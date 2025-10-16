頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:29:32 (UTC+8)
NIZAOLD（NIZAOLD）價格資訊 (USD)
NIZAOLD（NIZAOLD）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NIZAOLD 的交易價格在 -- 至 -- 之間波動，市場活躍度顯著。NIZAOLD 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --。
從短期表現來看，NIZAOLD 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 --。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
NIZAOLD（NIZAOLD）市場資訊
NIZAOLD 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。NIZAOLD 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。
NIZAOLD（NIZAOLD）價格歷史 USD
跟蹤 NIZAOLD 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
NIZAOLD 今日價格變化
今天，NIZAOLD 記錄了 -- (--) 的變化，反映了其最新的市場活動。
NIZAOLD 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 -- (--)，顯示了該代幣在短期內的表現。
NIZAOLD 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，NIZAOLD 的變化為 -- (--)，從而更廣泛地了解其表現。
NIZAOLD 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 -- (--)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
什麼是NIZAOLD (NIZAOLD)
Niza Global Coin (NIZA) 是一種區塊鏈以太坊 (ERC20) 代幣，是我們生態系統的原生數位貨幣。 它促進 Niza Global 全球平台內的交易，並充當交換管道、記帳單位和價值儲存管道。
Niza Global Coin (NIZA) 是一種區塊鏈以太坊 (ERC20) 代幣，是我們生態系統的原生數位貨幣。 它促進 Niza Global 全球平台內的交易，並充當交換管道、記帳單位和價值儲存管道。
NIZAOLD在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 NIZAOLD 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。
此外，您還可以：
- 檢查 NIZAOLD 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 NIZAOLD 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 NIZAOLD 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
NIZAOLD 價格預測 (USD)
NIZAOLD（NIZAOLD）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 NIZAOLD（NIZAOLD）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 NIZAOLD 的長期和短期價格預測。
現在就查看 NIZAOLD 價格預測！
NIZAOLD（NIZAOLD）代幣經濟
了解 NIZAOLD（NIZAOLD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NIZAOLD 代幣的完整經濟學！
如何購買NIZAOLD (NIZAOLD)
正在尋找如何購買 NIZAOLD？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買NIZAOLD。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。
NIZAOLD 兌換為當地貨幣
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 VND
₫--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 AUD
A$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 GBP
￡--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 EUR
€--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 USD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MYR
RM--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 TRY
₺--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 JPY
¥--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 ARS
ARS$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 RUB
₽--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 INR
₹--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 IDR
Rp--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 PHP
₱--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 EGP
￡E.--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BRL
R$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 CAD
C$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BDT
৳--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 NGN
₦--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 COP
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 ZAR
R.--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 UAH
₴--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 TZS
T.Sh.--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 VES
Bs--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 CLP
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 PKR
Rs--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 KZT
₸--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 THB
฿--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 TWD
NT$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 AED
د.إ--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 CHF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 HKD
HK$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 AMD
֏--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MAD
.د.م--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MXN
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 SAR
ريال--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 ETB
Br--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 KES
KSh--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 JOD
د.أ--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 PLN
zł--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 RON
лв--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 SEK
kr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BGN
лв--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 HUF
Ft--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 CZK
Kč--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 KWD
د.ك--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 ILS
₪--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BOB
Bs--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 AZN
₼--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 TJS
SM--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 GEL
₾--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 AOA
Kz--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BHD
.د.ب--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BMD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 DKK
kr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 HNL
L--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MUR
₨--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 NAD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 NOK
kr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 NZD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 PAB
B/.--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 PGK
K--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 QAR
ر.ق--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 RSD
дин.--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 UZS
soʻm--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 ALL
L--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 ANG
ƒ--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 AWG
ƒ--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BBD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BAM
KM--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BIF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BND
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BSD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 JMD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 KHR
៛--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 KMF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 LAK
₭--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 LKR
රු--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MDL
L--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MGA
Ar--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MOP
P--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MVR
.ރ--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MWK
MK--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 MZN
MT--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 NPR
रु--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 PYG
₲--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 RWF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 SBD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 SCR
₨--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 SRD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 SVC
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 SZL
L--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 TMT
m--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 TND
د.ت--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 TTD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 UGX
Sh--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 XAF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 XCD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 XOF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 XPF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BWP
P--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 BZD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 CVE
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 DJF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 DOP
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 DZD
د.ج--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 FJD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 GNF
Fr--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 GTQ
Q--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 GYD
$--
1 NIZAOLD（NIZAOLD）至 ISK
kr--
NIZAOLD資源
要更深入地瞭解 NIZAOLD，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於NIZAOLD的其他問題
NIZAOLD 實時價格為 -- USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NIZAOLD 兌 USD 的價格為 --
。查看 MEXC 轉換器
獲取準確的幣種兌換信息。
NIZAOLD 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NIZAOLD 的 24 小時實時交易量為 -- USD。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:29:32 (UTC+8)
NIZAOLD（NIZAOLD）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|10-27 16:29:31
|行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
|10-26 23:17:37
|行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
|10-26 19:10:22
|行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
|10-25 15:47:08
|行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
|10-25 13:34:16
|行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
|10-25 06:10:28
|行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
熱門新聞
2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀
October 16, 2025
MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑
October 15, 2025
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。