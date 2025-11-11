PoPP 是一個由 人工智慧驅動的去中心化身份平台，能夠分析鏈上行為並為用戶動態貼上標籤，從而無縫連接用戶與專屬的去中心化應用（dApps）。同時，PoPP 也為開發者提供 精準且以隱私為優先 的受眾定向功能，讓他們能更有效地觸及目標用戶群體。