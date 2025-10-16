Notevia 目前實時價格為 0.0000017324 USD。跟蹤 NVA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NVA 價格趨勢。Notevia 目前實時價格為 0.0000017324 USD。跟蹤 NVA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NVA 價格趨勢。

Notevia實時價格 (NVA)

1 NVA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000017446
$0.0000017446$0.0000017446
-8.90%1D
USD
Notevia (NVA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:41:36 (UTC+8)

Notevia（NVA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000015652
$ 0.0000015652$ 0.0000015652
24H最低價
$ 0.0000023195
$ 0.0000023195$ 0.0000023195
24H最高價

$ 0.0000015652
$ 0.0000015652$ 0.0000015652

$ 0.0000023195
$ 0.0000023195$ 0.0000023195

--
----

--
----

+2.48%

-8.90%

-86.51%

-86.51%

Notevia（NVA）目前實時價格為 $ 0.0000017324。過去 24 小時內，NVA 的交易價格在 $ 0.0000015652$ 0.0000023195 之間波動，市場活躍度顯著。NVA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，NVA 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.48%，過去 24 小時內變動為 -8.90%，過去 7 天內累計變動為 -86.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Notevia（NVA）市場資訊

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 17.32K
$ 17.32K$ 17.32K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Notevia 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.27M。NVA 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.32K

Notevia（NVA）價格歷史 USD

跟蹤 Notevia 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000000170438-8.90%
30天$ -0.0000242676-93.34%
60天$ -0.0000982676-98.27%
90天$ -0.0000982676-98.27%
Notevia 今日價格變化

今天，NVA 記錄了 $ -0.000000170438 (-8.90%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Notevia 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000242676 (-93.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Notevia 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NVA 的變化為 $ -0.0000982676 (-98.27%)，從而更廣泛地了解其表現。

Notevia 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0000982676 (-98.27%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Notevia（NVA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Notevia 價格歷史頁面

什麼是Notevia (NVA)

NoteviaGPT的使命是讓通用人工智慧造福全人類。

Notevia在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Notevia 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NVA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Notevia 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Notevia 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Notevia 價格預測 (USD)

Notevia（NVA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Notevia（NVA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Notevia 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Notevia 價格預測

Notevia（NVA）代幣經濟

了解 Notevia（NVA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NVA 代幣的完整經濟學

如何購買Notevia (NVA)

正在尋找如何購買 Notevia？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Notevia。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NVA 兌換為當地貨幣

1 Notevia（NVA）至 VND
0.045588106
1 Notevia（NVA）至 AUD
A$0.000002633248
1 Notevia（NVA）至 GBP
0.000001281976
1 Notevia（NVA）至 EUR
0.00000147254
1 Notevia（NVA）至 USD
$0.0000017324
1 Notevia（NVA）至 MYR
RM0.00000727608
1 Notevia（NVA）至 TRY
0.000072604884
1 Notevia（NVA）至 JPY
¥0.0002633248
1 Notevia（NVA）至 ARS
ARS$0.002585658972
1 Notevia（NVA）至 RUB
0.0001372927
1 Notevia（NVA）至 INR
0.000152849652
1 Notevia（NVA）至 IDR
Rp0.028873321784
1 Notevia（NVA）至 PHP
0.00010195174
1 Notevia（NVA）至 EGP
￡E.0.00008211576
1 Notevia（NVA）至 BRL
R$0.000009302988
1 Notevia（NVA）至 CAD
C$0.000002408036
1 Notevia（NVA）至 BDT
0.00021187252
1 Notevia（NVA）至 NGN
0.00252904414
1 Notevia（NVA）至 COP
$0.0066887964
1 Notevia（NVA）至 ZAR
R.0.000029831928
1 Notevia（NVA）至 UAH
0.000072916716
1 Notevia（NVA）至 TZS
T.Sh.0.004277520812
1 Notevia（NVA）至 VES
Bs0.0003672688
1 Notevia（NVA）至 CLP
$0.001628456
1 Notevia（NVA）至 PKR
Rs0.00049061568
1 Notevia（NVA）至 KZT
0.000931390212
1 Notevia（NVA）至 THB
฿0.000056580184
1 Notevia（NVA）至 TWD
NT$0.000053132708
1 Notevia（NVA）至 AED
د.إ0.000006357908
1 Notevia（NVA）至 CHF
Fr0.000001368596
1 Notevia（NVA）至 HKD
HK$0.000013443424
1 Notevia（NVA）至 AMD
֏0.000665276248
1 Notevia（NVA）至 MAD
.د.م0.000015972728
1 Notevia（NVA）至 MXN
$0.000031893484
1 Notevia（NVA）至 SAR
ريال0.0000064965
1 Notevia（NVA）至 ETB
Br0.00026479734
1 Notevia（NVA）至 KES
KSh0.000223843404
1 Notevia（NVA）至 JOD
د.أ0.0000012282716
1 Notevia（NVA）至 PLN
0.000006288612
1 Notevia（NVA）至 RON
лв0.000007553264
1 Notevia（NVA）至 SEK
kr0.000016232588
1 Notevia（NVA）至 BGN
лв0.000002910432
1 Notevia（NVA）至 HUF
Ft0.000579383856
1 Notevia（NVA）至 CZK
0.000036172512
1 Notevia（NVA）至 KWD
د.ك0.0000005301144
1 Notevia（NVA）至 ILS
0.0000056303
1 Notevia（NVA）至 BOB
Bs0.000011988208
1 Notevia（NVA）至 AZN
0.00000294508
1 Notevia（NVA）至 TJS
SM0.0000160247
1 Notevia（NVA）至 GEL
0.000004694804
1 Notevia（NVA）至 AOA
Kz0.001579203868
1 Notevia（NVA）至 BHD
.د.ب0.0000006531148
1 Notevia（NVA）至 BMD
$0.0000017324
1 Notevia（NVA）至 DKK
kr0.000011104684
1 Notevia（NVA）至 HNL
L0.000045579444
1 Notevia（NVA）至 MUR
0.000078789552
1 Notevia（NVA）至 NAD
$0.000029814604
1 Notevia（NVA）至 NOK
kr0.000017306676
1 Notevia（NVA）至 NZD
$0.000002997052
1 Notevia（NVA）至 PAB
B/.0.0000017324
1 Notevia（NVA）至 PGK
K0.000007293404
1 Notevia（NVA）至 QAR
ر.ق0.00000632326
1 Notevia（NVA）至 RSD
дин.0.000174435356
1 Notevia（NVA）至 UZS
soʻm0.020872284356
1 Notevia（NVA）至 ALL
L0.000144066384
1 Notevia（NVA）至 ANG
ƒ0.000003100996
1 Notevia（NVA）至 AWG
ƒ0.000003100996
1 Notevia（NVA）至 BBD
$0.0000034648
1 Notevia（NVA）至 BAM
KM0.000002893108
1 Notevia（NVA）至 BIF
Fr0.0050949884
1 Notevia（NVA）至 BND
$0.000002234796
1 Notevia（NVA）至 BSD
$0.0000017324
1 Notevia（NVA）至 JMD
$0.0002776171
1 Notevia（NVA）至 KHR
0.006957422344
1 Notevia（NVA）至 KMF
Fr0.0007345376
1 Notevia（NVA）至 LAK
0.037660868812
1 Notevia（NVA）至 LKR
රු0.000526874812
1 Notevia（NVA）至 MDL
L0.000029520096
1 Notevia（NVA）至 MGA
Ar0.0078035958
1 Notevia（NVA）至 MOP
P0.0000138592
1 Notevia（NVA）至 MVR
0.00002650572
1 Notevia（NVA）至 MWK
MK0.00300242244
1 Notevia（NVA）至 MZN
MT0.00011070036
1 Notevia（NVA）至 NPR
रु0.00024444164
1 Notevia（NVA）至 PYG
0.0122861808
1 Notevia（NVA）至 RWF
Fr0.0025171772
1 Notevia（NVA）至 SBD
$0.000014274976
1 Notevia（NVA）至 SCR
0.000025830084
1 Notevia（NVA）至 SRD
$0.000068828252
1 Notevia（NVA）至 SVC
$0.0000151585
1 Notevia（NVA）至 SZL
L0.000029814604
1 Notevia（NVA）至 TMT
m0.000006080724
1 Notevia（NVA）至 TND
د.ت0.000005093256
1 Notevia（NVA）至 TTD
$0.000011745672
1 Notevia（NVA）至 UGX
Sh0.0060148928
1 Notevia（NVA）至 XAF
Fr0.0009753412
1 Notevia（NVA）至 XCD
$0.00000467748
1 Notevia（NVA）至 XOF
Fr0.0009753412
1 Notevia（NVA）至 XPF
Fr0.0001767048
1 Notevia（NVA）至 BWP
P0.000023110216
1 Notevia（NVA）至 BZD
$0.000003482124
1 Notevia（NVA）至 CVE
$0.000164023632
1 Notevia（NVA）至 DJF
Fr0.0003083672
1 Notevia（NVA）至 DOP
$0.000110908248
1 Notevia（NVA）至 DZD
د.ج0.000225177352
1 Notevia（NVA）至 FJD
$0.000003967196
1 Notevia（NVA）至 GNF
Fr0.015063218
1 Notevia（NVA）至 GTQ
Q0.000013270184
1 Notevia（NVA）至 GYD
$0.00036241808
1 Notevia（NVA）至 ISK
kr0.0002113528

要更深入地瞭解 Notevia，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Notevia網站
區塊查詢

人們還問：關於Notevia的其他問題

Notevia（NVA）今日價格是多少？
NVA 實時價格為 0.0000017324 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NVA 兌 USD 的價格是多少？
目前 NVA 兌 USD 的價格為 $ 0.0000017324。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Notevia 的市值是多少？
NVA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NVA 的流通供應量是多少？
NVA 的流通供應量為 -- USD
NVA 的歷史最高價（ATH）是多少？
NVA 的歷史最高價是 -- USD
NVA 的歷史最低價（ATL）是多少？
NVA 的歷史最低價是 -- USD
NVA 的交易量是多少？
NVA 的 24 小時實時交易量為 $ 1.27M USD
NVA 今年會漲嗎？
NVA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NVA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:41:36 (UTC+8)

Notevia（NVA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

