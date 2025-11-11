OPENPAD AI 是一個垂直化的去中心化人工智慧 (deAI) 堆疊，旨在賦能下一代自主應用程式和超級 dApp。我們的平台整合了各種關鍵組件，旨在建立高性能、高性價比的 AI 驅動的去中心化創新平台。