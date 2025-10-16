ONI 目前實時價格為 0.02818 USD。跟蹤 ONI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ONI 價格趨勢。ONI 目前實時價格為 0.02818 USD。跟蹤 ONI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ONI 價格趨勢。

$0.02818
+3.29%1D
ONI (ONI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:21:22 (UTC+8)

ONI（ONI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02683
24H最低價
$ 0.02831
24H最高價

$ 0.02683
$ 0.02831
--
--
-0.29%

+3.29%

+3.64%

+3.64%

ONI（ONI）目前實時價格為 $ 0.02818。過去 24 小時內，ONI 的交易價格在 $ 0.02683$ 0.02831 之間波動，市場活躍度顯著。ONI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，ONI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.29%，過去 24 小時內變動為 +3.29%，過去 7 天內累計變動為 +3.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ONI（ONI）市場資訊

--
$ 4.29K
$ 2.82M
--
100,000,000
ONINO

ONI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.29K。ONI 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.82M

ONI（ONI）價格歷史 USD

跟蹤 ONI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0008976+3.29%
30天$ -0.00446-13.67%
60天$ -0.02182-43.64%
90天$ -0.02182-43.64%
ONI 今日價格變化

今天，ONI 記錄了 $ +0.0008976 (+3.29%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ONI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00446 (-13.67%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ONI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ONI 的變化為 $ -0.02182 (-43.64%)，從而更廣泛地了解其表現。

ONI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.02182 (-43.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ONI（ONI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ONI 價格歷史頁面

什麼是ONI (ONI)

ONINO 是一個代幣化生態系統，由 ONINO 代幣化平台和 ONINO 區塊鏈組成。 ONINO 區塊鏈是專為現實世界資產 (RWA) 代幣化、合規營運和企業級用例而設計的 Layer-1 層。與通用鏈不同，ONINO 專注於將現實世界資產、資料和所有權安全地上鏈。

ONI在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 ONI 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ONI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 ONI 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 ONI 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

ONI 價格預測 (USD)

ONI（ONI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 ONI（ONI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 ONI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 ONI 價格預測

ONI（ONI）代幣經濟

了解 ONI（ONI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ONI 代幣的完整經濟學

如何購買ONI (ONI)

正在尋找如何購買 ONI？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買ONI。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ONI 兌換為當地貨幣

1 ONI（ONI）至 VND
741.5567
1 ONI（ONI）至 AUD
A$0.0428336
1 ONI（ONI）至 GBP
0.0208532
1 ONI（ONI）至 EUR
0.023953
1 ONI（ONI）至 USD
$0.02818
1 ONI（ONI）至 MYR
RM0.118356
1 ONI（ONI）至 TRY
1.1810238
1 ONI（ONI）至 JPY
¥4.28336
1 ONI（ONI）至 ARS
ARS$42.0594954
1 ONI（ONI）至 RUB
2.233265
1 ONI（ONI）至 INR
2.4860396
1 ONI（ONI）至 IDR
Rp469.6664788
1 ONI（ONI）至 PHP
1.6578294
1 ONI（ONI）至 EGP
￡E.1.3368592
1 ONI（ONI）至 BRL
R$0.1510448
1 ONI（ONI）至 CAD
C$0.0391702
1 ONI（ONI）至 BDT
3.447823
1 ONI（ONI）至 NGN
41.0785496
1 ONI（ONI）至 COP
$109.2245528
1 ONI（ONI）至 ZAR
R.0.484696
1 ONI（ONI）至 UAH
1.1832782
1 ONI（ONI）至 TZS
T.Sh.69.5800834
1 ONI（ONI）至 VES
Bs5.97416
1 ONI（ONI）至 CLP
$26.46102
1 ONI（ONI）至 PKR
Rs7.9715584
1 ONI（ONI）至 KZT
15.1504134
1 ONI（ONI）至 THB
฿0.9206406
1 ONI（ONI）至 TWD
NT$0.8645624
1 ONI（ONI）至 AED
د.إ0.1034206
1 ONI（ONI）至 CHF
Fr0.0222622
1 ONI（ONI）至 HKD
HK$0.2186768
1 ONI（ONI）至 AMD
֏10.7639146
1 ONI（ONI）至 MAD
.د.م0.2595378
1 ONI（ONI）至 MXN
$0.5182302
1 ONI（ONI）至 SAR
ريال0.105675
1 ONI（ONI）至 ETB
Br4.307313
1 ONI（ONI）至 KES
KSh3.6405742
1 ONI（ONI）至 JOD
د.أ0.01997962
1 ONI（ONI）至 PLN
0.1022934
1 ONI（ONI）至 RON
лв0.1228648
1 ONI（ONI）至 SEK
kr0.2637648
1 ONI（ONI）至 BGN
лв0.0473424
1 ONI（ONI）至 HUF
Ft9.4183196
1 ONI（ONI）至 CZK
0.5881166
1 ONI（ONI）至 KWD
د.ك0.00862308
1 ONI（ONI）至 ILS
0.0918668
1 ONI（ONI）至 BOB
Bs0.1941602
1 ONI（ONI）至 AZN
0.047906
1 ONI（ONI）至 TJS
SM0.2623558
1 ONI（ONI）至 GEL
0.0763678
1 ONI（ONI）至 AOA
Kz25.6880426
1 ONI（ONI）至 BHD
.د.ب0.01062386
1 ONI（ONI）至 BMD
$0.02818
1 ONI（ONI）至 DKK
kr0.1806338
1 ONI（ONI）至 HNL
L0.7391614
1 ONI（ONI）至 MUR
1.2816264
1 ONI（ONI）至 NAD
$0.4880776
1 ONI（ONI）至 NOK
kr0.2815182
1 ONI（ONI）至 NZD
$0.0487514
1 ONI（ONI）至 PAB
B/.0.02818
1 ONI（ONI）至 PGK
K0.1200468
1 ONI（ONI）至 QAR
ر.ق0.1025752
1 ONI（ONI）至 RSD
дин.2.8357534
1 ONI（ONI）至 UZS
soʻm339.5179942
1 ONI（ONI）至 ALL
L2.3414762
1 ONI（ONI）至 ANG
ƒ0.0504422
1 ONI（ONI）至 AWG
ƒ0.0504422
1 ONI（ONI）至 BBD
$0.05636
1 ONI（ONI）至 BAM
KM0.0473424
1 ONI（ONI）至 BIF
Fr82.87738
1 ONI（ONI）至 BND
$0.0363522
1 ONI（ONI）至 BSD
$0.02818
1 ONI（ONI）至 JMD
$4.5121816
1 ONI（ONI）至 KHR
113.1725708
1 ONI（ONI）至 KMF
Fr11.94832
1 ONI（ONI）至 LAK
612.6086834
1 ONI（ONI）至 LKR
රු8.5444578
1 ONI（ONI）至 MDL
L0.4801872
1 ONI（ONI）至 MGA
Ar126.93681
1 ONI（ONI）至 MOP
P0.2251582
1 ONI（ONI）至 MVR
0.431154
1 ONI（ONI）至 MWK
MK48.754218
1 ONI（ONI）至 MZN
MT1.800702
1 ONI（ONI）至 NPR
रु3.9505542
1 ONI（ONI）至 PYG
198.44356
1 ONI（ONI）至 RWF
Fr40.83282
1 ONI（ONI）至 SBD
$0.2322032
1 ONI（ONI）至 SCR
0.3905748
1 ONI（ONI）至 SRD
$1.1195914
1 ONI（ONI）至 SVC
$0.2460114
1 ONI（ONI）至 SZL
L0.4880776
1 ONI（ONI）至 TMT
m0.0989118
1 ONI（ONI）至 TND
د.ت0.08268012
1 ONI（ONI）至 TTD
$0.1907786
1 ONI（ONI）至 UGX
Sh97.84096
1 ONI（ONI）至 XAF
Fr15.86534
1 ONI（ONI）至 XCD
$0.076086
1 ONI（ONI）至 XOF
Fr15.86534
1 ONI（ONI）至 XPF
Fr2.87436
1 ONI（ONI）至 BWP
P0.401565
1 ONI（ONI）至 BZD
$0.05636
1 ONI（ONI）至 CVE
$2.6717458
1 ONI（ONI）至 DJF
Fr4.98786
1 ONI（ONI）至 DOP
$1.8026746
1 ONI（ONI）至 DZD
د.ج3.6628364
1 ONI（ONI）至 FJD
$0.0645322
1 ONI（ONI）至 GNF
Fr245.0251
1 ONI（ONI）至 GTQ
Q0.2152952
1 ONI（ONI）至 GYD
$5.8865202
1 ONI（ONI）至 ISK
kr3.43796

ONI資源

要更深入地瞭解 ONI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於ONI的其他問題

ONI（ONI）今日價格是多少？
ONI 實時價格為 0.02818 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ONI 兌 USD 的價格是多少？
目前 ONI 兌 USD 的價格為 $ 0.02818。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
ONI 的市值是多少？
ONI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ONI 的流通供應量是多少？
ONI 的流通供應量為 -- USD
ONI 的歷史最高價（ATH）是多少？
ONI 的歷史最高價是 -- USD
ONI 的歷史最低價（ATL）是多少？
ONI 的歷史最低價是 -- USD
ONI 的交易量是多少？
ONI 的 24 小時實時交易量為 $ 4.29K USD
ONI 今年會漲嗎？
ONI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ONI 價格預測 獲取更深入的分析。
ONI（ONI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

