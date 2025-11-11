Lunarbits 由 SpaceX Falcon 9 發射升空，搭載在 Lunarbits 創始人 Space Blue 策劃的私人有效載荷（Lunaprise 任務）中，現在它們的雙胞胎被銘刻在比特幣序數符文代幣上，以獎勵 Space Blue 藝術家生態系統，其中包括賈斯汀·汀布萊克、韓國歌手、泰勒·斯威夫特、職業運動員和 222 個內容項目等藝術家，在全球擁有超過 25 億粉絲，所有這些紀念品和音樂現在都存檔在月球上的第一個博物館中，並將透過貨幣化提供給全球收藏家和粉絲。