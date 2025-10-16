Phi 目前實時價格為 0.007255 USD。跟蹤 PHI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PHI 價格趨勢。Phi 目前實時價格為 0.007255 USD。跟蹤 PHI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PHI 價格趨勢。

Phi 圖標

Phi實時價格 (PHI)

1 PHI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.007245
$0.007245
+1.24%1D
USD
Phi (PHI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:30:14 (UTC+8)

Phi（PHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.006753
$ 0.006753
24H最低價
$ 0.007288
$ 0.007288
24H最高價

$ 0.006753
$ 0.006753

$ 0.007288
$ 0.007288

--
--

--
--

+0.74%

+1.24%

-25.97%

-25.97%

Phi（PHI）目前實時價格為 $ 0.007255。過去 24 小時內，PHI 的交易價格在 $ 0.006753$ 0.007288 之間波動，市場活躍度顯著。PHI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，PHI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.74%，過去 24 小時內變動為 +1.24%，過去 7 天內累計變動為 -25.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Phi（PHI）市場資訊

--
--

$ 50.84K
$ 50.84K

$ 7.26M
$ 7.26M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Phi 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 50.84K。PHI 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.26M

Phi（PHI）價格歷史 USD

跟蹤 Phi 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00008874+1.24%
30天$ +0.002255+45.10%
60天$ +0.002255+45.10%
90天$ +0.002255+45.10%
Phi 今日價格變化

今天，PHI 記錄了 $ +0.00008874 (+1.24%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Phi 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.002255 (+45.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Phi 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PHI 的變化為 $ +0.002255 (+45.10%)，從而更廣泛地了解其表現。

Phi 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.002255 (+45.10%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Phi（PHI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Phi 價格歷史頁面

什麼是Phi (PHI)

Phi 協議是一個開放的憑證協議，旨在幫助用戶建立、視覺化並展示其鏈上身分。它激勵個人將區塊鏈交易資料索引為鏈上憑證區塊，進行管理，託管驗證流程，並創建鏈上憑證內容。

Phi在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Phi 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 PHI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Phi 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Phi 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Phi 價格預測 (USD)

Phi（PHI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Phi（PHI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Phi 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Phi 價格預測

Phi（PHI）代幣經濟

了解 Phi（PHI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PHI 代幣的完整經濟學

如何購買Phi (PHI)

正在尋找如何購買 Phi？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Phi。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

PHI 兌換為當地貨幣

1 Phi（PHI）至 VND
190.915325
1 Phi（PHI）至 AUD
A$0.0110276
1 Phi（PHI）至 GBP
0.0053687
1 Phi（PHI）至 EUR
0.00616675
1 Phi（PHI）至 USD
$0.007255
1 Phi（PHI）至 MYR
RM0.030471
1 Phi（PHI）至 TRY
0.30405705
1 Phi（PHI）至 JPY
¥1.110015
1 Phi（PHI）至 ARS
ARS$10.27619965
1 Phi（PHI）至 RUB
0.5748862
1 Phi（PHI）至 INR
0.64010865
1 Phi（PHI）至 IDR
Rp120.9166183
1 Phi（PHI）至 PHP
0.4271744
1 Phi（PHI）至 EGP
￡E.0.3441772
1 Phi（PHI）至 BRL
R$0.03895935
1 Phi（PHI）至 CAD
C$0.01008445
1 Phi（PHI）至 BDT
0.8878669
1 Phi（PHI）至 NGN
10.5757586
1 Phi（PHI）至 COP
$28.011555
1 Phi（PHI）至 ZAR
R.0.1250762
1 Phi（PHI）至 UAH
0.3055806
1 Phi（PHI）至 TZS
T.Sh.17.91353815
1 Phi（PHI）至 VES
Bs1.545315
1 Phi（PHI）至 CLP
$6.8197
1 Phi（PHI）至 PKR
Rs2.03843735
1 Phi（PHI）至 KZT
3.9026096
1 Phi（PHI）至 THB
฿0.2369483
1 Phi（PHI）至 TWD
NT$0.2222932
1 Phi（PHI）至 AED
د.إ0.02662585
1 Phi（PHI）至 CHF
Fr0.00573145
1 Phi（PHI）至 HKD
HK$0.0562988
1 Phi（PHI）至 AMD
֏2.78816905
1 Phi（PHI）至 MAD
.د.م0.0668911
1 Phi（PHI）至 MXN
$0.13341945
1 Phi（PHI）至 SAR
ريال0.02720625
1 Phi（PHI）至 ETB
Br1.0976815
1 Phi（PHI）至 KES
KSh0.9379264
1 Phi（PHI）至 JOD
د.أ0.005143795
1 Phi（PHI）至 PLN
0.02633565
1 Phi（PHI）至 RON
лв0.0316318
1 Phi（PHI）至 SEK
kr0.06812445
1 Phi（PHI）至 BGN
лв0.0121884
1 Phi（PHI）至 HUF
Ft2.42150135
1 Phi（PHI）至 CZK
0.15170205
1 Phi（PHI）至 KWD
د.ك0.00222003
1 Phi（PHI）至 ILS
0.02357875
1 Phi（PHI）至 BOB
Bs0.0502046
1 Phi（PHI）至 AZN
0.0123335
1 Phi（PHI）至 TJS
SM0.06710875
1 Phi（PHI）至 GEL
0.01966105
1 Phi（PHI）至 AOA
Kz6.64986045
1 Phi（PHI）至 BHD
.د.ب0.00272788
1 Phi（PHI）至 BMD
$0.007255
1 Phi（PHI）至 DKK
kr0.04650455
1 Phi（PHI）至 HNL
L0.1912418
1 Phi（PHI）至 MUR
0.3299574
1 Phi（PHI）至 NAD
$0.12500365
1 Phi（PHI）至 NOK
kr0.07247745
1 Phi（PHI）至 NZD
$0.01255115
1 Phi（PHI）至 PAB
B/.0.007255
1 Phi（PHI）至 PGK
K0.03039845
1 Phi（PHI）至 QAR
ر.ق0.0264082
1 Phi（PHI）至 RSD
дин.0.73079615
1 Phi（PHI）至 UZS
soʻm88.4755956
1 Phi（PHI）至 ALL
L0.60267285
1 Phi（PHI）至 ANG
ƒ0.01298645
1 Phi（PHI）至 AWG
ƒ0.013059
1 Phi（PHI）至 BBD
$0.01451
1 Phi（PHI）至 BAM
KM0.0121884
1 Phi（PHI）至 BIF
Fr21.525585
1 Phi（PHI）至 BND
$0.00935895
1 Phi（PHI）至 BSD
$0.007255
1 Phi（PHI）至 JMD
$1.16333925
1 Phi（PHI）至 KHR
29.25397375
1 Phi（PHI）至 KMF
Fr3.068865
1 Phi（PHI）至 LAK
157.71738815
1 Phi（PHI）至 LKR
රු2.2071161
1 Phi（PHI）至 MDL
L0.1228997
1 Phi（PHI）至 MGA
Ar32.8280044
1 Phi（PHI）至 MOP
P0.05804
1 Phi（PHI）至 MVR
0.1110015
1 Phi（PHI）至 MWK
MK12.59547805
1 Phi（PHI）至 MZN
MT0.46366705
1 Phi（PHI）至 NPR
रु1.0242609
1 Phi（PHI）至 PYG
51.45246
1 Phi（PHI）至 RWF
Fr10.512495
1 Phi（PHI）至 SBD
$0.05970865
1 Phi（PHI）至 SCR
0.10338375
1 Phi（PHI）至 SRD
$0.28940195
1 Phi（PHI）至 SVC
$0.06348125
1 Phi（PHI）至 SZL
L0.1249311
1 Phi（PHI）至 TMT
m0.02546505
1 Phi（PHI）至 TND
د.ت0.021162835
1 Phi（PHI）至 TTD
$0.04926145
1 Phi（PHI）至 UGX
Sh25.27642
1 Phi（PHI）至 XAF
Fr4.084565
1 Phi（PHI）至 XCD
$0.0195885
1 Phi（PHI）至 XOF
Fr4.084565
1 Phi（PHI）至 XPF
Fr0.74001
1 Phi（PHI）至 BWP
P0.09685425
1 Phi（PHI）至 BZD
$0.01458255
1 Phi（PHI）至 CVE
$0.690676
1 Phi（PHI）至 DJF
Fr1.284135
1 Phi（PHI）至 DOP
$0.4646102
1 Phi（PHI）至 DZD
د.ج0.9432951
1 Phi（PHI）至 FJD
$0.01661395
1 Phi（PHI）至 GNF
Fr63.082225
1 Phi（PHI）至 GTQ
Q0.0555733
1 Phi（PHI）至 GYD
$1.5190519
1 Phi（PHI）至 ISK
kr0.88511

Phi資源

要更深入地瞭解 Phi，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Phi網站
區塊查詢

人們還問：關於Phi的其他問題

Phi（PHI）今日價格是多少？
PHI 實時價格為 0.007255 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 PHI 兌 USD 的價格是多少？
目前 PHI 兌 USD 的價格為 $ 0.007255。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Phi 的市值是多少？
PHI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
PHI 的流通供應量是多少？
PHI 的流通供應量為 -- USD
PHI 的歷史最高價（ATH）是多少？
PHI 的歷史最高價是 -- USD
PHI 的歷史最低價（ATL）是多少？
PHI 的歷史最低價是 -- USD
PHI 的交易量是多少？
PHI 的 24 小時實時交易量為 $ 50.84K USD
PHI 今年會漲嗎？
PHI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 PHI 價格預測 獲取更深入的分析。
Phi（PHI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PHI 兌 USD 計算器

數量

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0.007255 USD

交易 PHI

PHI/USDT
$0.007245
$0.007245
+1.35%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,341.56

$4,205.08

$0.06310

$202.12

$5.4700

$4,205.08

$115,341.56

$202.12

$2.6794

$0.20421

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001365

$0.02088

$0.0000000000000001350

$0.0000000000392

$0.1593

$0.04880

$0.02088

