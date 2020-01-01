Moonray（MNRY）代幣經濟學

Moonray（MNRY）代幣經濟學

深入了解 Moonray（MNRY），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
USD

Moonray（MNRY）資訊

Moonray 是一個去中心化的遊戲和娛樂網絡，由 $MNRY 支持，涵蓋了遊戲、漫畫和動畫等多個項目。Moonray Studio 開發的首款遊戲 Moonray Game 是一款 AAA 級、近戰風格的競技場對戰 PVP 遊戲。Moonray 將玩家帶入一個異世界的多人戰鬥競技場，在這裡激烈且快節奏的戰鬥需要同時掌握進攻與防守的技巧。該遊戲已在 Epic Game Store 上線，並即將登陸 PlayStation 平台。

幣種官網：
https://www.moonray.studio/
幣種白皮書：
https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true
區塊查詢：
https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54

Moonray（MNRY）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 Moonray（MNRY）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 743.47K
$ 743.47K$ 743.47K
總供應量：
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
流通量：
$ 189.37M
$ 189.37M$ 189.37M
FDV (完全稀釋估值)：
$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M
最高價：
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
最低價：
$ 0.004584573789255029
$ 0.004584573789255029$ 0.004584573789255029
目前價格：
$ 0.003926
$ 0.003926$ 0.003926

Moonray（MNRY）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 Moonray（MNRY）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 MNRY 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

MNRY 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 MNRY 代幣經濟模型的功能，趕快查看 MNRY 代幣的實時價格吧！

如何購買 MNRY

想將 Moonray（MNRY）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 MNRY 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。

Moonray（MNRY）價格歷史

分析 MNRY 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。

MNRY 價格預測

想知道 MNRY 的未來走勢嗎？我們的 MNRY 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。

為什麼選擇 MEXC？

MEXC 是全球領先的加密貨幣交易所，深受全球數百萬用戶信賴。無論您是新手還是資深交易者，MEXC 都是您進入加密世界的最便捷途徑。

支持現貨與合約，超過 4,000 個交易對
上幣速度領先業內其他中心化交易所
行業 #1 的流動性
超低手續費，配備 24/7 客服支援
用戶資金擁有 100%+ 儲備金透明度
超低門檻：1 USDT 即可購買加密貨幣
mc_how_why_title
立刻嘗試用 1 USDT 購買加密貨幣，輕鬆入門無負擔！

免責聲明

代幣經濟數據來自第三方。MEXC 不保證其準確性。請在做出任何投資決策前自行審慎評估。