Manyu 目前實時價格為 0.000000029465 USD。跟蹤 MANYU 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MANYU 價格趨勢。

Manyu 圖標

Manyu實時價格 (MANYU)

1 MANYU 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000000029465
$0.000000029465$0.000000029465
-5.30%1D
USD
Manyu (MANYU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:08 (UTC+8)

Manyu（MANYU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000000029375
$ 0.000000029375$ 0.000000029375
24H最低價
$ 0.000000033801
$ 0.000000033801$ 0.000000033801
24H最高價

$ 0.000000029375
$ 0.000000029375$ 0.000000029375

$ 0.000000033801
$ 0.000000033801$ 0.000000033801

--
----

--
----

-2.20%

-5.30%

-2.41%

-2.41%

Manyu（MANYU）目前實時價格為 $ 0.000000029465。過去 24 小時內，MANYU 的交易價格在 $ 0.000000029375$ 0.000000033801 之間波動，市場活躍度顯著。MANYU 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，MANYU 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.20%，過去 24 小時內變動為 -5.30%，過去 7 天內累計變動為 -2.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Manyu（MANYU）市場資訊

--
----

$ 213.63K
$ 213.63K$ 213.63K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Manyu 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 213.63K。MANYU 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Manyu（MANYU）價格歷史 USD

跟蹤 Manyu 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00000000164904-5.30%
30天$ +0.000000001479+5.28%
60天$ +0.000000012783+76.62%
90天$ +0.000000003363+12.88%
Manyu 今日價格變化

今天，MANYU 記錄了 $ -0.00000000164904 (-5.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Manyu 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000000001479 (+5.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Manyu 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MANYU 的變化為 $ +0.000000012783 (+76.62%)，從而更廣泛地了解其表現。

Manyu 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.000000003363 (+12.88%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Manyu（MANYU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Manyu 價格歷史頁面

什麼是Manyu (MANYU)

Manyu 是一隻知名柴犬網紅，在社交媒體平台擁有近兩千萬粉絲。

Manyu在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Manyu 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MANYU 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Manyu 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Manyu 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Manyu 價格預測 (USD)

Manyu（MANYU）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Manyu（MANYU）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Manyu 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Manyu 價格預測

Manyu（MANYU）代幣經濟

了解 Manyu（MANYU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MANYU 代幣的完整經濟學

如何購買Manyu (MANYU)

正在尋找如何購買 Manyu？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Manyu。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MANYU 兌換為當地貨幣

1 Manyu（MANYU）至 VND
0.000775371475
1 Manyu（MANYU）至 AUD
A$0.0000000447868
1 Manyu（MANYU）至 GBP
0.0000000218041
1 Manyu（MANYU）至 EUR
0.00000002504525
1 Manyu（MANYU）至 USD
$0.000000029465
1 Manyu（MANYU）至 MYR
RM0.000000123753
1 Manyu（MANYU）至 TRY
0.00000123487815
1 Manyu（MANYU）至 JPY
¥0.00000447868
1 Manyu（MANYU）至 ARS
ARS$0.00004397739645
1 Manyu（MANYU）至 RUB
0.00000233510125
1 Manyu（MANYU）至 INR
0.00000259969695
1 Manyu（MANYU）至 IDR
Rp0.0004910831369
1 Manyu（MANYU）至 PHP
0.00000173401525
1 Manyu（MANYU）至 EGP
￡E.0.000001396641
1 Manyu（MANYU）至 BRL
R$0.00000015822705
1 Manyu（MANYU）至 CAD
C$0.00000004095635
1 Manyu（MANYU）至 BDT
0.0000036035695
1 Manyu（MANYU）至 NGN
0.00004301448025
1 Manyu（MANYU）至 COP
$0.000113764365
1 Manyu（MANYU）至 ZAR
R.0.0000005073873
1 Manyu（MANYU）至 UAH
0.00000124018185
1 Manyu（MANYU）至 TZS
T.Sh.0.00007275291545
1 Manyu（MANYU）至 VES
Bs0.00000624658
1 Manyu（MANYU）至 CLP
$0.0000276971
1 Manyu（MANYU）至 PKR
Rs0.000008344488
1 Manyu（MANYU）至 KZT
0.00001584126795
1 Manyu（MANYU）至 THB
฿0.0000009623269
1 Manyu（MANYU）至 TWD
NT$0.00000090369155
1 Manyu（MANYU）至 AED
د.إ0.00000010813655
1 Manyu（MANYU）至 CHF
Fr0.00000002327735
1 Manyu（MANYU）至 HKD
HK$0.0000002286484
1 Manyu（MANYU）至 AMD
֏0.0000113151493
1 Manyu（MANYU）至 MAD
.د.م0.0000002716673
1 Manyu（MANYU）至 MXN
$0.00000054245065
1 Manyu（MANYU）至 SAR
ريال0.00000011049375
1 Manyu（MANYU）至 ETB
Br0.00000450372525
1 Manyu（MANYU）至 KES
KSh0.00000380717265
1 Manyu（MANYU）至 JOD
د.أ0.000000020890685
1 Manyu（MANYU）至 PLN
0.00000010695795
1 Manyu（MANYU）至 RON
лв0.0000001284674
1 Manyu（MANYU）至 SEK
kr0.00000027608705
1 Manyu（MANYU）至 BGN
лв0.0000000495012
1 Manyu（MANYU）至 HUF
Ft0.0000098542746
1 Manyu（MANYU）至 CZK
0.0000006152292
1 Manyu（MANYU）至 KWD
د.ك0.00000000901629
1 Manyu（MANYU）至 ILS
0.00000009576125
1 Manyu（MANYU）至 BOB
Bs0.0000002038978
1 Manyu（MANYU）至 AZN
0.0000000500905
1 Manyu（MANYU）至 TJS
SM0.00000027255125
1 Manyu（MANYU）至 GEL
0.00000007985015
1 Manyu（MANYU）至 AOA
Kz0.00002685941005
1 Manyu（MANYU）至 BHD
.د.ب0.000000011108305
1 Manyu（MANYU）至 BMD
$0.000000029465
1 Manyu（MANYU）至 DKK
kr0.00000018887065
1 Manyu（MANYU）至 HNL
L0.00000077522415
1 Manyu（MANYU）至 MUR
0.0000013400682
1 Manyu（MANYU）至 NAD
$0.00000050709265
1 Manyu（MANYU）至 NOK
kr0.00000029435535
1 Manyu（MANYU）至 NZD
$0.00000005097445
1 Manyu（MANYU）至 PAB
B/.0.000000029465
1 Manyu（MANYU）至 PGK
K0.00000012404765
1 Manyu（MANYU）至 QAR
ر.ق0.00000010754725
1 Manyu（MANYU）至 RSD
дин.0.00000296683085
1 Manyu（MANYU）至 UZS
soʻm0.00035499991835
1 Manyu（MANYU）至 ALL
L0.0000024503094
1 Manyu（MANYU）至 ANG
ƒ0.00000005274235
1 Manyu（MANYU）至 AWG
ƒ0.00000005274235
1 Manyu（MANYU）至 BBD
$0.00000005893
1 Manyu（MANYU）至 BAM
KM0.00000004920655
1 Manyu（MANYU）至 BIF
Fr0.000086656565
1 Manyu（MANYU）至 BND
$0.00000003800985
1 Manyu（MANYU）至 BSD
$0.000000029465
1 Manyu（MANYU）至 JMD
$0.00000472176625
1 Manyu（MANYU）至 KHR
0.0001183332079
1 Manyu（MANYU）至 KMF
Fr0.00001249316
1 Manyu（MANYU）至 LAK
0.00064054346545
1 Manyu（MANYU）至 LKR
රු0.00000896119045
1 Manyu（MANYU）至 MDL
L0.0000005020836
1 Manyu（MANYU）至 MGA
Ar0.0001327250925
1 Manyu（MANYU）至 MOP
P0.00000023572
1 Manyu（MANYU）至 MVR
0.0000004508145
1 Manyu（MANYU）至 MWK
MK0.0000510657915
1 Manyu（MANYU）至 MZN
MT0.0000018828135
1 Manyu（MANYU）至 NPR
रु0.0000041575115
1 Manyu（MANYU）至 PYG
0.00020896578
1 Manyu（MANYU）至 RWF
Fr0.000042812645
1 Manyu（MANYU）至 SBD
$0.0000002427916
1 Manyu（MANYU）至 SCR
0.00000043932315
1 Manyu（MANYU）至 SRD
$0.00000117064445
1 Manyu（MANYU）至 SVC
$0.00000025781875
1 Manyu（MANYU）至 SZL
L0.00000050709265
1 Manyu（MANYU）至 TMT
m0.00000010342215
1 Manyu（MANYU）至 TND
د.ت0.0000000866271
1 Manyu（MANYU）至 TTD
$0.0000001997727
1 Manyu（MANYU）至 UGX
Sh0.00010230248
1 Manyu（MANYU）至 XAF
Fr0.000016588795
1 Manyu（MANYU）至 XCD
$0.0000000795555
1 Manyu（MANYU）至 XOF
Fr0.000016588795
1 Manyu（MANYU）至 XPF
Fr0.00000300543
1 Manyu（MANYU）至 BWP
P0.0000003930631
1 Manyu（MANYU）至 BZD
$0.00000005922465
1 Manyu（MANYU）至 CVE
$0.0000027897462
1 Manyu（MANYU）至 DJF
Fr0.00000524477
1 Manyu（MANYU）至 DOP
$0.0000018863493
1 Manyu（MANYU）至 DZD
د.ج0.0000038298607
1 Manyu（MANYU）至 FJD
$0.00000006747485
1 Manyu（MANYU）至 GNF
Fr0.000256198175
1 Manyu（MANYU）至 GTQ
Q0.0000002257019
1 Manyu（MANYU）至 GYD
$0.000006164078
1 Manyu（MANYU）至 ISK
kr0.00000359473

Manyu資源

要更深入地瞭解 Manyu，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Manyu的其他問題

Manyu（MANYU）今日價格是多少？
MANYU 實時價格為 0.000000029465 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MANYU 兌 USD 的價格是多少？
目前 MANYU 兌 USD 的價格為 $ 0.000000029465。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Manyu 的市值是多少？
MANYU 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MANYU 的流通供應量是多少？
MANYU 的流通供應量為 -- USD
MANYU 的歷史最高價（ATH）是多少？
MANYU 的歷史最高價是 -- USD
MANYU 的歷史最低價（ATL）是多少？
MANYU 的歷史最低價是 -- USD
MANYU 的交易量是多少？
MANYU 的 24 小時實時交易量為 $ 213.63K USD
MANYU 今年會漲嗎？
MANYU 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MANYU 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:40:08 (UTC+8)

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

