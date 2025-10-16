MISSION 目前實時價格為 0.000006904 USD。跟蹤 MISSION 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MISSION 價格趨勢。MISSION 目前實時價格為 0.000006904 USD。跟蹤 MISSION 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MISSION 價格趨勢。

MISSION 圖標

MISSION實時價格 (MISSION)

1 MISSION 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000006904
$0.000006904$0.000006904
-31.87%1D
USD
MISSION (MISSION) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:32 (UTC+8)

MISSION（MISSION）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000004847
$ 0.000004847$ 0.000004847
24H最低價
$ 0.000017997
$ 0.000017997$ 0.000017997
24H最高價

$ 0.000004847
$ 0.000004847$ 0.000004847

$ 0.000017997
$ 0.000017997$ 0.000017997

$ 0.000031145798993297
$ 0.000031145798993297$ 0.000031145798993297

$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296

+3.07%

-31.86%

-11.47%

-11.47%

MISSION（MISSION）目前實時價格為 $ 0.000006904。過去 24 小時內，MISSION 的交易價格在 $ 0.000004847$ 0.000017997 之間波動，市場活躍度顯著。MISSION 的歷史最高價為 $ 0.000031145798993297，歷史最低價為 $ 0.000002538518482296

從短期表現來看，MISSION 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.07%，過去 24 小時內變動為 -31.86%，過去 7 天內累計變動為 -11.47%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MISSION（MISSION）市場資訊

No.3827

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.43K
$ 64.43K$ 64.43K

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

0.00
0.00 0.00

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

0
0 0

0.00%

TONCOIN

MISSION 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 64.43K。MISSION 的流通量為 0.00，總供應量是 0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.45M

MISSION（MISSION）價格歷史 USD

跟蹤 MISSION 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00000322957-31.86%
30天$ -0.000003926-36.26%
60天$ -0.000033096-82.74%
90天$ -0.000033096-82.74%
MISSION 今日價格變化

今天，MISSION 記錄了 $ -0.00000322957 (-31.86%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MISSION 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000003926 (-36.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MISSION 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MISSION 的變化為 $ -0.000033096 (-82.74%)，從而更廣泛地了解其表現。

MISSION 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.000033096 (-82.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MISSION（MISSION）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MISSION 價格歷史頁面

什麼是MISSION (MISSION)

MissionPawsible 是一款行動 GameFi 平台，無縫整合至即時通訊應用程式，首先從 Telegram 開始，由 BabyDoge（全球最大迷因幣之一）的團隊開發。它透過 $MP 代幣 驅動的 Web3 經濟，重新定義經典的手機城市建造遊戲，玩家在遊戲進程中可解鎖季節性獎勵與獎池。除了建造玩法外，用戶還能與 AI 智能體 進行休閒對戰，或在私人房間中挑戰朋友——全程不需離開聊天介面。憑藉即時上手的體驗、引人入勝的遊戲機制，以及龐大的社群基礎，MissionPawsible 將區塊鏈遊戲帶入人們日常使用的平台之中。

MISSION在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 MISSION 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MISSION 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 MISSION 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 MISSION 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

MISSION 價格預測 (USD)

MISSION（MISSION）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 MISSION（MISSION）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 MISSION 的長期和短期價格預測。

現在就查看 MISSION 價格預測

MISSION（MISSION）代幣經濟

了解 MISSION（MISSION）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MISSION 代幣的完整經濟學

如何購買MISSION (MISSION)

正在尋找如何購買 MISSION？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買MISSION。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MISSION 兌換為當地貨幣

MISSION資源

要更深入地瞭解 MISSION，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方MISSION網站
區塊查詢

人們還問：關於MISSION的其他問題

MISSION（MISSION）今日價格是多少？
MISSION 實時價格為 0.000006904 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MISSION 兌 USD 的價格是多少？
目前 MISSION 兌 USD 的價格為 $ 0.000006904。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
MISSION 的市值是多少？
MISSION 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MISSION 的流通供應量是多少？
MISSION 的流通供應量為 0.00 USD
MISSION 的歷史最高價（ATH）是多少？
MISSION 的歷史最高價是 0.000031145798993297 USD
MISSION 的歷史最低價（ATL）是多少？
MISSION 的歷史最低價是 0.000002538518482296 USD
MISSION 的交易量是多少？
MISSION 的 24 小時實時交易量為 $ 64.43K USD
MISSION 今年會漲嗎？
MISSION 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MISSION 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:32 (UTC+8)

MISSION（MISSION）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

