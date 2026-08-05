Prom (PROM) 今日技術分析
Prom 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 PROM 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Prom 分析的信息。
Prom (PROM) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$2.3174
|--
|+13.40%
|+79.76%
|+33.05%
Prom 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Prom 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
賣出
賣出 15
中立 3
買入 8
|移動平均線:
|強烈賣出
|賣出 12
|中立 0
|買入 2
|技術指標:
|買入
|賣出 3
|中立 3
|買入 6
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
2.3163
2.3156
R2
2.3156
2.3152
R1
2.3153
2.315
PP
2.3146
2.3146
S1
2.3143
2.3142
S2
2.3136
2.314
S3
2.3133
2.3136
Prom 市場信號
目前淨掛單量
-0.45M
$5.71 M
$6.16 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.13M
3 日主動買入
$4.12 M
3 日主動賣出
$3.99 M
7 日主動買賣差額
-0.02M
7 日主動買入
$16.25 M
7 日主動賣出
$16.27 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Prom資金流向
淨流入PROMUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|-$0.08 M
|2.37
|2026-08-14
|-$0.17 M
|2.47
|2026-08-13
|$2.16 M
|2.25
|2026-08-12
|$0.78 M
|3.24
|2026-08-11
|-$1.05 M
|1.97
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$2.3212
$2.3212$2.3212
-6.02%
34.83K (USDT)
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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。