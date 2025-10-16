Nexsay 目前實時價格為 0.0000606 USD。跟蹤 NEXSAY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NEXSAY 價格趨勢。Nexsay 目前實時價格為 0.0000606 USD。跟蹤 NEXSAY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NEXSAY 價格趨勢。

Nexsay 圖標

Nexsay實時價格 (NEXSAY)

1 NEXSAY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000606
-8.32%1D
USD
Nexsay (NEXSAY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:10 (UTC+8)

Nexsay（NEXSAY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000593
24H最低價
$ 0.0000685
24H最高價

$ 0.0000593
$ 0.0000685
--
--
-2.42%

-8.32%

-39.59%

-39.59%

Nexsay（NEXSAY）目前實時價格為 $ 0.0000606。過去 24 小時內，NEXSAY 的交易價格在 $ 0.0000593$ 0.0000685 之間波動，市場活躍度顯著。NEXSAY 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，NEXSAY 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.42%，過去 24 小時內變動為 -8.32%，過去 7 天內累計變動為 -39.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nexsay（NEXSAY）市場資訊

--
$ 36.58K
$ 6.06M
--
100,000,000,000
BSC

Nexsay 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 36.58K。NEXSAY 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.06M

Nexsay（NEXSAY）價格歷史 USD

跟蹤 Nexsay 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000005499-8.32%
30天$ -0.0024394-97.58%
60天$ -0.0024394-97.58%
90天$ -0.0024394-97.58%
Nexsay 今日價格變化

今天，NEXSAY 記錄了 $ -0.000005499 (-8.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Nexsay 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0024394 (-97.58%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Nexsay 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NEXSAY 的變化為 $ -0.0024394 (-97.58%)，從而更廣泛地了解其表現。

Nexsay 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0024394 (-97.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Nexsay（NEXSAY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Nexsay 價格歷史頁面

什麼是Nexsay (NEXSAY)

Nexsay 是將去中心化通訊技術與先進的人工智慧相結合的下一代 Web3.0 AI 聊天平台。

Nexsay在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Nexsay 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NEXSAY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Nexsay 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Nexsay 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Nexsay 價格預測 (USD)

Nexsay（NEXSAY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Nexsay（NEXSAY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Nexsay 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Nexsay 價格預測

Nexsay（NEXSAY）代幣經濟

了解 Nexsay（NEXSAY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NEXSAY 代幣的完整經濟學

如何購買Nexsay (NEXSAY)

正在尋找如何購買 Nexsay？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Nexsay。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NEXSAY 兌換為當地貨幣

1 Nexsay（NEXSAY）至 VND
1.594689
1 Nexsay（NEXSAY）至 AUD
A$0.000092112
1 Nexsay（NEXSAY）至 GBP
0.000044844
1 Nexsay（NEXSAY）至 EUR
0.00005151
1 Nexsay（NEXSAY）至 USD
$0.0000606
1 Nexsay（NEXSAY）至 MYR
RM0.00025452
1 Nexsay（NEXSAY）至 TRY
0.002539746
1 Nexsay（NEXSAY）至 JPY
¥0.0092112
1 Nexsay（NEXSAY）至 ARS
ARS$0.090447318
1 Nexsay（NEXSAY）至 RUB
0.004801944
1 Nexsay（NEXSAY）至 INR
0.00534795
1 Nexsay（NEXSAY）至 IDR
Rp1.009999596
1 Nexsay（NEXSAY）至 PHP
0.003568128
1 Nexsay（NEXSAY）至 EGP
￡E.0.002873046
1 Nexsay（NEXSAY）至 BRL
R$0.000325422
1 Nexsay（NEXSAY）至 CAD
C$0.000084234
1 Nexsay（NEXSAY）至 BDT
0.00741138
1 Nexsay（NEXSAY）至 NGN
0.08846691
1 Nexsay（NEXSAY）至 COP
$0.2339766
1 Nexsay（NEXSAY）至 ZAR
R.0.001041714
1 Nexsay（NEXSAY）至 UAH
0.002550654
1 Nexsay（NEXSAY）至 TZS
T.Sh.0.149629278
1 Nexsay（NEXSAY）至 VES
Bs0.0128472
1 Nexsay（NEXSAY）至 CLP
$0.0569034
1 Nexsay（NEXSAY）至 PKR
Rs0.01716192
1 Nexsay（NEXSAY）至 KZT
0.032580378
1 Nexsay（NEXSAY）至 THB
฿0.001980408
1 Nexsay（NEXSAY）至 TWD
NT$0.001858602
1 Nexsay（NEXSAY）至 AED
د.إ0.000222402
1 Nexsay（NEXSAY）至 CHF
Fr0.000047874
1 Nexsay（NEXSAY）至 HKD
HK$0.000470256
1 Nexsay（NEXSAY）至 AMD
֏0.023271612
1 Nexsay（NEXSAY）至 MAD
.د.م0.000558732
1 Nexsay（NEXSAY）至 MXN
$0.00111504
1 Nexsay（NEXSAY）至 SAR
ريال0.00022725
1 Nexsay（NEXSAY）至 ETB
Br0.00926271
1 Nexsay（NEXSAY）至 KES
KSh0.007830126
1 Nexsay（NEXSAY）至 JOD
د.أ0.0000429654
1 Nexsay（NEXSAY）至 PLN
0.000219978
1 Nexsay（NEXSAY）至 RON
лв0.000264216
1 Nexsay（NEXSAY）至 SEK
kr0.000567822
1 Nexsay（NEXSAY）至 BGN
лв0.000101808
1 Nexsay（NEXSAY）至 HUF
Ft0.020260398
1 Nexsay（NEXSAY）至 CZK
0.001265328
1 Nexsay（NEXSAY）至 KWD
د.ك0.0000185436
1 Nexsay（NEXSAY）至 ILS
0.00019695
1 Nexsay（NEXSAY）至 BOB
Bs0.000419352
1 Nexsay（NEXSAY）至 AZN
0.00010302
1 Nexsay（NEXSAY）至 TJS
SM0.00056055
1 Nexsay（NEXSAY）至 GEL
0.000164226
1 Nexsay（NEXSAY）至 AOA
Kz0.055241142
1 Nexsay（NEXSAY）至 BHD
.د.ب0.0000228462
1 Nexsay（NEXSAY）至 BMD
$0.0000606
1 Nexsay（NEXSAY）至 DKK
kr0.000388446
1 Nexsay（NEXSAY）至 HNL
L0.001594386
1 Nexsay（NEXSAY）至 MUR
0.002756088
1 Nexsay（NEXSAY）至 NAD
$0.001042926
1 Nexsay（NEXSAY）至 NOK
kr0.000606
1 Nexsay（NEXSAY）至 NZD
$0.000104838
1 Nexsay（NEXSAY）至 PAB
B/.0.0000606
1 Nexsay（NEXSAY）至 PGK
K0.000255126
1 Nexsay（NEXSAY）至 QAR
ر.ق0.00022119
1 Nexsay（NEXSAY）至 RSD
дин.0.006103632
1 Nexsay（NEXSAY）至 UZS
soʻm0.730120314
1 Nexsay（NEXSAY）至 ALL
L0.005039496
1 Nexsay（NEXSAY）至 ANG
ƒ0.000108474
1 Nexsay（NEXSAY）至 AWG
ƒ0.000108474
1 Nexsay（NEXSAY）至 BBD
$0.0001212
1 Nexsay（NEXSAY）至 BAM
KM0.000101202
1 Nexsay（NEXSAY）至 BIF
Fr0.1782246
1 Nexsay（NEXSAY）至 BND
$0.000078174
1 Nexsay（NEXSAY）至 BSD
$0.0000606
1 Nexsay（NEXSAY）至 JMD
$0.00971115
1 Nexsay（NEXSAY）至 KHR
0.243373236
1 Nexsay（NEXSAY）至 KMF
Fr0.0256944
1 Nexsay（NEXSAY）至 LAK
1.317391278
1 Nexsay（NEXSAY）至 LKR
රු0.018430278
1 Nexsay（NEXSAY）至 MDL
L0.001026564
1 Nexsay（NEXSAY）至 MGA
Ar0.2729727
1 Nexsay（NEXSAY）至 MOP
P0.0004848
1 Nexsay（NEXSAY）至 MVR
0.00092718
1 Nexsay（NEXSAY）至 MWK
MK0.10502586
1 Nexsay（NEXSAY）至 MZN
MT0.00387234
1 Nexsay（NEXSAY）至 NPR
रु0.00855066
1 Nexsay（NEXSAY）至 PYG
0.4297752
1 Nexsay（NEXSAY）至 RWF
Fr0.0880518
1 Nexsay（NEXSAY）至 SBD
$0.000499344
1 Nexsay（NEXSAY）至 SCR
0.000903546
1 Nexsay（NEXSAY）至 SRD
$0.002407638
1 Nexsay（NEXSAY）至 SVC
$0.00053025
1 Nexsay（NEXSAY）至 SZL
L0.001042926
1 Nexsay（NEXSAY）至 TMT
m0.000212706
1 Nexsay（NEXSAY）至 TND
د.ت0.000178164
1 Nexsay（NEXSAY）至 TTD
$0.000410868
1 Nexsay（NEXSAY）至 UGX
Sh0.2104032
1 Nexsay（NEXSAY）至 XAF
Fr0.0341178
1 Nexsay（NEXSAY）至 XCD
$0.00016362
1 Nexsay（NEXSAY）至 XOF
Fr0.0341178
1 Nexsay（NEXSAY）至 XPF
Fr0.0061812
1 Nexsay（NEXSAY）至 BWP
P0.000808404
1 Nexsay（NEXSAY）至 BZD
$0.000121806
1 Nexsay（NEXSAY）至 CVE
$0.005737608
1 Nexsay（NEXSAY）至 DJF
Fr0.0107868
1 Nexsay（NEXSAY）至 DOP
$0.003879612
1 Nexsay（NEXSAY）至 DZD
د.ج0.007876788
1 Nexsay（NEXSAY）至 FJD
$0.000138774
1 Nexsay（NEXSAY）至 GNF
Fr0.526917
1 Nexsay（NEXSAY）至 GTQ
Q0.000464196
1 Nexsay（NEXSAY）至 GYD
$0.01267752
1 Nexsay（NEXSAY）至 ISK
kr0.0073932

Nexsay資源

要更深入地瞭解 Nexsay，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Nexsay網站
區塊查詢

人們還問：關於Nexsay的其他問題

Nexsay（NEXSAY）今日價格是多少？
NEXSAY 實時價格為 0.0000606 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NEXSAY 兌 USD 的價格是多少？
目前 NEXSAY 兌 USD 的價格為 $ 0.0000606。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Nexsay 的市值是多少？
NEXSAY 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NEXSAY 的流通供應量是多少？
NEXSAY 的流通供應量為 -- USD
NEXSAY 的歷史最高價（ATH）是多少？
NEXSAY 的歷史最高價是 -- USD
NEXSAY 的歷史最低價（ATL）是多少？
NEXSAY 的歷史最低價是 -- USD
NEXSAY 的交易量是多少？
NEXSAY 的 24 小時實時交易量為 $ 36.58K USD
NEXSAY 今年會漲嗎？
NEXSAY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NEXSAY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:10 (UTC+8)

Nexsay（NEXSAY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NEXSAY 兌 USD 計算器

數量

NEXSAY
NEXSAY
USD
USD

1 NEXSAY = 0.0000606 USD

交易 NEXSAY

NEXSAY/USDT
$0.0000606
$0.0000606$0.0000606
-8.59%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

