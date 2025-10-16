Oracle 目前實時價格為 287.15 USD。跟蹤 ORCLON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ORCLON 價格趨勢。Oracle 目前實時價格為 287.15 USD。跟蹤 ORCLON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ORCLON 價格趨勢。

更多關於 ORCLON

ORCLON 價格資訊

ORCLON 幣種官網

ORCLON 代幣經濟

ORCLON 價格預測

ORCLON 價格歷史

ORCLON 購買指南

ORCLON 兌換法幣計算

ORCLON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Oracle 圖標

Oracle實時價格 (ORCLON)

1 ORCLON 兌換為 USD 的實時價格：

$287.15
$287.15$287.15
-0.01%1D
USD
Oracle (ORCLON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:21:44 (UTC+8)

Oracle（ORCLON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 278.51
$ 278.51$ 278.51
24H最低價
$ 292.86
$ 292.86$ 292.86
24H最高價

$ 278.51
$ 278.51$ 278.51

$ 292.86
$ 292.86$ 292.86

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282$ 223.2148184410282

-0.32%

-0.01%

-1.43%

-1.43%

Oracle（ORCLON）目前實時價格為 $ 287.15。過去 24 小時內，ORCLON 的交易價格在 $ 278.51$ 292.86 之間波動，市場活躍度顯著。ORCLON 的歷史最高價為 $ 344.869728008825，歷史最低價為 $ 223.2148184410282

從短期表現來看，ORCLON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.32%，過去 24 小時內變動為 -0.01%，過去 7 天內累計變動為 -1.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Oracle（ORCLON）市場資訊

No.2343

$ 765.30K
$ 765.30K$ 765.30K

$ 58.23K
$ 58.23K$ 58.23K

$ 765.30K
$ 765.30K$ 765.30K

2.67K
2.67K 2.67K

2,665.16137299
2,665.16137299 2,665.16137299

ETH

Oracle 的目前市值為 $ 765.30K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.23K。ORCLON 的流通量為 2.67K，總供應量是 2665.16137299，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 765.30K

Oracle（ORCLON）價格歷史 USD

跟蹤 Oracle 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0287-0.01%
30天$ -1.87-0.65%
60天$ +37.15+14.86%
90天$ +37.15+14.86%
Oracle 今日價格變化

今天，ORCLON 記錄了 $ -0.0287 (-0.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Oracle 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -1.87 (-0.65%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Oracle 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ORCLON 的變化為 $ +37.15 (+14.86%)，從而更廣泛地了解其表現。

Oracle 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +37.15 (+14.86%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Oracle（ORCLON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Oracle 價格歷史頁面

什麼是Oracle (ORCLON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Oracle在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Oracle 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ORCLON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Oracle 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Oracle 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Oracle 價格預測 (USD)

Oracle（ORCLON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Oracle（ORCLON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Oracle 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Oracle 價格預測

Oracle（ORCLON）代幣經濟

了解 Oracle（ORCLON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ORCLON 代幣的完整經濟學

如何購買Oracle (ORCLON)

正在尋找如何購買 Oracle？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Oracle。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ORCLON 兌換為當地貨幣

1 Oracle（ORCLON）至 VND
7,556,352.25
1 Oracle（ORCLON）至 AUD
A$436.468
1 Oracle（ORCLON）至 GBP
212.491
1 Oracle（ORCLON）至 EUR
244.0775
1 Oracle（ORCLON）至 USD
$287.15
1 Oracle（ORCLON）至 MYR
RM1,206.03
1 Oracle（ORCLON）至 TRY
12,034.4565
1 Oracle（ORCLON）至 JPY
¥43,646.8
1 Oracle（ORCLON）至 ARS
ARS$428,579.9895
1 Oracle（ORCLON）至 RUB
22,756.6375
1 Oracle（ORCLON）至 INR
25,332.373
1 Oracle（ORCLON）至 IDR
Rp4,785,831.419
1 Oracle（ORCLON）至 PHP
16,893.0345
1 Oracle（ORCLON）至 EGP
￡E.13,622.396
1 Oracle（ORCLON）至 BRL
R$1,539.124
1 Oracle（ORCLON）至 CAD
C$399.1385
1 Oracle（ORCLON）至 BDT
35,132.8025
1 Oracle（ORCLON）至 NGN
418,584.298
1 Oracle（ORCLON）至 COP
$1,112,981.914
1 Oracle（ORCLON）至 ZAR
R.4,938.98
1 Oracle（ORCLON）至 UAH
12,057.4285
1 Oracle（ORCLON）至 TZS
T.Sh.709,010.6795
1 Oracle（ORCLON）至 VES
Bs60,875.8
1 Oracle（ORCLON）至 CLP
$269,633.85
1 Oracle（ORCLON）至 PKR
Rs81,228.992
1 Oracle（ORCLON）至 KZT
154,380.4545
1 Oracle（ORCLON）至 THB
฿9,381.1905
1 Oracle（ORCLON）至 TWD
NT$8,809.762
1 Oracle（ORCLON）至 AED
د.إ1,053.8405
1 Oracle（ORCLON）至 CHF
Fr226.8485
1 Oracle（ORCLON）至 HKD
HK$2,228.284
1 Oracle（ORCLON）至 AMD
֏109,682.6855
1 Oracle（ORCLON）至 MAD
.د.م2,644.6515
1 Oracle（ORCLON）至 MXN
$5,280.6885
1 Oracle（ORCLON）至 SAR
ريال1,076.8125
1 Oracle（ORCLON）至 ETB
Br43,890.8775
1 Oracle（ORCLON）至 KES
KSh37,096.9085
1 Oracle（ORCLON）至 JOD
د.أ203.58935
1 Oracle（ORCLON）至 PLN
1,042.3545
1 Oracle（ORCLON）至 RON
лв1,251.974
1 Oracle（ORCLON）至 SEK
kr2,687.724
1 Oracle（ORCLON）至 BGN
лв482.412
1 Oracle（ORCLON）至 HUF
Ft95,971.273
1 Oracle（ORCLON）至 CZK
5,992.8205
1 Oracle（ORCLON）至 KWD
د.ك87.8679
1 Oracle（ORCLON）至 ILS
936.109
1 Oracle（ORCLON）至 BOB
Bs1,978.4635
1 Oracle（ORCLON）至 AZN
488.155
1 Oracle（ORCLON）至 TJS
SM2,673.3665
1 Oracle（ORCLON）至 GEL
778.1765
1 Oracle（ORCLON）至 AOA
Kz261,757.3255
1 Oracle（ORCLON）至 BHD
.د.ب108.25555
1 Oracle（ORCLON）至 BMD
$287.15
1 Oracle（ORCLON）至 DKK
kr1,840.6315
1 Oracle（ORCLON）至 HNL
L7,531.9445
1 Oracle（ORCLON）至 MUR
13,059.582
1 Oracle（ORCLON）至 NAD
$4,973.438
1 Oracle（ORCLON）至 NOK
kr2,868.6285
1 Oracle（ORCLON）至 NZD
$496.7695
1 Oracle（ORCLON）至 PAB
B/.287.15
1 Oracle（ORCLON）至 PGK
K1,223.259
1 Oracle（ORCLON）至 QAR
ر.ق1,045.226
1 Oracle（ORCLON）至 RSD
дин.28,895.9045
1 Oracle（ORCLON）至 UZS
soʻm3,459,637.7585
1 Oracle（ORCLON）至 ALL
L23,859.2935
1 Oracle（ORCLON）至 ANG
ƒ513.9985
1 Oracle（ORCLON）至 AWG
ƒ513.9985
1 Oracle（ORCLON）至 BBD
$574.3
1 Oracle（ORCLON）至 BAM
KM482.412
1 Oracle（ORCLON）至 BIF
Fr844,508.15
1 Oracle（ORCLON）至 BND
$370.4235
1 Oracle（ORCLON）至 BSD
$287.15
1 Oracle（ORCLON）至 JMD
$45,978.458
1 Oracle（ORCLON）至 KHR
1,153,211.629
1 Oracle（ORCLON）至 KMF
Fr121,751.6
1 Oracle（ORCLON）至 LAK
6,242,391.1795
1 Oracle（ORCLON）至 LKR
රු87,066.7515
1 Oracle（ORCLON）至 MDL
L4,893.036
1 Oracle（ORCLON）至 MGA
Ar1,293,467.175
1 Oracle（ORCLON）至 MOP
P2,294.3285
1 Oracle（ORCLON）至 MVR
4,393.395
1 Oracle（ORCLON）至 MWK
MK496,798.215
1 Oracle（ORCLON）至 MZN
MT18,348.885
1 Oracle（ORCLON）至 NPR
रु40,255.5585
1 Oracle（ORCLON）至 PYG
2,022,110.3
1 Oracle（ORCLON）至 RWF
Fr416,080.35
1 Oracle（ORCLON）至 SBD
$2,366.116
1 Oracle（ORCLON）至 SCR
3,979.899
1 Oracle（ORCLON）至 SRD
$11,408.4695
1 Oracle（ORCLON）至 SVC
$2,506.8195
1 Oracle（ORCLON）至 SZL
L4,973.438
1 Oracle（ORCLON）至 TMT
m1,007.8965
1 Oracle（ORCLON）至 TND
د.ت842.4981
1 Oracle（ORCLON）至 TTD
$1,944.0055
1 Oracle（ORCLON）至 UGX
Sh996,984.8
1 Oracle（ORCLON）至 XAF
Fr161,665.45
1 Oracle（ORCLON）至 XCD
$775.305
1 Oracle（ORCLON）至 XOF
Fr161,665.45
1 Oracle（ORCLON）至 XPF
Fr29,289.3
1 Oracle（ORCLON）至 BWP
P4,091.8875
1 Oracle（ORCLON）至 BZD
$574.3
1 Oracle（ORCLON）至 CVE
$27,224.6915
1 Oracle（ORCLON）至 DJF
Fr50,825.55
1 Oracle（ORCLON）至 DOP
$18,368.9855
1 Oracle（ORCLON）至 DZD
د.ج37,323.757
1 Oracle（ORCLON）至 FJD
$657.5735
1 Oracle（ORCLON）至 GNF
Fr2,496,769.25
1 Oracle（ORCLON）至 GTQ
Q2,193.826
1 Oracle（ORCLON）至 GYD
$59,982.7635
1 Oracle（ORCLON）至 ISK
kr35,032.3

Oracle資源

要更深入地瞭解 Oracle，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Oracle網站
區塊查詢

人們還問：關於Oracle的其他問題

Oracle（ORCLON）今日價格是多少？
ORCLON 實時價格為 287.15 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ORCLON 兌 USD 的價格是多少？
目前 ORCLON 兌 USD 的價格為 $ 287.15。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Oracle 的市值是多少？
ORCLON 的市值為 $ 765.30K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ORCLON 的流通供應量是多少？
ORCLON 的流通供應量為 2.67K USD
ORCLON 的歷史最高價（ATH）是多少？
ORCLON 的歷史最高價是 344.869728008825 USD
ORCLON 的歷史最低價（ATL）是多少？
ORCLON 的歷史最低價是 223.2148184410282 USD
ORCLON 的交易量是多少？
ORCLON 的 24 小時實時交易量為 $ 58.23K USD
ORCLON 今年會漲嗎？
ORCLON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ORCLON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:21:44 (UTC+8)

Oracle（ORCLON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ORCLON 兌 USD 計算器

數量

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 287.14 USD

交易 ORCLON

ORCLON/USDT
$287.15
$287.15$287.15
0.00%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,193.05
$115,193.05$115,193.05

+1.31%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.22
$4,153.22$4,153.22

+1.91%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05065
$0.05065$0.05065

+60.23%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.60
$199.60$199.60

+0.02%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5300
$5.5300$5.5300

-11.38%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.22
$4,153.22$4,153.22

+1.91%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,193.05
$115,193.05$115,193.05

+1.31%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.60
$199.60$199.60

+0.02%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6220
$2.6220$2.6220

-0.70%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20266
$0.20266$0.20266

-0.19%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2232
$0.2232$0.2232

+346.40%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002133
$0.002133$0.002133

+113.30%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000010000
$0.000000000000000000010000$0.000000000000000000010000

+1,231.55%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2232
$0.2232$0.2232

+346.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04852
$0.04852$0.04852

+142.60%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000927
$0.0000000927$0.0000000927

+131.75%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000010
$0.000000000000010$0.000000000000010

+100.00%