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

PUPPIES 兌換為當地貨幣

1 I love puppies（PUPPIES）至 VND
1 I love puppies（PUPPIES）至 AUD
1 I love puppies（PUPPIES）至 GBP
1 I love puppies（PUPPIES）至 EUR
1 I love puppies（PUPPIES）至 USD
1 I love puppies（PUPPIES）至 MYR
1 I love puppies（PUPPIES）至 TRY
1 I love puppies（PUPPIES）至 JPY
1 I love puppies（PUPPIES）至 ARS
1 I love puppies（PUPPIES）至 RUB
1 I love puppies（PUPPIES）至 INR
1 I love puppies（PUPPIES）至 IDR
1 I love puppies（PUPPIES）至 PHP
1 I love puppies（PUPPIES）至 EGP
1 I love puppies（PUPPIES）至 BRL
1 I love puppies（PUPPIES）至 CAD
1 I love puppies（PUPPIES）至 BDT
1 I love puppies（PUPPIES）至 NGN
1 I love puppies（PUPPIES）至 COP
1 I love puppies（PUPPIES）至 ZAR
1 I love puppies（PUPPIES）至 UAH
1 I love puppies（PUPPIES）至 TZS
1 I love puppies（PUPPIES）至 VES
1 I love puppies（PUPPIES）至 CLP
1 I love puppies（PUPPIES）至 PKR
1 I love puppies（PUPPIES）至 KZT
1 I love puppies（PUPPIES）至 THB
1 I love puppies（PUPPIES）至 TWD
1 I love puppies（PUPPIES）至 AED
1 I love puppies（PUPPIES）至 CHF
1 I love puppies（PUPPIES）至 HKD
1 I love puppies（PUPPIES）至 AMD
1 I love puppies（PUPPIES）至 MAD
1 I love puppies（PUPPIES）至 MXN
1 I love puppies（PUPPIES）至 SAR
1 I love puppies（PUPPIES）至 ETB
1 I love puppies（PUPPIES）至 KES
1 I love puppies（PUPPIES）至 JOD
1 I love puppies（PUPPIES）至 PLN
1 I love puppies（PUPPIES）至 RON
1 I love puppies（PUPPIES）至 SEK
1 I love puppies（PUPPIES）至 BGN
1 I love puppies（PUPPIES）至 HUF
1 I love puppies（PUPPIES）至 CZK
1 I love puppies（PUPPIES）至 KWD
1 I love puppies（PUPPIES）至 ILS
1 I love puppies（PUPPIES）至 BOB
1 I love puppies（PUPPIES）至 AZN
1 I love puppies（PUPPIES）至 TJS
1 I love puppies（PUPPIES）至 GEL
1 I love puppies（PUPPIES）至 AOA
1 I love puppies（PUPPIES）至 BHD
1 I love puppies（PUPPIES）至 BMD
1 I love puppies（PUPPIES）至 DKK
1 I love puppies（PUPPIES）至 HNL
1 I love puppies（PUPPIES）至 MUR
1 I love puppies（PUPPIES）至 NAD
1 I love puppies（PUPPIES）至 NOK
1 I love puppies（PUPPIES）至 NZD
1 I love puppies（PUPPIES）至 PAB
1 I love puppies（PUPPIES）至 PGK
1 I love puppies（PUPPIES）至 QAR
1 I love puppies（PUPPIES）至 RSD
1 I love puppies（PUPPIES）至 UZS
1 I love puppies（PUPPIES）至 ALL
1 I love puppies（PUPPIES）至 ANG
1 I love puppies（PUPPIES）至 AWG
1 I love puppies（PUPPIES）至 BBD
1 I love puppies（PUPPIES）至 BAM
1 I love puppies（PUPPIES）至 BIF
1 I love puppies（PUPPIES）至 BND
1 I love puppies（PUPPIES）至 BSD
1 I love puppies（PUPPIES）至 JMD
1 I love puppies（PUPPIES）至 KHR
1 I love puppies（PUPPIES）至 KMF
1 I love puppies（PUPPIES）至 LAK
1 I love puppies（PUPPIES）至 LKR
1 I love puppies（PUPPIES）至 MDL
1 I love puppies（PUPPIES）至 MGA
1 I love puppies（PUPPIES）至 MOP
1 I love puppies（PUPPIES）至 MVR
1 I love puppies（PUPPIES）至 MWK
1 I love puppies（PUPPIES）至 MZN
1 I love puppies（PUPPIES）至 NPR
1 I love puppies（PUPPIES）至 PYG
1 I love puppies（PUPPIES）至 RWF
1 I love puppies（PUPPIES）至 SBD
1 I love puppies（PUPPIES）至 SCR
1 I love puppies（PUPPIES）至 SRD
1 I love puppies（PUPPIES）至 SVC
1 I love puppies（PUPPIES）至 SZL
1 I love puppies（PUPPIES）至 TMT
1 I love puppies（PUPPIES）至 TND
1 I love puppies（PUPPIES）至 TTD
1 I love puppies（PUPPIES）至 UGX
1 I love puppies（PUPPIES）至 XAF
1 I love puppies（PUPPIES）至 XCD
1 I love puppies（PUPPIES）至 XOF
1 I love puppies（PUPPIES）至 XPF
1 I love puppies（PUPPIES）至 BWP
1 I love puppies（PUPPIES）至 BZD
1 I love puppies（PUPPIES）至 CVE
1 I love puppies（PUPPIES）至 DJF
1 I love puppies（PUPPIES）至 DOP
1 I love puppies（PUPPIES）至 DZD
1 I love puppies（PUPPIES）至 FJD
1 I love puppies（PUPPIES）至 GNF
1 I love puppies（PUPPIES）至 GTQ
1 I love puppies（PUPPIES）至 GYD
1 I love puppies（PUPPIES）至 ISK
I love puppies資源

要更深入地瞭解 I love puppies，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方I love puppies網站
區塊查詢

人們還問：關於I love puppies的其他問題

I love puppies（PUPPIES）今日價格是多少？
PUPPIES 實時價格為 0.0000004693 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 PUPPIES 兌 USD 的價格是多少？
目前 PUPPIES 兌 USD 的價格為 $ 0.0000004693。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
I love puppies 的市值是多少？
PUPPIES 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
PUPPIES 的流通供應量是多少？
PUPPIES 的流通供應量為 0.00 USD
PUPPIES 的歷史最高價（ATH）是多少？
PUPPIES 的歷史最高價是 0.000001189097557191 USD
PUPPIES 的歷史最低價（ATL）是多少？
PUPPIES 的歷史最低價是 0.000000001766024703 USD
PUPPIES 的交易量是多少？
PUPPIES 的 24 小時實時交易量為 $ 56.50K USD
PUPPIES 今年會漲嗎？
PUPPIES 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 PUPPIES 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:35 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

