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2026-08-14 22:15:36 (UTC+8) Movement 今日價格
Movement (MOVE) 今日實時價格為
NT$ 0.00672，過去 24 小時內變化了 6.95%。目前 MOVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00672 每 MOVE。
Movement 目前市值在
NT$ 26.89M 排名第 #427，流通供應量為 4.00B MOVE。過去 24 小時內，MOVE 的交易價格在 NT$ 0.006046（低點）和 NT$ 0.007028（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 46.32405507769314655，而歷史最低價為 NT$ 0.3529381819696957806。
短期表現方面，MOVE 在過去一小時內波動了
-2.39%，過去7 天內波動了 -5.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.53K。 Movement（MOVE）市場資訊 市值 NT$ 26.89M NT$ 26.89M NT$ 26.89M 成交量（24H） NT$ 67.53K NT$ 67.53K NT$ 67.53K 完全稀釋市值 NT$ 67.20M NT$ 67.20M NT$ 67.20M 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
Movement 的目前市值為
NT$ 26.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.53K。MOVE 的流通量為 4.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67.20M。 購買Movement Movement 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.006046 NT$ 0.006046 NT$ 0.006046
24H最低價
NT$ 0.007028 NT$ 0.007028 NT$ 0.007028
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.006046 NT$ 0.006046 NT$ 0.006046 24H最高價 NT$ 0.007028 NT$ 0.007028 NT$ 0.007028 歷史最高 NT$ 46.32405507769314655 NT$ 46.32405507769314655 NT$ 46.32405507769314655 最低價 NT$ 0.3529381819696957806 NT$ 0.3529381819696957806 NT$ 0.3529381819696957806 Movement（MOVE）價格歷史 TWD
跟蹤 Movement 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.01396098 +6.95% 30天 NT$ -0.00426 -38.80% 60天 NT$ -0.00555 -45.24% 90天 NT$ -0.01065 -61.32% Movement 今日價格變化
今天，MOVE 記錄了
NT$ +0.01396098 (+6.95%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Movement 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.00426 (-38.80%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Movement 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，MOVE 的變化為
NT$ -0.00555 (-45.24%)，從而更廣泛地了解其表現。 Movement 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.01065 (-61.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 MOVE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 R1 ＜ 現價 ≤ R2 位於 R1‑R2 間 高於中樞，但未進極端高價區。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。 EMA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。
MOVE_USDT在4小時周期運行於0.006192中樞上方。價格突破R1阻力位0.006258後，維持高位震盪。短期均線組呈現多頭排列結構。樞紐體系顯示價格處於相對強勢區間層級。
MACD指標錄得死叉信號，快慢線動能出現背離現象。RSI指標徘徊於中性區域。短期買盤動能與中期趨勢指標存在分層現象。波動率維持穩定狀態，未出現極端擴張。多空雙方在當前價位附近形成暫時平衡。
近端支撐位於S1價位0.006117，該位置距離現價約2.3%幅度。下方關鍵參考點為S2價位0.006051。近端阻力確認為R1價位0.006258，該位置距離現價不足0.1%。上方遠端參考位為R2價位0.006333，當前價格緊貼阻力區運行。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Movement 的價格？
MOVE代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢 2. 交易所上的交易量與流動性 3. Movement區塊鏈技術的採用情況 4. 開發者活動與生態系統的成長 5. 合作夥伴公告與整合案 6. 影響區塊鏈專案的監管消息 7. 比特幣與以太坊的價格走勢 8. 代幣的實用價值與質押獎勵 9. 供應動態與代幣經濟學 10. 其他第一層區塊鏈的競爭情況 為什麼人們想知道 Movement 今天的價格？
人們想要了解今日的 MOVE 價格，主要有以下幾個關鍵原因：
1. 投資決策——交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸。 2. 投資組合追蹤——投資人會密切關注其持倉價值的變化。 3. 時機把握——價格走勢有助於識別進場與離場的機會。 4. 風險管理——當前價格能為停損與獲利了結的決策提供依據。 5. 市場分析——今日價格為技術分析與基本面分析提供了重要數據。 6. 趕上潮流／投機心理——害怕錯過行情的焦慮驅使人們對價格波動產生濃厚興趣。 7. 新聞相關性——價格對各類公告或市場事件的反應，成為投資人關注的焦點。 對於積極的加密貨幣交易與投資策略而言，即時價格資訊至關重要。 Movement 的價格預測 Movement（MOVE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MOVE 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Movement (MOVE) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Movement 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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Movement 價格預測
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關於 Movement
MOVE是一種運行在以太坊平台上的加密貨幣代幣。它被設計為在Mover生態系統內使用，這是一個去中心化金融（DeFi）平台，旨在為用戶提供一種簡單有效的方式來管理他們的數字資產。MOVE主要用於Mover生態系統內的治理，允許持有者對影響平台的各種提議和決定進行投票。該代幣也作為平台內的實用代幣，促進用戶之間的交易和互動。MOVE運行在一個權益證明（proof-of-stake）共識機制上，其供應和發行模型由Mover社區通過他們的治理投票來決定。
如何在台灣購買和投資 Movement
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如何購買 Movement 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Movement (MOVE) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Movement 將立即存入您的錢包。
Movement 能做什麼？
擁有 Movement 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Movement (MOVE)
Movement Network 是一個基於模組化 Move 的區塊鏈生態系統，使開發人員能夠建立安全、高效能和可互通的區塊鏈應用程序，從而彌合 Move 和 EVM 生態系統之間的差距。
白皮書
Movement Network 採用多資產質押模型，使其安全設計有別於單一代幣方案。該網絡並非僅依賴一種代幣類型，而是允許多種代幣參與質押，擴大參與範圍，並從多個來源汲取價值，以支援包容性與安全性。交易手續費須以網絡原生代幣支付，用途涵蓋四大類：資料可用性（data availability）、排序（sequencing）、執行（execution）與結算（settlement）。此多資產質押模式亦使參與者無需運行節點即可貢獻網絡安全性；近期更新更引入額外質押選項，以及旨在促進長期參與的獎勵機制。
Movement Network 將自身定位為以社群為先的計畫，致力打造一個由 Move 程式語言驅動的生態系。其工作重點在於整合 Move 執行器（Move Executor）、快速最終確立結算模組（Fast Finality Settlement Module）與去中心化共享排序器（Decentralized Shared Sequencer），構建出一體化的網路架構。自白皮書發布以來，開發持續推進，涵蓋跨鏈能力擴展與執行層（execution layer）功能強化。團隊亦同步提升開發者支援：推動 Move Stack 與 Move Arena 架構發展，並透過新增模版與工具，持續豐富開發套件（toolkit）。
Movement Network 的架構圍繞三大核心技術支柱，旨在協同運作以提升效能與安全性。Move 執行器（Move Executor）作為執行引擎，同時支援 Move 與以太坊風格的指令，並實現平行處理；近期更新亦強化了複雜智慧合約的處理能力，以及跨鏈通訊協定。快速最終確認結算模組（Fast Finality Settlement Module）則基於驗證者質押自有資產作為擔保機制，使交易得以快速確認；該模組已進一步優化，可在不降低安全性的前提下處理更高交易量。去中心化共享排序器（Decentralized Shared Sequencer）負責公平的交易排序，對 Movement 生態系內的跨鏈活動與資產轉移尤為關鍵；近期改進亦提升了其跨鏈交易處理效率。除了上述三大支柱，網路還包含 Move Stack 與 Move Arena，二者作為標準化框架，用於建構與串接應用程式；開發者工具套件亦擴充了更多樣板與工具。
Movement Network 正打造一個以社群為先的區塊鏈生態系統，核心圍繞 Move 程式語言展開。該網絡專為高交易吞吐量、即時最終性（instant finality），以及跨多條鏈內建共享流動性存取而設計。該網絡整合了 Move 執行器（Move Executor）、快速最終性結算模組（Fast Finality Settlement Module）與去中心化共享排序器（Decentralized Shared Sequencer），提供安全且高效的運行環境。在白皮書發布後，該專案進一步擴展跨鏈功能，並升級其執行層（execution layer），以更佳支援多元化的區塊鏈應用。
白皮書發布後，該專案的進展聚焦於拓展跨鏈能力，並持續優化執行層，以支援更多元的區塊鏈應用。近期開發工作包括更新 Move 執行器（Move Executor），強化複雜智能合約處理能力，並改善跨鏈通訊協定。快速終局結算模組（Fast Finality Settlement Module）亦已升級，在維持安全性同時支援更高的交易吞吐量。與此同時，去中心化共享排序器（Decentralized Shared Sequencer）也獲得改進，旨在提升跨鏈交易處理效率。面向開發者的相關工作亦持續進行：工具包（toolkit）透過新增更多模板與工具，並整合 Move Stack 與 Move Arena 架構而進一步擴充。
Movement資源
要更深入地瞭解 Movement，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Movement的其他問題
如果 Movement 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Movement 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Movement 今日價格為 NT$ 0.2148384。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Movement 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 MOVE 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Movement 的交易量為 --。
MOVE 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Movement 價格，請造訪 MOVE 價格頁面了解更多資訊。
MOVE 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,627
-1.25%
ETH
1,867.55
-0.67%
GOLD(XAUT)
4,372.67
+0.52%
USDC
1.00105
+0.02%
SOL
75.27
-0.50%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 MOVE/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Movement 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Movement 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Movement (MOVE) 的價格預測，了解更深入的分析。
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NT$0.21467855 NT$0.21467855 NT$0.21467855 +6.77% 10.62M (USDT) NT$0.21423097 NT$0.21423097 NT$0.21423097 +6.01% 8.41M (USDT) 免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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