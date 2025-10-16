ONTACT Protocol 目前實時價格為 0.00116 USD。跟蹤 ONTP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ONTP 價格趨勢。ONTACT Protocol 目前實時價格為 0.00116 USD。跟蹤 ONTP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ONTP 價格趨勢。

ONTACT Protocol實時價格 (ONTP)

$0.00116
+2.65%1D
ONTACT Protocol (ONTP) 實時價格圖表
ONTACT Protocol（ONTP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00081
24H最低價
$ 0.00118
24H最高價

$ 0.00081
$ 0.00118
--
--
0.00%

+2.65%

+78.46%

+78.46%

ONTACT Protocol（ONTP）目前實時價格為 $ 0.00116。過去 24 小時內，ONTP 的交易價格在 $ 0.00081$ 0.00118 之間波動，市場活躍度顯著。ONTP 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，ONTP 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +2.65%，過去 7 天內累計變動為 +78.46%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ONTACT Protocol（ONTP）市場資訊

--
$ 48.51K
$ 2.20M
--
1,900,000,000
ETH

ONTACT Protocol 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 48.51K。ONTP 的流通量為 --，總供應量是 1900000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.20M

ONTACT Protocol（ONTP）價格歷史 USD

跟蹤 ONTACT Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000299+2.65%
30天$ -0.00074-38.95%
60天$ -0.00256-68.82%
90天$ -0.00869-88.23%
ONTACT Protocol 今日價格變化

今天，ONTP 記錄了 $ +0.0000299 (+2.65%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ONTACT Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00074 (-38.95%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ONTACT Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ONTP 的變化為 $ -0.00256 (-68.82%)，從而更廣泛地了解其表現。

ONTACT Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00869 (-88.23%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ONTACT Protocol（ONTP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ONTACT Protocol 價格歷史頁面

什麼是ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol 是一個為解決現有物聯網市場問題而開發的項目，目標是建立一個基於 Web 3.0 的去中心化物聯網生態系統。有別於現有的中心化物聯網系統，我們希望透過去中心化的解決方案促進資料的公平生產和使用，並透過資料貨幣化建構一個更活躍、高效的物聯網生態系統。

ONTACT Protocol在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 ONTACT Protocol 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ONTP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 ONTACT Protocol 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 ONTACT Protocol 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

ONTACT Protocol 價格預測 (USD)

ONTACT Protocol（ONTP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 ONTACT Protocol（ONTP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 ONTACT Protocol 的長期和短期價格預測。

現在就查看 ONTACT Protocol 價格預測

ONTACT Protocol（ONTP）代幣經濟

了解 ONTACT Protocol（ONTP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ONTP 代幣的完整經濟學

如何購買ONTACT Protocol (ONTP)

正在尋找如何購買 ONTACT Protocol？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買ONTACT Protocol。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ONTP 兌換為當地貨幣

要更深入地瞭解 ONTACT Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ONTACT Protocol網站
區塊查詢

人們還問：關於ONTACT Protocol的其他問題

ONTACT Protocol（ONTP）今日價格是多少？
ONTP 實時價格為 0.00116 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ONTP 兌 USD 的價格是多少？
目前 ONTP 兌 USD 的價格為 $ 0.00116。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
ONTACT Protocol 的市值是多少？
ONTP 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ONTP 的流通供應量是多少？
ONTP 的流通供應量為 -- USD
ONTP 的歷史最高價（ATH）是多少？
ONTP 的歷史最高價是 -- USD
ONTP 的歷史最低價（ATL）是多少？
ONTP 的歷史最低價是 -- USD
ONTP 的交易量是多少？
ONTP 的 24 小時實時交易量為 $ 48.51K USD
ONTP 今年會漲嗎？
ONTP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ONTP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-20 05:34:30 (UTC+8)

