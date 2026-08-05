Momentum (MMT) 今日技術分析 Momentum 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 MMT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Momentum 分析的信息。 註 冊

Momentum (MMT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.1743 -- -3.81% +3.99% +41.13%

Momentum 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Momentum 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 2 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 13 中立 1 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.1739 0.1739 R2 0.1739 0.1738 R1 0.1738 0.1738 PP 0.1738 0.1738 S1 0.1737 0.1737 S2 0.1737 0.1737 S3 0.1736 0.1737

Momentum 市場信號 目前淨掛單量 -0.54M $4.55 M $5.09 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.04M 3 日主動買入 $1.01 M 3 日主動賣出 $1.05 M 7 日主動買賣差額 -0.01M 7 日主動買入 $4.35 M 7 日主動賣出 $4.35 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Momentum資金流向 淨流入 MMTUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.02 M 0.18 2026-08-14 $0.06 M 0.18 2026-08-13 -$5.78 M 0.17 2026-08-12 $2.85 M 0.20 2026-08-11 $1.10 M 0.22 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Momentum (MMT) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Momentum 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 MMT / USDT $0.1743 $0.1743 $0.1743 -1.84% 749.74K (USDT) 去交易 MMT / USDC $0.174 $0.174 $0.174 -1.85% 316.05K (USDT) 去交易