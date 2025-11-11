MissionPawsible 是一款行動 GameFi 平台，無縫整合至即時通訊應用程式，首先從 Telegram 開始，由 BabyDoge（全球最大迷因幣之一）的團隊開發。它透過 $MP 代幣 驅動的 Web3 經濟，重新定義經典的手機城市建造遊戲，玩家在遊戲進程中可解鎖季節性獎勵與獎池。除了建造玩法外，用戶還能與 AI 智能體 進行休閒對戰，或在私人房間中挑戰朋友——全程不需離開聊天介面。憑藉即時上手的體驗、引人入勝的遊戲機制，以及龐大的社群基礎，MissionPawsible 將區塊鏈遊戲帶入人們日常使用的平台之中。