niggaliquid 目前實時價格為 0.0001512 USD。跟蹤 NL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NL 價格趨勢。

niggaliquid 圖標

niggaliquid實時價格 (NL)

1 NL 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0001511
+34.79%1D
USD
niggaliquid (NL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:20:39 (UTC+8)

niggaliquid（NL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0001113
24H最低價
$ 0.0001892
24H最高價

$ 0.0001113
$ 0.0001892
--
--
+2.78%

+34.79%

-16.00%

-16.00%

niggaliquid（NL）目前實時價格為 $ 0.0001512。過去 24 小時內，NL 的交易價格在 $ 0.0001113$ 0.0001892 之間波動，市場活躍度顯著。NL 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，NL 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.78%，過去 24 小時內變動為 +34.79%，過去 7 天內累計變動為 -16.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

niggaliquid（NL）市場資訊

--
$ 54.38K
$ 0.00
--
--
SOL

niggaliquid 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.38K。NL 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

niggaliquid（NL）價格歷史 USD

跟蹤 niggaliquid 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000039+34.79%
30天$ -0.0038488-96.22%
60天$ -0.0038488-96.22%
90天$ -0.0038488-96.22%
niggaliquid 今日價格變化

今天，NL 記錄了 $ +0.000039 (+34.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

niggaliquid 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0038488 (-96.22%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

niggaliquid 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NL 的變化為 $ -0.0038488 (-96.22%)，從而更廣泛地了解其表現。

niggaliquid 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0038488 (-96.22%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 niggaliquid（NL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 niggaliquid 價格歷史頁面

什麼是niggaliquid (NL)

niggaliquid在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 niggaliquid 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NL 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 niggaliquid 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 niggaliquid 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

niggaliquid 價格預測 (USD)

niggaliquid（NL）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 niggaliquid（NL）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 niggaliquid 的長期和短期價格預測。

現在就查看 niggaliquid 價格預測

niggaliquid（NL）代幣經濟

了解 niggaliquid（NL）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NL 代幣的完整經濟學

如何購買niggaliquid (NL)

正在尋找如何購買 niggaliquid？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買niggaliquid。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NL 兌換為當地貨幣

1 niggaliquid（NL）至 VND
3.978828
1 niggaliquid（NL）至 AUD
A$0.000229824
1 niggaliquid（NL）至 GBP
0.000111888
1 niggaliquid（NL）至 EUR
0.00012852
1 niggaliquid（NL）至 USD
$0.0001512
1 niggaliquid（NL）至 MYR
RM0.00063504
1 niggaliquid（NL）至 TRY
0.006336792
1 niggaliquid（NL）至 JPY
¥0.0229824
1 niggaliquid（NL）至 ARS
ARS$0.225670536
1 niggaliquid（NL）至 RUB
0.0119826
1 niggaliquid（NL）至 INR
0.013338864
1 niggaliquid（NL）至 IDR
Rp2.519998992
1 niggaliquid（NL）至 PHP
0.008895096
1 niggaliquid（NL）至 EGP
￡E.0.007172928
1 niggaliquid（NL）至 BRL
R$0.000810432
1 niggaliquid（NL）至 CAD
C$0.000210168
1 niggaliquid（NL）至 BDT
0.01849932
1 niggaliquid（NL）至 NGN
0.220407264
1 niggaliquid（NL）至 COP
$0.586045152
1 niggaliquid（NL）至 ZAR
R.0.00260064
1 niggaliquid（NL）至 UAH
0.006348888
1 niggaliquid（NL）至 TZS
T.Sh.0.373332456
1 niggaliquid（NL）至 VES
Bs0.0320544
1 niggaliquid（NL）至 CLP
$0.1419768
1 niggaliquid（NL）至 PKR
Rs0.042771456
1 niggaliquid（NL）至 KZT
0.081289656
1 niggaliquid（NL）至 THB
฿0.004939704
1 niggaliquid（NL）至 TWD
NT$0.004638816
1 niggaliquid（NL）至 AED
د.إ0.000554904
1 niggaliquid（NL）至 CHF
Fr0.000119448
1 niggaliquid（NL）至 HKD
HK$0.001173312
1 niggaliquid（NL）至 AMD
֏0.057753864
1 niggaliquid（NL）至 MAD
.د.م0.001392552
1 niggaliquid（NL）至 MXN
$0.002780568
1 niggaliquid（NL）至 SAR
ريال0.000567
1 niggaliquid（NL）至 ETB
Br0.02311092
1 niggaliquid（NL）至 KES
KSh0.019533528
1 niggaliquid（NL）至 JOD
د.أ0.0001072008
1 niggaliquid（NL）至 PLN
0.000548856
1 niggaliquid（NL）至 RON
лв0.000659232
1 niggaliquid（NL）至 SEK
kr0.001415232
1 niggaliquid（NL）至 BGN
лв0.000254016
1 niggaliquid（NL）至 HUF
Ft0.050534064
1 niggaliquid（NL）至 CZK
0.003155544
1 niggaliquid（NL）至 KWD
د.ك0.0000462672
1 niggaliquid（NL）至 ILS
0.000492912
1 niggaliquid（NL）至 BOB
Bs0.001041768
1 niggaliquid（NL）至 AZN
0.00025704
1 niggaliquid（NL）至 TJS
SM0.001407672
1 niggaliquid（NL）至 GEL
0.000409752
1 niggaliquid（NL）至 AOA
Kz0.137829384
1 niggaliquid（NL）至 BHD
.د.ب0.0000570024
1 niggaliquid（NL）至 BMD
$0.0001512
1 niggaliquid（NL）至 DKK
kr0.000969192
1 niggaliquid（NL）至 HNL
L0.003965976
1 niggaliquid（NL）至 MUR
0.006876576
1 niggaliquid（NL）至 NAD
$0.002618784
1 niggaliquid（NL）至 NOK
kr0.001510488
1 niggaliquid（NL）至 NZD
$0.000261576
1 niggaliquid（NL）至 PAB
B/.0.0001512
1 niggaliquid（NL）至 PGK
K0.000644112
1 niggaliquid（NL）至 QAR
ر.ق0.000550368
1 niggaliquid（NL）至 RSD
дин.0.015215256
1 niggaliquid（NL）至 UZS
soʻm1.821686328
1 niggaliquid（NL）至 ALL
L0.012563208
1 niggaliquid（NL）至 ANG
ƒ0.000270648
1 niggaliquid（NL）至 AWG
ƒ0.000270648
1 niggaliquid（NL）至 BBD
$0.0003024
1 niggaliquid（NL）至 BAM
KM0.000254016
1 niggaliquid（NL）至 BIF
Fr0.4446792
1 niggaliquid（NL）至 BND
$0.000195048
1 niggaliquid（NL）至 BSD
$0.0001512
1 niggaliquid（NL）至 JMD
$0.024210144
1 niggaliquid（NL）至 KHR
0.607228272
1 niggaliquid（NL）至 KMF
Fr0.0641088
1 niggaliquid（NL）至 LAK
3.286956456
1 niggaliquid（NL）至 LKR
රු0.045845352
1 niggaliquid（NL）至 MDL
L0.002576448
1 niggaliquid（NL）至 MGA
Ar0.6810804
1 niggaliquid（NL）至 MOP
P0.001208088
1 niggaliquid（NL）至 MVR
0.00231336
1 niggaliquid（NL）至 MWK
MK0.26159112
1 niggaliquid（NL）至 MZN
MT0.00966168
1 niggaliquid（NL）至 NPR
रु0.021196728
1 niggaliquid（NL）至 PYG
1.0647504
1 niggaliquid（NL）至 RWF
Fr0.2190888
1 niggaliquid（NL）至 SBD
$0.001245888
1 niggaliquid（NL）至 SCR
0.002095632
1 niggaliquid（NL）至 SRD
$0.006007176
1 niggaliquid（NL）至 SVC
$0.001319976
1 niggaliquid（NL）至 SZL
L0.002618784
1 niggaliquid（NL）至 TMT
m0.000530712
1 niggaliquid（NL）至 TND
د.ت0.0004436208
1 niggaliquid（NL）至 TTD
$0.001023624
1 niggaliquid（NL）至 UGX
Sh0.5249664
1 niggaliquid（NL）至 XAF
Fr0.0851256
1 niggaliquid（NL）至 XCD
$0.00040824
1 niggaliquid（NL）至 XOF
Fr0.0851256
1 niggaliquid（NL）至 XPF
Fr0.0154224
1 niggaliquid（NL）至 BWP
P0.0021546
1 niggaliquid（NL）至 BZD
$0.0003024
1 niggaliquid（NL）至 CVE
$0.014335272
1 niggaliquid（NL）至 DJF
Fr0.0267624
1 niggaliquid（NL）至 DOP
$0.009672264
1 niggaliquid（NL）至 DZD
د.ج0.019652976
1 niggaliquid（NL）至 FJD
$0.000346248
1 niggaliquid（NL）至 GNF
Fr1.314684
1 niggaliquid（NL）至 GTQ
Q0.001155168
1 niggaliquid（NL）至 GYD
$0.031584168
1 niggaliquid（NL）至 ISK
kr0.0184464

niggaliquid資源

要更深入地瞭解 niggaliquid，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於niggaliquid的其他問題

niggaliquid（NL）今日價格是多少？
NL 實時價格為 0.0001512 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NL 兌 USD 的價格是多少？
目前 NL 兌 USD 的價格為 $ 0.0001512。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
niggaliquid 的市值是多少？
NL 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NL 的流通供應量是多少？
NL 的流通供應量為 -- USD
NL 的歷史最高價（ATH）是多少？
NL 的歷史最高價是 -- USD
NL 的歷史最低價（ATL）是多少？
NL 的歷史最低價是 -- USD
NL 的交易量是多少？
NL 的 24 小時實時交易量為 $ 54.38K USD
NL 今年會漲嗎？
NL 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NL 價格預測 獲取更深入的分析。
niggaliquid（NL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NL 兌 USD 計算器

數量

NL
NL
USD
USD

1 NL = 0.0001512 USD

交易 NL

NL/USDT
$0.0001511
+35.27%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

