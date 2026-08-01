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MoonnFun 今日價格
MoonnFun (MOONN) 今日實時價格為 --，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MOONN 兌 TWD 的匯率為 -- 每 MOONN。
MoonnFun 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- MOONN。過去 24 小時內，MOONN 的交易價格在 --（低點）和 --（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，MOONN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --。
MoonnFun（MOONN）市場資訊
MoonnFun 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOONN 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。
MoonnFun 價格歷史 TWD
MoonnFun（MOONN）價格歷史 TWD
跟蹤 MoonnFun 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
MoonnFun 今日價格變化
今天，MOONN 記錄了 -- (--) 的變化，反映了其最新的市場活動。
MoonnFun 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 -- (--)，顯示了該代幣在短期內的表現。
MoonnFun 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，MOONN 的變化為 -- (--)，從而更廣泛地了解其表現。
MoonnFun 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 -- (--)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
MoonnFun 的價格預測
MoonnFun（MOONN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MOONN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。MoonnFun (MOONN) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，MoonnFun 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MoonnFun 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 MoonnFun 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 MOONN 2026–2027 年價格的預測。
人們還問：關於MoonnFun的其他問題
如果 MoonnFun 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 MoonnFun 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
MoonnFun 今日價格為 --。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
MoonnFun 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 MOONN 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 MoonnFun 的交易量為 --。
MOONN 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 MoonnFun 價格，請造訪 MOONN 價格頁面了解更多資訊。
MOONN 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,922.81
-0.11%
ETH
1,877.15
-0.24%
GOLD(XAUT)
4,356.71
-0.38%
USDC
1.00091
0.00%
SOL
75.03
-0.83%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 MOONN/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 MoonnFun 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
MoonnFun 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 MoonnFun (MOONN) 的價格預測，了解更深入的分析。
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MoonnFun（MOONN）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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