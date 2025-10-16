Palantir 目前實時價格為 189.21 USD。跟蹤 PLTRON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PLTRON 價格趨勢。Palantir 目前實時價格為 189.21 USD。跟蹤 PLTRON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PLTRON 價格趨勢。

Palantir 圖標

Palantir實時價格 (PLTRON)

1 PLTRON 兌換為 USD 的實時價格：

$189.06
$189.06$189.06
+1.42%1D
USD
Palantir (PLTRON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:42:59 (UTC+8)

Palantir（PLTRON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 185.98
$ 185.98$ 185.98
24H最低價
$ 189.92
$ 189.92$ 189.92
24H最高價

$ 185.98
$ 185.98$ 185.98

$ 189.92
$ 189.92$ 189.92

$ 187.77727031996616
$ 187.77727031996616$ 187.77727031996616

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354

+0.60%

+1.42%

+5.21%

+5.21%

Palantir（PLTRON）目前實時價格為 $ 189.21。過去 24 小時內，PLTRON 的交易價格在 $ 185.98$ 189.92 之間波動，市場活躍度顯著。PLTRON 的歷史最高價為 $ 187.77727031996616，歷史最低價為 $ 148.01003259450354

從短期表現來看，PLTRON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.60%，過去 24 小時內變動為 +1.42%，過去 7 天內累計變動為 +5.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Palantir（PLTRON）市場資訊

No.2448

$ 623.66K
$ 623.66K$ 623.66K

$ 58.62K
$ 58.62K$ 58.62K

$ 623.66K
$ 623.66K$ 623.66K

3.30K
3.30K 3.30K

3,296.14981949
3,296.14981949 3,296.14981949

ETH

Palantir 的目前市值為 $ 623.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.62K。PLTRON 的流通量為 3.30K，總供應量是 3296.14981949，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 623.66K

Palantir（PLTRON）價格歷史 USD

跟蹤 Palantir 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +2.6471+1.42%
30天$ +11.6+6.53%
60天$ +89.21+89.21%
90天$ +89.21+89.21%
Palantir 今日價格變化

今天，PLTRON 記錄了 $ +2.6471 (+1.42%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Palantir 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +11.6 (+6.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Palantir 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PLTRON 的變化為 $ +89.21 (+89.21%)，從而更廣泛地了解其表現。

Palantir 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +89.21 (+89.21%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Palantir（PLTRON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Palantir 價格歷史頁面

什麼是Palantir (PLTRON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Palantir在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Palantir 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 PLTRON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Palantir 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Palantir 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Palantir 價格預測 (USD)

Palantir（PLTRON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Palantir（PLTRON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Palantir 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Palantir 價格預測

Palantir（PLTRON）代幣經濟

了解 Palantir（PLTRON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PLTRON 代幣的完整經濟學

如何購買Palantir (PLTRON)

正在尋找如何購買 Palantir？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Palantir。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

PLTRON 兌換為當地貨幣

Palantir資源

要更深入地瞭解 Palantir，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Palantir網站
區塊查詢

人們還問：關於Palantir的其他問題

Palantir（PLTRON）今日價格是多少？
PLTRON 實時價格為 189.21 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 PLTRON 兌 USD 的價格是多少？
目前 PLTRON 兌 USD 的價格為 $ 189.21。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Palantir 的市值是多少？
PLTRON 的市值為 $ 623.66K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
PLTRON 的流通供應量是多少？
PLTRON 的流通供應量為 3.30K USD
PLTRON 的歷史最高價（ATH）是多少？
PLTRON 的歷史最高價是 187.77727031996616 USD
PLTRON 的歷史最低價（ATL）是多少？
PLTRON 的歷史最低價是 148.01003259450354 USD
PLTRON 的交易量是多少？
PLTRON 的 24 小時實時交易量為 $ 58.62K USD
PLTRON 今年會漲嗎？
PLTRON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 PLTRON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:42:59 (UTC+8)

Palantir（PLTRON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

