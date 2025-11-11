Luckify 透過可驗證隨機引擎（VRF）將遊戲中的隨機性去中心化。LUCK 代幣負責治理系統、驅動隨機引擎，並在賭場類型遊戲、戰利品系統和 NFT 中對齊激勵。 Luckify 是一個去中心化的隨機性基礎設施，為「可證明公平」的遊戲和區塊鏈應用提供動力，專為那些追求 透明性、無需信任性以及鏈上完整性 的用戶而設計。