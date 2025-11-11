PlayMind 是一個去中心化的智能收益協議，運行於 BNB 鏈上，專為 GameFi 與 NFT 經濟而設計。透過結合 AI 自動化、多鏈 DeFi 策略與 DAO 治理，PlayMind 改變了使用者在 GameFi 宇宙中獲取收益、避險與資產部署的方式。從零散的農場到智慧化的優化 —— PlayMind 是新一代可編程 GameFi 收益的基礎設施。