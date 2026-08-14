Movement 今日價格

Movement (MOVE) 今日實時價格為 NT$ 0.00672，過去 24 小時內變化了 6.95%。目前 MOVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00672 每 MOVE。

Movement 目前市值在 NT$ 26.89M 排名第 #427，流通供應量為 4.00B MOVE。過去 24 小時內，MOVE 的交易價格在 NT$ 0.006046（低點）和 NT$ 0.007028（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 46.32405507769314655，而歷史最低價為 NT$ 0.3529381819696957806。

短期表現方面，MOVE 在過去一小時內波動了 -2.39%，過去7 天內波動了 -5.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.53K。

Movement（MOVE）市場資訊

排名 No.427 市值 NT$ 26.89MNT$ 26.89M NT$ 26.89M 成交量（24H） NT$ 67.53KNT$ 67.53K NT$ 67.53K 完全稀釋市值 NT$ 67.20MNT$ 67.20M NT$ 67.20M 流通量 4.00B 4.00B 4.00B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 40.02% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Movement 的目前市值為 NT$ 26.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.53K。MOVE 的流通量為 4.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67.20M。