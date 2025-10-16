Lunarbits 目前實時價格為 0.007669 USD。跟蹤 LUNARBITS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LUNARBITS 價格趨勢。Lunarbits 目前實時價格為 0.007669 USD。跟蹤 LUNARBITS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LUNARBITS 價格趨勢。

更多關於 LUNARBITS

LUNARBITS 價格資訊

LUNARBITS 白皮書

LUNARBITS 幣種官網

LUNARBITS 代幣經濟

LUNARBITS 價格預測

LUNARBITS 價格歷史

LUNARBITS 購買指南

LUNARBITS 兌換法幣計算

LUNARBITS 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Lunarbits 圖標

Lunarbits實時價格 (LUNARBITS)

1 LUNARBITS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.007669
$0.007669$0.007669
+22.05%1D
USD
Lunarbits (LUNARBITS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:39:53 (UTC+8)

Lunarbits（LUNARBITS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0059
$ 0.0059$ 0.0059
24H最低價
$ 0.007669
$ 0.007669$ 0.007669
24H最高價

$ 0.0059
$ 0.0059$ 0.0059

$ 0.007669
$ 0.007669$ 0.007669

--
----

--
----

0.00%

+22.05%

-16.65%

-16.65%

Lunarbits（LUNARBITS）目前實時價格為 $ 0.007669。過去 24 小時內，LUNARBITS 的交易價格在 $ 0.0059$ 0.007669 之間波動，市場活躍度顯著。LUNARBITS 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，LUNARBITS 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +22.05%，過去 7 天內累計變動為 -16.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lunarbits（LUNARBITS）市場資訊

--
----

$ 310.19
$ 310.19$ 310.19

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

--
----

222,222,222
222,222,222 222,222,222

BTCRUNES

Lunarbits 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 310.19。LUNARBITS 的流通量為 --，總供應量是 222222222，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.70M

Lunarbits（LUNARBITS）價格歷史 USD

跟蹤 Lunarbits 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00138551+22.05%
30天$ -0.039631-83.79%
60天$ -0.117731-93.89%
90天$ -0.232331-96.81%
Lunarbits 今日價格變化

今天，LUNARBITS 記錄了 $ +0.00138551 (+22.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Lunarbits 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.039631 (-83.79%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Lunarbits 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LUNARBITS 的變化為 $ -0.117731 (-93.89%)，從而更廣泛地了解其表現。

Lunarbits 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.232331 (-96.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Lunarbits（LUNARBITS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Lunarbits 價格歷史頁面

什麼是Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits 由 SpaceX Falcon 9 發射升空，搭載在 Lunarbits 創始人 Space Blue 策劃的私人有效載荷（Lunaprise 任務）中，現在它們的雙胞胎被銘刻在比特幣序數符文代幣上，以獎勵 Space Blue 藝術家生態系統，其中包括賈斯汀·汀布萊克、韓國歌手、泰勒·斯威夫特、職業運動員和 222 個內容項目等藝術家，在全球擁有超過 25 億粉絲，所有這些紀念品和音樂現在都存檔在月球上的第一個博物館中，並將透過貨幣化提供給全球收藏家和粉絲。

Lunarbits在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Lunarbits 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 LUNARBITS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Lunarbits 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Lunarbits 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Lunarbits 價格預測 (USD)

Lunarbits（LUNARBITS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Lunarbits（LUNARBITS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Lunarbits 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Lunarbits 價格預測

Lunarbits（LUNARBITS）代幣經濟

了解 Lunarbits（LUNARBITS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 LUNARBITS 代幣的完整經濟學

如何購買Lunarbits (LUNARBITS)

正在尋找如何購買 Lunarbits？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Lunarbits。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

LUNARBITS 兌換為當地貨幣

1 Lunarbits（LUNARBITS）至 VND
201.809735
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 AUD
A$0.01165688
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 GBP
0.00567506
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 EUR
0.00651865
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 USD
$0.007669
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MYR
RM0.0322098
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 TRY
0.32140779
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 JPY
¥1.165688
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 ARS
ARS$11.44621257
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 RUB
0.60776825
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 INR
0.67663587
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 IDR
Rp127.81661554
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 PHP
0.45132065
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 EGP
￡E.0.3635106
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BRL
R$0.04118253
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 CAD
C$0.01065991
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BDT
0.9379187
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 NGN
11.19558965
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 COP
$29.610009
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 ZAR
R.0.13206018
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 UAH
0.32278821
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 TZS
T.Sh.18.93575797
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 VES
Bs1.625828
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 CLP
$7.20886
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 PKR
Rs2.1718608
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 KZT
4.12308447
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 THB
฿0.25046954
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 TWD
NT$0.23520823
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 AED
د.إ0.02814523
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 CHF
Fr0.00605851
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 HKD
HK$0.05951144
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 AMD
֏2.94504938
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MAD
.د.م0.07070818
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MXN
$0.14118629
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 SAR
ريال0.02875875
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 ETB
Br1.17220665
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 KES
KSh0.99091149
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 JOD
د.أ0.005437321
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 PLN
0.02783847
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 RON
лв0.03343684
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 SEK
kr0.07185853
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BGN
лв0.01288392
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 HUF
Ft2.56482036
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 CZK
0.16012872
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 KWD
د.ك0.002346714
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 ILS
0.02492425
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BOB
Bs0.05306948
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 AZN
0.0130373
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 TJS
SM0.07093825
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 GEL
0.02078299
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 AOA
Kz6.99083033
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BHD
.د.ب0.002891213
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BMD
$0.007669
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 DKK
kr0.04915829
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 HNL
L0.20177139
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MUR
0.34878612
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 NAD
$0.13198349
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 NOK
kr0.07661331
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 NZD
$0.01326737
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 PAB
B/.0.007669
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 PGK
K0.03228649
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 QAR
ر.ق0.02799185
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 RSD
дин.0.77219161
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 UZS
soʻm92.39756911
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 ALL
L0.63775404
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 ANG
ƒ0.01372751
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 AWG
ƒ0.01372751
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BBD
$0.015338
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BAM
KM0.01280723
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BIF
Fr22.554529
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BND
$0.00989301
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BSD
$0.007669
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 JMD
$1.22895725
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 KHR
30.79916414
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 KMF
Fr3.251656
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 LAK
166.71738797
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 LKR
රු2.33237297
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MDL
L0.13067976
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MGA
Ar34.5450105
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MOP
P0.061352
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MVR
0.1173357
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MWK
MK13.2911439
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 MZN
MT0.4900491
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 NPR
रु1.0820959
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 PYG
54.388548
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 RWF
Fr11.143057
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 SBD
$0.06319256
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 SCR
0.11434479
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 SRD
$0.30468937
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 SVC
$0.06710375
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 SZL
L0.13198349
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 TMT
m0.02691819
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 TND
د.ت0.02254686
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 TTD
$0.05199582
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 UGX
Sh26.626768
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 XAF
Fr4.317647
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 XCD
$0.0207063
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 XOF
Fr4.317647
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 XPF
Fr0.782238
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BWP
P0.10230446
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 BZD
$0.01541469
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 CVE
$0.72610092
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 DJF
Fr1.365082
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 DOP
$0.49096938
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 DZD
د.ج0.99681662
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 FJD
$0.01756201
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 GNF
Fr66.681955
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 GTQ
Q0.05874454
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 GYD
$1.6043548
1 Lunarbits（LUNARBITS）至 ISK
kr0.935618

Lunarbits資源

要更深入地瞭解 Lunarbits，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Lunarbits網站
區塊查詢

人們還問：關於Lunarbits的其他問題

Lunarbits（LUNARBITS）今日價格是多少？
LUNARBITS 實時價格為 0.007669 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 LUNARBITS 兌 USD 的價格是多少？
目前 LUNARBITS 兌 USD 的價格為 $ 0.007669。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Lunarbits 的市值是多少？
LUNARBITS 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
LUNARBITS 的流通供應量是多少？
LUNARBITS 的流通供應量為 -- USD
LUNARBITS 的歷史最高價（ATH）是多少？
LUNARBITS 的歷史最高價是 -- USD
LUNARBITS 的歷史最低價（ATL）是多少？
LUNARBITS 的歷史最低價是 -- USD
LUNARBITS 的交易量是多少？
LUNARBITS 的 24 小時實時交易量為 $ 310.19 USD
LUNARBITS 今年會漲嗎？
LUNARBITS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 LUNARBITS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:39:53 (UTC+8)

Lunarbits（LUNARBITS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

LUNARBITS 兌 USD 計算器

數量

LUNARBITS
LUNARBITS
USD
USD

1 LUNARBITS = 0.007669 USD

交易 LUNARBITS

LUNARBITS/USDT
$0.007669
$0.007669$0.007669
+22.05%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,141.95
$115,141.95$115,141.95

+1.27%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,144.31
$4,144.31$4,144.31

+1.69%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04924
$0.04924$0.04924

+55.77%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.14%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5380
$5.5380$5.5380

-11.25%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,144.31
$4,144.31$4,144.31

+1.69%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,141.95
$115,141.95$115,141.95

+1.27%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.14%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6202
$2.6202$2.6202

-0.77%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20221
$0.20221$0.20221

-0.41%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2229
$0.2229$0.2229

+345.80%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002011
$0.002011$0.002011

+101.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000006292
$0.000000000000000000006292$0.000000000000000000006292

+737.81%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2229
$0.2229$0.2229

+345.80%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000972
$0.0000000972$0.0000000972

+143.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04225
$0.04225$0.04225

+111.25%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003586
$0.0003586$0.0003586

+79.92%