NEET（無業、無學、無培訓）原是脫離社會的標籤。 在加密圈，它成了反叛象徵：拒絕朝九晚五，嘲諷「奮鬥文化」，以黑色幽默自嘲。 迷因、虛無、擺爛式交易，NEET就是終極態度。

現在您已經了解了 NEET 代幣經濟模型的功能，趕快查看 NEET 代幣的實時價格 吧！

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

已創建或將要創建的 NEET 代幣的最大數量。

了解 NEET（NEET）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

