Mancer 今日價格

Mancer (MANCER) 今日實時價格為 NT$ 0.002802，過去 24 小時內變化了 12.57%。目前 MANCER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002802 每 MANCER。

Mancer 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- MANCER。過去 24 小時內，MANCER 的交易價格在 NT$ 0.002279（低點）和 NT$ 0.002936（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，MANCER 在過去一小時內波動了 +3.47%，過去7 天內波動了 -13.15%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.87K。

Mancer（MANCER）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 58.87KNT$ 58.87K NT$ 58.87K 完全稀釋市值 NT$ 7.00MNT$ 7.00M NT$ 7.00M 流通量 ---- -- 總供應量 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

Mancer 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.87K。MANCER 的流通量為 --，總供應量是 2500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.00M。