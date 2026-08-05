Prom (PROM) 今日技術分析 Prom 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 PROM 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Prom 分析的信息。 註 冊

Prom (PROM) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.3174 -- +13.40% +79.76% +33.05%

Prom 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Prom 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 15 中立 3 買入 8 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 12 中立 0 買入 2 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 3 買入 6 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.3163 2.3156 R2 2.3156 2.3152 R1 2.3153 2.315 PP 2.3146 2.3146 S1 2.3143 2.3142 S2 2.3136 2.314 S3 2.3133 2.3136

Prom 市場信號 目前淨掛單量 -0.45M $5.71 M $6.16 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.13M 3 日主動買入 $4.12 M 3 日主動賣出 $3.99 M 7 日主動買賣差額 -0.02M 7 日主動買入 $16.25 M 7 日主動賣出 $16.27 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Prom資金流向 淨流入 PROMUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.08 M 2.37 2026-08-14 -$0.17 M 2.47 2026-08-13 $2.16 M 2.25 2026-08-12 $0.78 M 3.24 2026-08-11 -$1.05 M 1.97 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Prom (PROM) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Prom 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 PROM / USDT $2.3212 $2.3212 $2.3212 -6.02% 34.83K (USDT) 去交易