NexAIPhone 目前實時價格為 0.000019088 USD。跟蹤 NEXAIPHONE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NEXAIPHONE 價格趨勢。

NexAIPhone 圖標

NexAIPhone實時價格 (NEXAIPHONE)

1 NEXAIPHONE 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000019088
$0.000019088$0.000019088
+3.78%1D
USD
NexAIPhone (NEXAIPHONE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:02 (UTC+8)

NexAIPhone（NEXAIPHONE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000017813
$ 0.000017813$ 0.000017813
24H最低價
$ 0.00001994
$ 0.00001994$ 0.00001994
24H最高價

$ 0.000017813
$ 0.000017813$ 0.000017813

$ 0.00001994
$ 0.00001994$ 0.00001994

--
----

--
----

-1.53%

+3.78%

-20.34%

-20.34%

NexAIPhone（NEXAIPHONE）目前實時價格為 $ 0.000019088。過去 24 小時內，NEXAIPHONE 的交易價格在 $ 0.000017813$ 0.00001994 之間波動，市場活躍度顯著。NEXAIPHONE 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，NEXAIPHONE 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.53%，過去 24 小時內變動為 +3.78%，過去 7 天內累計變動為 -20.34%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NexAIPhone（NEXAIPHONE）市場資訊

--
----

$ 102.54K
$ 102.54K$ 102.54K

$ 19.09K
$ 19.09K$ 19.09K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

NexAIPhone 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 102.54K。NEXAIPHONE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.09K

NexAIPhone（NEXAIPHONE）價格歷史 USD

跟蹤 NexAIPhone 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00000069525+3.78%
30天$ +0.000007703+67.65%
60天$ -0.002080912-99.10%
90天$ -0.249980912-100.00%
NexAIPhone 今日價格變化

今天，NEXAIPHONE 記錄了 $ +0.00000069525 (+3.78%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

NexAIPhone 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000007703 (+67.65%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

NexAIPhone 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NEXAIPHONE 的變化為 $ -0.002080912 (-99.10%)，從而更廣泛地了解其表現。

NexAIPhone 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.249980912 (-100.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 NexAIPhone（NEXAIPHONE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 NexAIPhone 價格歷史頁面

什麼是NexAIPhone (NEXAIPHONE)

NexAI Phone Web3 原生智慧型手機 DePIN 挖礦就緒 NFT 增強多鏈錢包和 DAO 治理邊使用邊賺錢。

NexAIPhone在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 NexAIPhone 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NEXAIPHONE 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 NexAIPhone 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 NexAIPhone 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

NexAIPhone 價格預測 (USD)

NexAIPhone（NEXAIPHONE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 NexAIPhone（NEXAIPHONE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 NexAIPhone 的長期和短期價格預測。

現在就查看 NexAIPhone 價格預測

NexAIPhone（NEXAIPHONE）代幣經濟

了解 NexAIPhone（NEXAIPHONE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NEXAIPHONE 代幣的完整經濟學

如何購買NexAIPhone (NEXAIPHONE)

正在尋找如何購買 NexAIPhone？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買NexAIPhone。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NEXAIPHONE 兌換為當地貨幣

1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 VND
0.50230072
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 AUD
A$0.00002901376
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 GBP
0.00001412512
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 EUR
0.0000162248
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 USD
$0.000019088
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MYR
RM0.0000801696
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 TRY
0.00079997808
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 JPY
¥0.002901376
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 ARS
ARS$0.02848941264
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 RUB
0.00151253312
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 INR
0.001684516
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 IDR
Rp0.31813320608
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 PHP
0.00112390144
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 EGP
￡E.0.00090496208
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BRL
R$0.00010250256
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 CAD
C$0.00002653232
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BDT
0.0023344624
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 NGN
0.0278656168
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 COP
$0.073698768
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 ZAR
R.0.00032812272
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 UAH
0.00080341392
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 TZS
T.Sh.0.04713075344
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 VES
Bs0.004046656
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 CLP
$0.017923632
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 PKR
Rs0.0054057216
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 KZT
0.01026228144
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 THB
฿0.00062379584
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 TWD
NT$0.00058542896
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 AED
د.إ0.00007005296
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 CHF
Fr0.00001507952
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 HKD
HK$0.00014812288
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 AMD
֏0.00733017376
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MAD
.د.م0.00017599136
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MXN
$0.0003512192
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 SAR
ريال0.00007158
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 ETB
Br0.0029176008
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 KES
KSh0.00246636048
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 JOD
د.أ0.000013533392
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 PLN
0.00006928944
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 RON
лв0.00008322368
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 SEK
kr0.00017885456
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BGN
лв0.00003206784
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 HUF
Ft0.00638169104
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 CZK
0.00039855744
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 KWD
د.ك0.000005840928
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 ILS
0.000062036
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BOB
Bs0.00013208896
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 AZN
0.0000324496
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 TJS
SM0.000176564
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 GEL
0.00005172848
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 AOA
Kz0.01740004816
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BHD
.د.ب0.000007196176
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BMD
$0.000019088
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 DKK
kr0.00012235408
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 HNL
L0.00050220528
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MUR
0.00086812224
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 NAD
$0.00032850448
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 NOK
kr0.00019088
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 NZD
$0.00003302224
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 PAB
B/.0.000019088
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 PGK
K0.00008036048
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 QAR
ر.ق0.0000696712
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 RSD
дин.0.00192254336
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 UZS
soʻm0.22997585072
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 ALL
L0.00158735808
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 ANG
ƒ0.00003416752
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 AWG
ƒ0.00003416752
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BBD
$0.000038176
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BAM
KM0.00003187696
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BIF
Fr0.056137808
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BND
$0.00002462352
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BSD
$0.000019088
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 JMD
$0.003058852
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 KHR
0.07665855328
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 KMF
Fr0.008093312
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 LAK
0.41495651344
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 LKR
රු0.00580523344
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MDL
L0.00032335072
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MGA
Ar0.085981896
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MOP
P0.000152704
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MVR
0.0002920464
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MWK
MK0.0330814128
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 MZN
MT0.0012197232
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 NPR
रु0.0026933168
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 PYG
0.135372096
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 RWF
Fr0.027734864
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 SBD
$0.00015728512
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 SCR
0.00028460208
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 SRD
$0.00075836624
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 SVC
$0.00016702
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 SZL
L0.00032850448
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 TMT
m0.00006699888
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 TND
د.ت0.00005611872
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 TTD
$0.00012941664
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 UGX
Sh0.066273536
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 XAF
Fr0.010746544
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 XCD
$0.0000515376
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 XOF
Fr0.010746544
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 XPF
Fr0.001946976
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BWP
P0.00025463392
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 BZD
$0.00003836688
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 CVE
$0.00180725184
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 DJF
Fr0.003397664
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 DOP
$0.00122201376
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 DZD
د.ج0.00248105824
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 FJD
$0.00004371152
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 GNF
Fr0.16597016
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 GTQ
Q0.00014621408
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 GYD
$0.0039932096
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE）至 ISK
kr0.002328736

要更深入地瞭解 NexAIPhone，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方NexAIPhone網站
區塊查詢

人們還問：關於NexAIPhone的其他問題

NexAIPhone（NEXAIPHONE）今日價格是多少？
NEXAIPHONE 實時價格為 0.000019088 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NEXAIPHONE 兌 USD 的價格是多少？
目前 NEXAIPHONE 兌 USD 的價格為 $ 0.000019088。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
NexAIPhone 的市值是多少？
NEXAIPHONE 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NEXAIPHONE 的流通供應量是多少？
NEXAIPHONE 的流通供應量為 -- USD
NEXAIPHONE 的歷史最高價（ATH）是多少？
NEXAIPHONE 的歷史最高價是 -- USD
NEXAIPHONE 的歷史最低價（ATL）是多少？
NEXAIPHONE 的歷史最低價是 -- USD
NEXAIPHONE 的交易量是多少？
NEXAIPHONE 的 24 小時實時交易量為 $ 102.54K USD
NEXAIPHONE 今年會漲嗎？
NEXAIPHONE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NEXAIPHONE 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:09:02 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

