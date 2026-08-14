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Movement 目前實時價格為 0.00672 TWD。MOVE 市值為 26,893,999.99776 TWD。追蹤台灣的 MOVE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Movement 目前實時價格為 0.00672 TWD。MOVE 市值為 26,893,999.99776 TWD。追蹤台灣的 MOVE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Movement 圖標

Movement實時價格 (MOVE)

1 MOVE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.2148384
NT$0.2148384NT$0.2148384
+6.95%1D
TWD
Movement (MOVE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:15:36 (UTC+8)

Movement 今日價格

Movement (MOVE) 今日實時價格為 NT$ 0.00672，過去 24 小時內變化了 6.95%。目前 MOVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00672 每 MOVE。

Movement 目前市值在 NT$ 26.89M 排名第 #427，流通供應量為 4.00B MOVE。過去 24 小時內，MOVE 的交易價格在 NT$ 0.006046（低點）和 NT$ 0.007028（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 46.32405507769314655，而歷史最低價為 NT$ 0.3529381819696957806

短期表現方面，MOVE 在過去一小時內波動了 -2.39%，過去7 天內波動了 -5.74%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.53K

Movement（MOVE）市場資訊

No.427

NT$ 26.89M
NT$ 26.89MNT$ 26.89M

NT$ 67.53K
NT$ 67.53KNT$ 67.53K

NT$ 67.20M
NT$ 67.20MNT$ 67.20M

4.00B
4.00B 4.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

40.02%

0.01%

ETH

Movement 的目前市值為 NT$ 26.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.53K。MOVE 的流通量為 4.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 67.20M

Movement 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.006046
NT$ 0.006046NT$ 0.006046
24H最低價
NT$ 0.007028
NT$ 0.007028NT$ 0.007028
24H最高價

NT$ 0.006046
NT$ 0.006046NT$ 0.006046

NT$ 0.007028
NT$ 0.007028NT$ 0.007028

NT$ 46.32405507769314655
NT$ 46.32405507769314655NT$ 46.32405507769314655

NT$ 0.3529381819696957806
NT$ 0.3529381819696957806NT$ 0.3529381819696957806

-2.39%

+6.95%

-5.74%

-5.74%

Movement（MOVE）價格歷史 TWD

跟蹤 Movement 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.01396098+6.95%
30天NT$ -0.00426-38.80%
60天NT$ -0.00555-45.24%
90天NT$ -0.01065-61.32%
Movement 今日價格變化

今天，MOVE 記錄了 NT$ +0.01396098 (+6.95%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Movement 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00426 (-38.80%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Movement 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MOVE 的變化為 NT$ -0.00555 (-45.24%)，從而更廣泛地了解其表現。

Movement 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01065 (-61.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Movement（MOVE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Movement 價格歷史頁面

Movement 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Movement 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Movement 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MOVE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

MOVE_USDT在4小時周期運行於0.006192中樞上方。價格突破R1阻力位0.006258後，維持高位震盪。短期均線組呈現多頭排列結構。樞紐體系顯示價格處於相對強勢區間層級。 MACD指標錄得死叉信號，快慢線動能出現背離現象。RSI指標徘徊於中性區域。短期買盤動能與中期趨勢指標存在分層現象。波動率維持穩定狀態，未出現極端擴張。多空雙方在當前價位附近形成暫時平衡。 近端支撐位於S1價位0.006117，該位置距離現價約2.3%幅度。下方關鍵參考點為S2價位0.006051。近端阻力確認為R1價位0.006258，該位置距離現價不足0.1%。上方遠端參考位為R2價位0.006333，當前價格緊貼阻力區運行。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Movement 的價格？

MOVE代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. Movement區塊鏈技術的採用情況
4. 開發者活動與生態系統的成長
5. 合作夥伴公告與整合案
6. 影響區塊鏈專案的監管消息
7. 比特幣與以太坊的價格走勢
8. 代幣的實用價值與質押獎勵
9. 供應動態與代幣經濟學
10. 其他第一層區塊鏈的競爭情況

為什麼人們想知道 Movement 今天的價格？

人們想要了解今日的 MOVE 價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來進行買入、賣出或持有頭寸。
2. 投資組合追蹤——投資人會密切關注其持倉價值的變化。
3. 時機把握——價格走勢有助於識別進場與離場的機會。
4. 風險管理——當前價格能為停損與獲利了結的決策提供依據。
5. 市場分析——今日價格為技術分析與基本面分析提供了重要數據。
6. 趕上潮流／投機心理——害怕錯過行情的焦慮驅使人們對價格波動產生濃厚興趣。
7. 新聞相關性——價格對各類公告或市場事件的反應，成為投資人關注的焦點。

對於積極的加密貨幣交易與投資策略而言，即時價格資訊至關重要。

Movement 的價格預測

Movement（MOVE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MOVE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Movement (MOVE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Movement 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Movement 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Movement 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MOVE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Movement

MOVE是一種運行在以太坊平台上的加密貨幣代幣。它被設計為在Mover生態系統內使用，這是一個去中心化金融（DeFi）平台，旨在為用戶提供一種簡單有效的方式來管理他們的數字資產。MOVE主要用於Mover生態系統內的治理，允許持有者對影響平台的各種提議和決定進行投票。該代幣也作為平台內的實用代幣，促進用戶之間的交易和互動。MOVE運行在一個權益證明（proof-of-stake）共識機制上，其供應和發行模型由Mover社區通過他們的治理投票來決定。

如何在台灣購買和投資 Movement

準備好開始使用 Movement 了嗎？在 MEXC 購買 MOVE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Movement 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Movement (MOVE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Movement 將立即存入您的錢包。
Movement (MOVE) 購買教程

Movement 能做什麼？

擁有 Movement 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Movement (MOVE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Movement (MOVE)

Movement Network 是一個基於模組化 Move 的區塊鏈生態系統，使開發人員能夠建立安全、高效能和可互通的區塊鏈應用程序，從而彌合 Move 和 EVM 生態系統之間的差距。

白皮書

Movement資源

要更深入地瞭解 Movement，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Movement網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

人們還問：關於Movement的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:15:36 (UTC+8)

Movement（MOVE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Movement 的更多資訊

MOVEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MOVE。在 MEXC 上探索 MOVEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Movement (MOVE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Movement 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MOVE/USDT
NT$0.21467855
NT$0.21467855NT$0.21467855
+6.77%
10.62M (USDT)
MOVE/USDC
NT$0.21423097
NT$0.21423097NT$0.21423097
+6.01%
8.41M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.4799129
NT$2.4799129NT$2.4799129

+308.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18411523
NT$0.18411523NT$0.18411523

-2.43%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4530149
NT$0.4530149NT$0.4530149

-26.58%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.293679
NT$9.293679NT$9.293679

+24.97%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3678494
NT$9.3678494NT$9.3678494

+5.28%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.4799129
NT$2.4799129NT$2.4799129

+308.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.711825
NT$8.711825NT$8.711825

+135.38%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.360867769
NT$0.360867769NT$0.360867769

+72.89%

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Cap

CAP

NT$2.3724937
NT$2.3724937NT$2.3724937

+36.84%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7477437
NT$28.7477437NT$28.7477437

+27.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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TWD

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