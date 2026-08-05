NEXPACE (NXPC) 今日技術分析 NEXPACE 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 NXPC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 NEXPACE 分析的信息。 註 冊

NEXPACE (NXPC) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.1792 -- -24.39% -30.36% -46.91%

NEXPACE 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 NEXPACE 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 14 中立 5 買入 7 移動平均線 : 賣出 賣出 9 中立 2 買入 3 技術指標 : 中立 賣出 5 中立 3 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.1796 0.1795 R2 0.1795 0.1794 R1 0.1794 0.1793 PP 0.1793 0.1793 S1 0.1792 0.1792 S2 0.1791 0.1791 S3 0.179 0.1791

NEXPACE 市場信號 目前淨掛單量 -1.20M $7.25 M $8.45 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.14 M 3 日主動賣出 $0.14 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $0.23 M 7 日主動賣出 $0.23 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 NEXPACE資金流向 淨流入 NXPCUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 0.18 2026-08-14 -$0.12 M 0.18 2026-08-13 -$0.29 M 0.18 2026-08-12 -$0.17 M 0.20 2026-08-11 $0.00 M 0.22 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 NEXPACE (NXPC) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 NEXPACE 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 NXPC / USDT $0.1792 $0.1792 $0.1792 +0.39% 395.49K (USDT) 去交易