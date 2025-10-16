Netflix 目前實時價格為 1099.69 USD。跟蹤 NFLXON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NFLXON 價格趨勢。Netflix 目前實時價格為 1099.69 USD。跟蹤 NFLXON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NFLXON 價格趨勢。

Netflix 圖標

Netflix實時價格 (NFLXON)

1 NFLXON 兌換為 USD 的實時價格：

$1,099.69
$1,099.69$1,099.69
+0.64%1D
USD
Netflix (NFLXON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:41:29 (UTC+8)

Netflix（NFLXON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1,091.53
$ 1,091.53$ 1,091.53
24H最低價
$ 1,123.34
$ 1,123.34$ 1,123.34
24H最高價

$ 1,091.53
$ 1,091.53$ 1,091.53

$ 1,123.34
$ 1,123.34$ 1,123.34

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,092.6207007538028
$ 1,092.6207007538028$ 1,092.6207007538028

+0.11%

+0.64%

-8.51%

-8.51%

Netflix（NFLXON）目前實時價格為 $ 1,099.69。過去 24 小時內，NFLXON 的交易價格在 $ 1,091.53$ 1,123.34 之間波動，市場活躍度顯著。NFLXON 的歷史最高價為 $ 1,265.3897261967002，歷史最低價為 $ 1,092.6207007538028

從短期表現來看，NFLXON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.11%，過去 24 小時內變動為 +0.64%，過去 7 天內累計變動為 -8.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Netflix（NFLXON）市場資訊

No.2201

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

916.23
916.23 916.23

916.22536683
916.22536683 916.22536683

ETH

Netflix 的目前市值為 $ 1.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.76K。NFLXON 的流通量為 916.23，總供應量是 916.22536683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.01M

Netflix（NFLXON）價格歷史 USD

跟蹤 Netflix 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +6.9933+0.64%
30天$ -99.5-8.30%
60天$ -0.31-0.03%
90天$ -0.31-0.03%
Netflix 今日價格變化

今天，NFLXON 記錄了 $ +6.9933 (+0.64%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Netflix 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -99.5 (-8.30%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Netflix 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NFLXON 的變化為 $ -0.31 (-0.03%)，從而更廣泛地了解其表現。

Netflix 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.31 (-0.03%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Netflix（NFLXON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Netflix 價格歷史頁面

什麼是Netflix (NFLXON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Netflix在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Netflix 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NFLXON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Netflix 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Netflix 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Netflix 價格預測 (USD)

Netflix（NFLXON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Netflix（NFLXON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Netflix 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Netflix 價格預測

Netflix（NFLXON）代幣經濟

了解 Netflix（NFLXON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NFLXON 代幣的完整經濟學

如何購買Netflix (NFLXON)

正在尋找如何購買 Netflix？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Netflix。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NFLXON 兌換為當地貨幣

1 Netflix（NFLXON）至 VND
28,938,342.35
1 Netflix（NFLXON）至 AUD
A$1,671.5288
1 Netflix（NFLXON）至 GBP
813.7706
1 Netflix（NFLXON）至 EUR
934.7365
1 Netflix（NFLXON）至 USD
$1,099.69
1 Netflix（NFLXON）至 MYR
RM4,618.698
1 Netflix（NFLXON）至 TRY
46,088.0079
1 Netflix（NFLXON）至 JPY
¥167,152.88
1 Netflix（NFLXON）至 ARS
ARS$1,641,320.3157
1 Netflix（NFLXON）至 RUB
87,150.4325
1 Netflix（NFLXON）至 INR
97,025.6487
1 Netflix（NFLXON）至 IDR
Rp18,328,159.3354
1 Netflix（NFLXON）至 PHP
64,716.7565
1 Netflix（NFLXON）至 EGP
￡E.52,125.306
1 Netflix（NFLXON）至 BRL
R$5,905.3353
1 Netflix（NFLXON）至 CAD
C$1,528.5691
1 Netflix（NFLXON）至 BDT
134,492.087
1 Netflix（NFLXON）至 NGN
1,605,382.4465
1 Netflix（NFLXON）至 COP
$4,245,903.09
1 Netflix（NFLXON）至 ZAR
R.18,936.6618
1 Netflix（NFLXON）至 UAH
46,285.9521
1 Netflix（NFLXON）至 TZS
T.Sh.2,715,277.5697
1 Netflix（NFLXON）至 VES
Bs233,134.28
1 Netflix（NFLXON）至 CLP
$1,033,708.6
1 Netflix（NFLXON）至 PKR
Rs311,432.208
1 Netflix（NFLXON）至 KZT
591,226.3347
1 Netflix（NFLXON）至 THB
฿35,915.8754
1 Netflix（NFLXON）至 TWD
NT$33,727.4923
1 Netflix（NFLXON）至 AED
د.إ4,035.8623
1 Netflix（NFLXON）至 CHF
Fr868.7551
1 Netflix（NFLXON）至 HKD
HK$8,533.5944
1 Netflix（NFLXON）至 AMD
֏422,302.9538
1 Netflix（NFLXON）至 MAD
.د.م10,139.1418
1 Netflix（NFLXON）至 MXN
$20,245.2929
1 Netflix（NFLXON）至 SAR
ريال4,123.8375
1 Netflix（NFLXON）至 ETB
Br168,087.6165
1 Netflix（NFLXON）至 KES
KSh142,090.9449
1 Netflix（NFLXON）至 JOD
د.أ779.68021
1 Netflix（NFLXON）至 PLN
3,991.8747
1 Netflix（NFLXON）至 RON
лв4,794.6484
1 Netflix（NFLXON）至 SEK
kr10,304.0953
1 Netflix（NFLXON）至 BGN
лв1,847.4792
1 Netflix（NFLXON）至 HUF
Ft367,780.3236
1 Netflix（NFLXON）至 CZK
22,961.5272
1 Netflix（NFLXON）至 KWD
د.ك336.50514
1 Netflix（NFLXON）至 ILS
3,573.9925
1 Netflix（NFLXON）至 BOB
Bs7,609.8548
1 Netflix（NFLXON）至 AZN
1,869.473
1 Netflix（NFLXON）至 TJS
SM10,172.1325
1 Netflix（NFLXON）至 GEL
2,980.1599
1 Netflix（NFLXON）至 AOA
Kz1,002,444.4133
1 Netflix（NFLXON）至 BHD
.د.ب414.58313
1 Netflix（NFLXON）至 BMD
$1,099.69
1 Netflix（NFLXON）至 DKK
kr7,049.0129
1 Netflix（NFLXON）至 HNL
L28,932.8439
1 Netflix（NFLXON）至 MUR
50,013.9012
1 Netflix（NFLXON）至 NAD
$18,925.6649
1 Netflix（NFLXON）至 NOK
kr10,985.9031
1 Netflix（NFLXON）至 NZD
$1,902.4637
1 Netflix（NFLXON）至 PAB
B/.1,099.69
1 Netflix（NFLXON）至 PGK
K4,629.6949
1 Netflix（NFLXON）至 QAR
ر.ق4,013.8685
1 Netflix（NFLXON）至 RSD
дин.110,727.7861
1 Netflix（NFLXON）至 UZS
soʻm13,249,274.0611
1 Netflix（NFLXON）至 ALL
L91,450.2204
1 Netflix（NFLXON）至 ANG
ƒ1,968.4451
1 Netflix（NFLXON）至 AWG
ƒ1,968.4451
1 Netflix（NFLXON）至 BBD
$2,199.38
1 Netflix（NFLXON）至 BAM
KM1,836.4823
1 Netflix（NFLXON）至 BIF
Fr3,234,188.29
1 Netflix（NFLXON）至 BND
$1,418.6001
1 Netflix（NFLXON）至 BSD
$1,099.69
1 Netflix（NFLXON）至 JMD
$176,225.3225
1 Netflix（NFLXON）至 KHR
4,416,421.0214
1 Netflix（NFLXON）至 KMF
Fr466,268.56
1 Netflix（NFLXON）至 LAK
23,906,303.8697
1 Netflix（NFLXON）至 LKR
රු334,448.7197
1 Netflix（NFLXON）至 MDL
L18,738.7176
1 Netflix（NFLXON）至 MGA
Ar4,953,553.605
1 Netflix（NFLXON）至 MOP
P8,797.52
1 Netflix（NFLXON）至 MVR
16,825.257
1 Netflix（NFLXON）至 MWK
MK1,905,872.739
1 Netflix（NFLXON）至 MZN
MT70,270.191
1 Netflix（NFLXON）至 NPR
रु155,166.259
1 Netflix（NFLXON）至 PYG
7,799,001.48
1 Netflix（NFLXON）至 RWF
Fr1,597,849.57
1 Netflix（NFLXON）至 SBD
$9,061.4456
1 Netflix（NFLXON）至 SCR
16,396.3779
1 Netflix（NFLXON）至 SRD
$43,690.6837
1 Netflix（NFLXON）至 SVC
$9,622.2875
1 Netflix（NFLXON）至 SZL
L18,925.6649
1 Netflix（NFLXON）至 TMT
m3,859.9119
1 Netflix（NFLXON）至 TND
د.ت3,233.0886
1 Netflix（NFLXON）至 TTD
$7,455.8982
1 Netflix（NFLXON）至 UGX
Sh3,818,123.68
1 Netflix（NFLXON）至 XAF
Fr619,125.47
1 Netflix（NFLXON）至 XCD
$2,969.163
1 Netflix（NFLXON）至 XOF
Fr619,125.47
1 Netflix（NFLXON）至 XPF
Fr112,168.38
1 Netflix（NFLXON）至 BWP
P14,669.8646
1 Netflix（NFLXON）至 BZD
$2,210.3769
1 Netflix（NFLXON）至 CVE
$104,118.6492
1 Netflix（NFLXON）至 DJF
Fr195,744.82
1 Netflix（NFLXON）至 DOP
$70,402.1538
1 Netflix（NFLXON）至 DZD
د.ج142,937.7062
1 Netflix（NFLXON）至 FJD
$2,518.2901
1 Netflix（NFLXON）至 GNF
Fr9,561,804.55
1 Netflix（NFLXON）至 GTQ
Q8,423.6254
1 Netflix（NFLXON）至 GYD
$230,055.148
1 Netflix（NFLXON）至 ISK
kr134,162.18

Netflix資源

要更深入地瞭解 Netflix，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Netflix網站
區塊查詢

人們還問：關於Netflix的其他問題

Netflix（NFLXON）今日價格是多少？
NFLXON 實時價格為 1,099.69 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NFLXON 兌 USD 的價格是多少？
目前 NFLXON 兌 USD 的價格為 $ 1,099.69。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Netflix 的市值是多少？
NFLXON 的市值為 $ 1.01M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NFLXON 的流通供應量是多少？
NFLXON 的流通供應量為 916.23 USD
NFLXON 的歷史最高價（ATH）是多少？
NFLXON 的歷史最高價是 1,265.3897261967002 USD
NFLXON 的歷史最低價（ATL）是多少？
NFLXON 的歷史最低價是 1,092.6207007538028 USD
NFLXON 的交易量是多少？
NFLXON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.76K USD
NFLXON 今年會漲嗎？
NFLXON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NFLXON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:41:29 (UTC+8)

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NFLXON 兌 USD 計算器

數量

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,099.69 USD

交易 NFLXON

NFLXON/USDT
$1,099.69
$1,099.69$1,099.69
+0.65%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

