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MegaETH (MEGA) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.03077 -- -11.41% -35.48% -66.99%

MegaETH 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 MegaETH 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 4 買入 15 移動平均線 : 強烈買入 賣出 2 中立 1 買入 11 技術指標 : 中立 賣出 5 中立 3 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.03078 0.03077 R2 0.03077 0.03075 R1 0.03075 0.03075 PP 0.03074 0.03074 S1 0.03072 0.03072 S2 0.03071 0.03072 S3 0.03069 0.03071

MegaETH 市場信號 目前淨掛單量 -0.36M $2.42 M $2.78 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.17 M 3 日主動賣出 $0.17 M 7 日主動買賣差額 0.01M 7 日主動買入 $0.41 M 7 日主動賣出 $0.40 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 MegaETH資金流向 淨流入 MEGAUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.08 M 0.03 2026-08-14 -$0.08 M 0.03 2026-08-13 $0.03 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.02 M 0.03 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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