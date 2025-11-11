METTI Token (MTT) 是 OMET/ONFA 生態系統中的多功能代幣，可用於支付、交易、質押以及解鎖專屬權益，例如參與 FOMO 計劃、迷你競賽以及購買 NFT 挖礦套餐。 MTT 也可用作治理代幣，賦能社群對關鍵決策進行投票，其多鏈功能則支援在 DEX 和 CEX 平台之間無縫兌換。 MTT 擁有通縮代幣經濟模型、鏈上透明度、可擴展的應用程式以及社區優先的理念，致力於建立與實用現實世界產品和服務緊密相關的永續價值。