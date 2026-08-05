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MemeCore (M) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1.10183 -- -5.02% -10.99% -65.33%

MemeCore 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 MemeCore 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 12 中立 3 買入 11 移動平均線 : 賣出 賣出 10 中立 0 買入 4 技術指標 : 買入 賣出 2 中立 3 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1.1027 1.1027 R2 1.1027 1.1026 R1 1.1026 1.1026 PP 1.1026 1.1026 S1 1.1025 1.1025 S2 1.1025 1.1025 S3 1.1024 1.1025

MemeCore 市場信號 目前淨掛單量 -1.44M $3.87 M $5.31 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.02M 3 日主動買入 $0.03 M 3 日主動賣出 $0.05 M 7 日主動買賣差額 -0.03M 7 日主動買入 $0.11 M 7 日主動賣出 $0.14 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 MemeCore資金流向 淨流入 MUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.00 M 1.11 2026-08-14 -$0.02 M 1.11 2026-08-13 $0.00 M 1.08 2026-08-12 $0.00 M 1.10 2026-08-11 $0.00 M 1.10 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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