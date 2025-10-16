NVIDIA 目前實時價格為 190.35 USD。跟蹤 NVDAON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NVDAON 價格趨勢。NVIDIA 目前實時價格為 190.35 USD。跟蹤 NVDAON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NVDAON 價格趨勢。

更多關於 NVDAON

NVDAON 價格資訊

NVDAON 幣種官網

NVDAON 代幣經濟

NVDAON 價格預測

NVDAON 價格歷史

NVDAON 購買指南

NVDAON 兌換法幣計算

NVDAON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

NVIDIA 圖標

NVIDIA實時價格 (NVDAON)

1 NVDAON 兌換為 USD 的實時價格：

$190.47
$190.47$190.47
+3.84%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:10:12 (UTC+8)

NVIDIA（NVDAON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 183.03
$ 183.03$ 183.03
24H最低價
$ 191.21
$ 191.21$ 191.21
24H最高價

$ 183.03
$ 183.03$ 183.03

$ 191.21
$ 191.21$ 191.21

$ 194.95340492575906
$ 194.95340492575906$ 194.95340492575906

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.03%

+3.84%

+3.94%

+3.94%

NVIDIA（NVDAON）目前實時價格為 $ 190.35。過去 24 小時內，NVDAON 的交易價格在 $ 183.03$ 191.21 之間波動，市場活躍度顯著。NVDAON 的歷史最高價為 $ 194.95340492575906，歷史最低價為 $ 164.59862286332267

從短期表現來看，NVDAON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 +3.84%，過去 7 天內累計變動為 +3.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NVIDIA（NVDAON）市場資訊

No.1648

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

$ 58.32K
$ 58.32K$ 58.32K

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

16.47K
16.47K 16.47K

16,472.87541485
16,472.87541485 16,472.87541485

ETH

NVIDIA 的目前市值為 $ 3.14M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.32K。NVDAON 的流通量為 16.47K，總供應量是 16472.87541485，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.14M

NVIDIA（NVDAON）價格歷史 USD

跟蹤 NVIDIA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +7.0436+3.84%
30天$ +13.88+7.86%
60天$ +70.35+58.62%
90天$ +70.35+58.62%
NVIDIA 今日價格變化

今天，NVDAON 記錄了 $ +7.0436 (+3.84%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

NVIDIA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +13.88 (+7.86%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

NVIDIA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NVDAON 的變化為 $ +70.35 (+58.62%)，從而更廣泛地了解其表現。

NVIDIA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +70.35 (+58.62%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 NVIDIA（NVDAON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 NVIDIA 價格歷史頁面

什麼是NVIDIA (NVDAON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

NVIDIA在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 NVIDIA 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NVDAON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 NVIDIA 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 NVIDIA 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

NVIDIA 價格預測 (USD)

NVIDIA（NVDAON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 NVIDIA（NVDAON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 NVIDIA 的長期和短期價格預測。

現在就查看 NVIDIA 價格預測

NVIDIA（NVDAON）代幣經濟

了解 NVIDIA（NVDAON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NVDAON 代幣的完整經濟學

如何購買NVIDIA (NVDAON)

正在尋找如何購買 NVIDIA？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買NVIDIA。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NVDAON 兌換為當地貨幣

1 NVIDIA（NVDAON）至 VND
5,009,060.25
1 NVIDIA（NVDAON）至 AUD
A$289.332
1 NVIDIA（NVDAON）至 GBP
140.859
1 NVIDIA（NVDAON）至 EUR
161.7975
1 NVIDIA（NVDAON）至 USD
$190.35
1 NVIDIA（NVDAON）至 MYR
RM799.47
1 NVIDIA（NVDAON）至 TRY
7,977.5685
1 NVIDIA（NVDAON）至 JPY
¥28,933.2
1 NVIDIA（NVDAON）至 ARS
ARS$284,103.0855
1 NVIDIA（NVDAON）至 RUB
15,083.334
1 NVIDIA（NVDAON）至 INR
16,798.3875
1 NVIDIA（NVDAON）至 IDR
Rp3,172,498.731
1 NVIDIA（NVDAON）至 PHP
11,207.808
1 NVIDIA（NVDAON）至 EGP
￡E.9,024.4935
1 NVIDIA（NVDAON）至 BRL
R$1,022.1795
1 NVIDIA（NVDAON）至 CAD
C$264.5865
1 NVIDIA（NVDAON）至 BDT
23,279.805
1 NVIDIA（NVDAON）至 NGN
277,882.4475
1 NVIDIA（NVDAON）至 COP
$734,941.35
1 NVIDIA（NVDAON）至 ZAR
R.3,272.1165
1 NVIDIA（NVDAON）至 UAH
8,011.8315
1 NVIDIA（NVDAON）至 TZS
T.Sh.469,998.8955
1 NVIDIA（NVDAON）至 VES
Bs40,354.2
1 NVIDIA（NVDAON）至 CLP
$178,738.65
1 NVIDIA（NVDAON）至 PKR
Rs53,907.12
1 NVIDIA（NVDAON）至 KZT
102,337.8705
1 NVIDIA（NVDAON）至 THB
฿6,220.638
1 NVIDIA（NVDAON）至 TWD
NT$5,838.0345
1 NVIDIA（NVDAON）至 AED
د.إ698.5845
1 NVIDIA（NVDAON）至 CHF
Fr150.3765
1 NVIDIA（NVDAON）至 HKD
HK$1,477.116
1 NVIDIA（NVDAON）至 AMD
֏73,098.207
1 NVIDIA（NVDAON）至 MAD
.د.م1,755.027
1 NVIDIA（NVDAON）至 MXN
$3,502.44
1 NVIDIA（NVDAON）至 SAR
ريال713.8125
1 NVIDIA（NVDAON）至 ETB
Br29,094.9975
1 NVIDIA（NVDAON）至 KES
KSh24,595.1235
1 NVIDIA（NVDAON）至 JOD
د.أ134.95815
1 NVIDIA（NVDAON）至 PLN
690.9705
1 NVIDIA（NVDAON）至 RON
лв829.926
1 NVIDIA（NVDAON）至 SEK
kr1,783.5795
1 NVIDIA（NVDAON）至 BGN
лв319.788
1 NVIDIA（NVDAON）至 HUF
Ft63,639.7155
1 NVIDIA（NVDAON）至 CZK
3,974.508
1 NVIDIA（NVDAON）至 KWD
د.ك58.2471
1 NVIDIA（NVDAON）至 ILS
618.6375
1 NVIDIA（NVDAON）至 BOB
Bs1,317.222
1 NVIDIA（NVDAON）至 AZN
323.595
1 NVIDIA（NVDAON）至 TJS
SM1,760.7375
1 NVIDIA（NVDAON）至 GEL
515.8485
1 NVIDIA（NVDAON）至 AOA
Kz173,517.3495
1 NVIDIA（NVDAON）至 BHD
.د.ب71.76195
1 NVIDIA（NVDAON）至 BMD
$190.35
1 NVIDIA（NVDAON）至 DKK
kr1,220.1435
1 NVIDIA（NVDAON）至 HNL
L5,008.1085
1 NVIDIA（NVDAON）至 MUR
8,657.118
1 NVIDIA（NVDAON）至 NAD
$3,275.9235
1 NVIDIA（NVDAON）至 NOK
kr1,903.5
1 NVIDIA（NVDAON）至 NZD
$329.3055
1 NVIDIA（NVDAON）至 PAB
B/.190.35
1 NVIDIA（NVDAON）至 PGK
K801.3735
1 NVIDIA（NVDAON）至 QAR
ر.ق694.7775
1 NVIDIA（NVDAON）至 RSD
дин.19,172.052
1 NVIDIA（NVDAON）至 UZS
soʻm2,293,372.9665
1 NVIDIA（NVDAON）至 ALL
L15,829.506
1 NVIDIA（NVDAON）至 ANG
ƒ340.7265
1 NVIDIA（NVDAON）至 AWG
ƒ340.7265
1 NVIDIA（NVDAON）至 BBD
$380.7
1 NVIDIA（NVDAON）至 BAM
KM317.8845
1 NVIDIA（NVDAON）至 BIF
Fr559,819.35
1 NVIDIA（NVDAON）至 BND
$245.5515
1 NVIDIA（NVDAON）至 BSD
$190.35
1 NVIDIA（NVDAON）至 JMD
$30,503.5875
1 NVIDIA（NVDAON）至 KHR
764,457.021
1 NVIDIA（NVDAON）至 KMF
Fr80,708.4
1 NVIDIA（NVDAON）至 LAK
4,138,043.3955
1 NVIDIA（NVDAON）至 LKR
රු57,891.1455
1 NVIDIA（NVDAON）至 MDL
L3,224.529
1 NVIDIA（NVDAON）至 MGA
Ar857,431.575
1 NVIDIA（NVDAON）至 MOP
P1,522.8
1 NVIDIA（NVDAON）至 MVR
2,912.355
1 NVIDIA（NVDAON）至 MWK
MK329,895.585
1 NVIDIA（NVDAON）至 MZN
MT12,163.365
1 NVIDIA（NVDAON）至 NPR
रु26,858.385
1 NVIDIA（NVDAON）至 PYG
1,349,962.2
1 NVIDIA（NVDAON）至 RWF
Fr276,578.55
1 NVIDIA（NVDAON）至 SBD
$1,568.484
1 NVIDIA（NVDAON）至 SCR
2,838.1185
1 NVIDIA（NVDAON）至 SRD
$7,562.6055
1 NVIDIA（NVDAON）至 SVC
$1,665.5625
1 NVIDIA（NVDAON）至 SZL
L3,275.9235
1 NVIDIA（NVDAON）至 TMT
m668.1285
1 NVIDIA（NVDAON）至 TND
د.ت559.629
1 NVIDIA（NVDAON）至 TTD
$1,290.573
1 NVIDIA（NVDAON）至 UGX
Sh660,895.2
1 NVIDIA（NVDAON）至 XAF
Fr107,167.05
1 NVIDIA（NVDAON）至 XCD
$513.945
1 NVIDIA（NVDAON）至 XOF
Fr107,167.05
1 NVIDIA（NVDAON）至 XPF
Fr19,415.7
1 NVIDIA（NVDAON）至 BWP
P2,539.269
1 NVIDIA（NVDAON）至 BZD
$382.6035
1 NVIDIA（NVDAON）至 CVE
$18,022.338
1 NVIDIA（NVDAON）至 DJF
Fr33,882.3
1 NVIDIA（NVDAON）至 DOP
$12,186.207
1 NVIDIA（NVDAON）至 DZD
د.ج24,741.693
1 NVIDIA（NVDAON）至 FJD
$435.9015
1 NVIDIA（NVDAON）至 GNF
Fr1,655,093.25
1 NVIDIA（NVDAON）至 GTQ
Q1,458.081
1 NVIDIA（NVDAON）至 GYD
$39,821.22
1 NVIDIA（NVDAON）至 ISK
kr23,222.7

NVIDIA資源

要更深入地瞭解 NVIDIA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方NVIDIA網站
區塊查詢

人們還問：關於NVIDIA的其他問題

NVIDIA（NVDAON）今日價格是多少？
NVDAON 實時價格為 190.35 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NVDAON 兌 USD 的價格是多少？
目前 NVDAON 兌 USD 的價格為 $ 190.35。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
NVIDIA 的市值是多少？
NVDAON 的市值為 $ 3.14M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NVDAON 的流通供應量是多少？
NVDAON 的流通供應量為 16.47K USD
NVDAON 的歷史最高價（ATH）是多少？
NVDAON 的歷史最高價是 194.95340492575906 USD
NVDAON 的歷史最低價（ATL）是多少？
NVDAON 的歷史最低價是 164.59862286332267 USD
NVDAON 的交易量是多少？
NVDAON 的 24 小時實時交易量為 $ 58.32K USD
NVDAON 今年會漲嗎？
NVDAON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NVDAON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:10:12 (UTC+8)

NVIDIA（NVDAON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NVDAON 兌 USD 計算器

數量

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 190.35 USD

交易 NVDAON

NVDAON/USDT
$190.47
$190.47$190.47
+3.80%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.30
$4,162.30$4,162.30

+2.13%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04942
$0.04942$0.04942

+56.34%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.25%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5526
$5.5526$5.5526

-11.02%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.30
$4,162.30$4,162.30

+2.13%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,187.00
$115,187.00$115,187.00

+1.31%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.25%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6377
$2.6377$2.6377

-0.10%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20295
$0.20295$0.20295

-0.04%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02799
$0.02799$0.02799

+179.90%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2314
$0.2314$0.2314

+362.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005003
$0.000000000000000000005003$0.000000000000000000005003

+566.17%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2314
$0.2314$0.2314

+362.80%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04169
$0.04169$0.04169

+108.45%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003631
$0.0003631$0.0003631

+82.18%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000232
$0.0000000000000000232$0.0000000000000000232

+54.66%