MiL.k 目前實時價格為 0.10768 USD。跟蹤 MLK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MLK 價格趨勢。MiL.k 目前實時價格為 0.10768 USD。跟蹤 MLK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MLK 價格趨勢。

更多關於 MLK

MLK 價格資訊

MLK 白皮書

MLK 幣種官網

MLK 代幣經濟

MLK 價格預測

MLK 價格歷史

MLK 購買指南

MLK 兌換法幣計算

MLK 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

MiL.k 圖標

MiL.k實時價格 (MLK)

1 MLK 兌換為 USD 的實時價格：

$0.10768
$0.10768$0.10768
+2.74%1D
USD
MiL.k (MLK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:07:15 (UTC+8)

MiL.k（MLK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.104
$ 0.104$ 0.104
24H最低價
$ 0.108
$ 0.108$ 0.108
24H最高價

$ 0.104
$ 0.104$ 0.104

$ 0.108
$ 0.108$ 0.108

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.10089465963392259
$ 0.10089465963392259$ 0.10089465963392259

+1.74%

+2.74%

-0.67%

-0.67%

MiL.k（MLK）目前實時價格為 $ 0.10768。過去 24 小時內，MLK 的交易價格在 $ 0.104$ 0.108 之間波動，市場活躍度顯著。MLK 的歷史最高價為 $ 4.33902357，歷史最低價為 $ 0.10089465963392259

從短期表現來看，MLK 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.74%，過去 24 小時內變動為 +2.74%，過去 7 天內累計變動為 -0.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MiL.k（MLK）市場資訊

No.496

$ 54.46M
$ 54.46M$ 54.46M

$ 56.32K
$ 56.32K$ 56.32K

$ 106.20M
$ 106.20M$ 106.20M

505.74M
505.74M 505.74M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.27%

ARB

MiL.k 的目前市值為 $ 54.46M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.32K。MLK 的流通量為 505.74M，總供應量是 986245419，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 106.20M

MiL.k（MLK）價格歷史 USD

跟蹤 MiL.k 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0028717+2.74%
30天$ -0.02352-17.93%
60天$ -0.04672-30.26%
90天$ +0.05768+115.36%
MiL.k 今日價格變化

今天，MLK 記錄了 $ +0.0028717 (+2.74%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MiL.k 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.02352 (-17.93%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MiL.k 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MLK 的變化為 $ -0.04672 (-30.26%)，從而更廣泛地了解其表現。

MiL.k 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.05768 (+115.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MiL.k（MLK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MiL.k 價格歷史頁面

什麼是MiL.k (MLK)

MiL.k在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 MiL.k 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MLK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 MiL.k 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 MiL.k 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

MiL.k 價格預測 (USD)

MiL.k（MLK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 MiL.k（MLK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 MiL.k 的長期和短期價格預測。

現在就查看 MiL.k 價格預測

MiL.k（MLK）代幣經濟

了解 MiL.k（MLK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MLK 代幣的完整經濟學

如何購買MiL.k (MLK)

正在尋找如何購買 MiL.k？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買MiL.k。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MLK 兌換為當地貨幣

1 MiL.k（MLK）至 VND
2,833.5992
1 MiL.k（MLK）至 AUD
A$0.1636736
1 MiL.k（MLK）至 GBP
0.0796832
1 MiL.k（MLK）至 EUR
0.091528
1 MiL.k（MLK）至 USD
$0.10768
1 MiL.k（MLK）至 MYR
RM0.452256
1 MiL.k（MLK）至 TRY
4.5128688
1 MiL.k（MLK）至 JPY
¥16.36736
1 MiL.k（MLK）至 ARS
ARS$160.7156304
1 MiL.k（MLK）至 RUB
8.5325632
1 MiL.k（MLK）至 INR
9.50276
1 MiL.k（MLK）至 IDR
Rp1,794.6659488
1 MiL.k（MLK）至 PHP
6.3401984
1 MiL.k（MLK）至 EGP
￡E.5.1051088
1 MiL.k（MLK）至 BRL
R$0.5782416
1 MiL.k（MLK）至 CAD
C$0.1496752
1 MiL.k（MLK）至 BDT
13.169264
1 MiL.k（MLK）至 NGN
157.196648
1 MiL.k（MLK）至 COP
$415.75248
1 MiL.k（MLK）至 ZAR
R.1.8510192
1 MiL.k（MLK）至 UAH
4.5322512
1 MiL.k（MLK）至 TZS
T.Sh.265.8759184
1 MiL.k（MLK）至 VES
Bs22.82816
1 MiL.k（MLK）至 CLP
$101.11152
1 MiL.k（MLK）至 PKR
Rs30.494976
1 MiL.k（MLK）至 KZT
57.8919984
1 MiL.k（MLK）至 THB
฿3.5189824
1 MiL.k（MLK）至 TWD
NT$3.3025456
1 MiL.k（MLK）至 AED
د.إ0.3951856
1 MiL.k（MLK）至 CHF
Fr0.0850672
1 MiL.k（MLK）至 HKD
HK$0.8355968
1 MiL.k（MLK）至 AMD
֏41.3512736
1 MiL.k（MLK）至 MAD
.د.م0.9928096
1 MiL.k（MLK）至 MXN
$1.981312
1 MiL.k（MLK）至 SAR
ريال0.4038
1 MiL.k（MLK）至 ETB
Br16.458888
1 MiL.k（MLK）至 KES
KSh13.9133328
1 MiL.k（MLK）至 JOD
د.أ0.07634512
1 MiL.k（MLK）至 PLN
0.3908784
1 MiL.k（MLK）至 RON
лв0.4694848
1 MiL.k（MLK）至 SEK
kr1.0089616
1 MiL.k（MLK）至 BGN
лв0.1809024
1 MiL.k（MLK）至 HUF
Ft36.0006544
1 MiL.k（MLK）至 CZK
2.2483584
1 MiL.k（MLK）至 KWD
د.ك0.03295008
1 MiL.k（MLK）至 ILS
0.34996
1 MiL.k（MLK）至 BOB
Bs0.7451456
1 MiL.k（MLK）至 AZN
0.183056
1 MiL.k（MLK）至 TJS
SM0.99604
1 MiL.k（MLK）至 GEL
0.2918128
1 MiL.k（MLK）至 AOA
Kz98.1578576
1 MiL.k（MLK）至 BHD
.د.ب0.04059536
1 MiL.k（MLK）至 BMD
$0.10768
1 MiL.k（MLK）至 DKK
kr0.6902288
1 MiL.k（MLK）至 HNL
L2.8330608
1 MiL.k（MLK）至 MUR
4.8972864
1 MiL.k（MLK）至 NAD
$1.8531728
1 MiL.k（MLK）至 NOK
kr1.0768
1 MiL.k（MLK）至 NZD
$0.1862864
1 MiL.k（MLK）至 PAB
B/.0.10768
1 MiL.k（MLK）至 PGK
K0.4533328
1 MiL.k（MLK）至 QAR
ر.ق0.393032
1 MiL.k（MLK）至 RSD
дин.10.8455296
1 MiL.k（MLK）至 UZS
soʻm1,297.3490992
1 MiL.k（MLK）至 ALL
L8.9546688
1 MiL.k（MLK）至 ANG
ƒ0.1927472
1 MiL.k（MLK）至 AWG
ƒ0.1927472
1 MiL.k（MLK）至 BBD
$0.21536
1 MiL.k（MLK）至 BAM
KM0.1798256
1 MiL.k（MLK）至 BIF
Fr316.68688
1 MiL.k（MLK）至 BND
$0.1389072
1 MiL.k（MLK）至 BSD
$0.10768
1 MiL.k（MLK）至 JMD
$17.25572
1 MiL.k（MLK）至 KHR
432.4493408
1 MiL.k（MLK）至 KMF
Fr45.65632
1 MiL.k（MLK）至 LAK
2,340.8695184
1 MiL.k（MLK）至 LKR
රු32.7487184
1 MiL.k（MLK）至 MDL
L1.8240992
1 MiL.k（MLK）至 MGA
Ar485.04456
1 MiL.k（MLK）至 MOP
P0.86144
1 MiL.k（MLK）至 MVR
1.647504
1 MiL.k（MLK）至 MWK
MK186.620208
1 MiL.k（MLK）至 MZN
MT6.880752
1 MiL.k（MLK）至 NPR
रु15.193648
1 MiL.k（MLK）至 PYG
763.66656
1 MiL.k（MLK）至 RWF
Fr156.45904
1 MiL.k（MLK）至 SBD
$0.8872832
1 MiL.k（MLK）至 SCR
1.6055088
1 MiL.k（MLK）至 SRD
$4.2781264
1 MiL.k（MLK）至 SVC
$0.9422
1 MiL.k（MLK）至 SZL
L1.8531728
1 MiL.k（MLK）至 TMT
m0.3779568
1 MiL.k（MLK）至 TND
د.ت0.3165792
1 MiL.k（MLK）至 TTD
$0.7300704
1 MiL.k（MLK）至 UGX
Sh373.86496
1 MiL.k（MLK）至 XAF
Fr60.62384
1 MiL.k（MLK）至 XCD
$0.290736
1 MiL.k（MLK）至 XOF
Fr60.62384
1 MiL.k（MLK）至 XPF
Fr10.98336
1 MiL.k（MLK）至 BWP
P1.4364512
1 MiL.k（MLK）至 BZD
$0.2164368
1 MiL.k（MLK）至 CVE
$10.1951424
1 MiL.k（MLK）至 DJF
Fr19.16704
1 MiL.k（MLK）至 DOP
$6.8936736
1 MiL.k（MLK）至 DZD
د.ج13.9962464
1 MiL.k（MLK）至 FJD
$0.2465872
1 MiL.k（MLK）至 GNF
Fr936.2776
1 MiL.k（MLK）至 GTQ
Q0.8248288
1 MiL.k（MLK）至 GYD
$22.526656
1 MiL.k（MLK）至 ISK
kr13.13696

MiL.k資源

要更深入地瞭解 MiL.k，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MiL.k網站
區塊查詢

人們還問：關於MiL.k的其他問題

MiL.k（MLK）今日價格是多少？
MLK 實時價格為 0.10768 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MLK 兌 USD 的價格是多少？
目前 MLK 兌 USD 的價格為 $ 0.10768。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
MiL.k 的市值是多少？
MLK 的市值為 $ 54.46M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MLK 的流通供應量是多少？
MLK 的流通供應量為 505.74M USD
MLK 的歷史最高價（ATH）是多少？
MLK 的歷史最高價是 4.33902357 USD
MLK 的歷史最低價（ATL）是多少？
MLK 的歷史最低價是 0.10089465963392259 USD
MLK 的交易量是多少？
MLK 的 24 小時實時交易量為 $ 56.32K USD
MLK 今年會漲嗎？
MLK 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MLK 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:07:15 (UTC+8)

MiL.k（MLK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

MLK 兌 USD 計算器

數量

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.10768 USD

交易 MLK

MLK/USDT
$0.10768
$0.10768$0.10768
+2.65%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,232.58
$115,232.58$115,232.58

+1.35%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.33
$4,162.33$4,162.33

+2.13%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04931
$0.04931$0.04931

+55.99%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.27
$200.27$200.27

+0.35%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.6431
$5.6431$5.6431

-9.57%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.33
$4,162.33$4,162.33

+2.13%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,232.58
$115,232.58$115,232.58

+1.35%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.27
$200.27$200.27

+0.35%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6397
$2.6397$2.6397

-0.03%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20309
$0.20309$0.20309

+0.01%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02821
$0.02821$0.02821

+182.10%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2284
$0.2284$0.2284

+356.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005003
$0.000000000000000000005003$0.000000000000000000005003

+566.17%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2284
$0.2284$0.2284

+356.80%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04209
$0.04209$0.04209

+110.45%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003654
$0.0003654$0.0003654

+83.34%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000232
$0.0000000000000000232$0.0000000000000000232

+54.66%