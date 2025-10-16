Luckify 目前實時價格為 0.1902 USD。跟蹤 LUCK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LUCK 價格趨勢。Luckify 目前實時價格為 0.1902 USD。跟蹤 LUCK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LUCK 價格趨勢。

$0.1902
Luckify (LUCK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:19:00 (UTC+8)

Luckify（LUCK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.1853
24H最低價
$ 0.1982
24H最高價

$ 0.1853
$ 0.1982
$ 0.42965712613217444
$ 0.16129988859178526
-0.21%

-0.31%

-11.04%

-11.04%

Luckify（LUCK）目前實時價格為 $ 0.1902。過去 24 小時內，LUCK 的交易價格在 $ 0.1853$ 0.1982 之間波動，市場活躍度顯著。LUCK 的歷史最高價為 $ 0.42965712613217444，歷史最低價為 $ 0.16129988859178526

從短期表現來看，LUCK 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.21%，過去 24 小時內變動為 -0.31%，過去 7 天內累計變動為 -11.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Luckify（LUCK）市場資訊

No.4353

$ 0.00
$ 86.55K
$ 190.20M
0.00
1,000,000,000
999,999,317.224016
0.00%

BSC

Luckify 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 86.55K。LUCK 的流通量為 0.00，總供應量是 999999317.224016，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 190.20M

Luckify（LUCK）價格歷史 USD

跟蹤 Luckify 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000591-0.31%
30天$ -0.1537-44.70%
60天$ +0.0402+26.80%
90天$ +0.0402+26.80%
Luckify 今日價格變化

今天，LUCK 記錄了 $ -0.000591 (-0.31%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Luckify 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.1537 (-44.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Luckify 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LUCK 的變化為 $ +0.0402 (+26.80%)，從而更廣泛地了解其表現。

Luckify 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.0402 (+26.80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Luckify（LUCK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Luckify 價格歷史頁面

什麼是Luckify (LUCK)

Luckify 透過可驗證隨機引擎（VRF）將遊戲中的隨機性去中心化。LUCK 代幣負責治理系統、驅動隨機引擎，並在賭場類型遊戲、戰利品系統和 NFT 中對齊激勵。 Luckify 是一個去中心化的隨機性基礎設施，為「可證明公平」的遊戲和區塊鏈應用提供動力，專為那些追求 透明性、無需信任性以及鏈上完整性 的用戶而設計。

Luckify在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Luckify 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 LUCK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Luckify 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Luckify 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Luckify 價格預測 (USD)

Luckify（LUCK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Luckify（LUCK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Luckify 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Luckify 價格預測

Luckify（LUCK）代幣經濟

了解 Luckify（LUCK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 LUCK 代幣的完整經濟學

如何購買Luckify (LUCK)

正在尋找如何購買 Luckify？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Luckify。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

LUCK 兌換為當地貨幣

1 Luckify（LUCK）至 VND
5,005.113
1 Luckify（LUCK）至 AUD
A$0.289104
1 Luckify（LUCK）至 GBP
0.140748
1 Luckify（LUCK）至 EUR
0.16167
1 Luckify（LUCK）至 USD
$0.1902
1 Luckify（LUCK）至 MYR
RM0.79884
1 Luckify（LUCK）至 TRY
7.971282
1 Luckify（LUCK）至 JPY
¥28.9104
1 Luckify（LUCK）至 ARS
ARS$283.879206
1 Luckify（LUCK）至 RUB
15.07335
1 Luckify（LUCK）至 INR
16.779444
1 Luckify（LUCK）至 IDR
Rp3,169.998732
1 Luckify（LUCK）至 PHP
11.189466
1 Luckify（LUCK）至 EGP
￡E.9.023088
1 Luckify（LUCK）至 BRL
R$1.019472
1 Luckify（LUCK）至 CAD
C$0.264378
1 Luckify（LUCK）至 BDT
23.27097
1 Luckify（LUCK）至 NGN
277.258344
1 Luckify（LUCK）至 COP
$737.207592
1 Luckify（LUCK）至 ZAR
R.3.27144
1 Luckify（LUCK）至 UAH
7.986498
1 Luckify（LUCK）至 TZS
T.Sh.469.628526
1 Luckify（LUCK）至 VES
Bs40.3224
1 Luckify（LUCK）至 CLP
$178.5978
1 Luckify（LUCK）至 PKR
Rs53.803776
1 Luckify（LUCK）至 KZT
102.257226
1 Luckify（LUCK）至 THB
฿6.213834
1 Luckify（LUCK）至 TWD
NT$5.835336
1 Luckify（LUCK）至 AED
د.إ0.698034
1 Luckify（LUCK）至 CHF
Fr0.150258
1 Luckify（LUCK）至 HKD
HK$1.475952
1 Luckify（LUCK）至 AMD
֏72.650694
1 Luckify（LUCK）至 MAD
.د.م1.751742
1 Luckify（LUCK）至 MXN
$3.497778
1 Luckify（LUCK）至 SAR
ريال0.71325
1 Luckify（LUCK）至 ETB
Br29.07207
1 Luckify（LUCK）至 KES
KSh24.571938
1 Luckify（LUCK）至 JOD
د.أ0.1348518
1 Luckify（LUCK）至 PLN
0.690426
1 Luckify（LUCK）至 RON
лв0.829272
1 Luckify（LUCK）至 SEK
kr1.780272
1 Luckify（LUCK）至 BGN
лв0.319536
1 Luckify（LUCK）至 HUF
Ft63.568644
1 Luckify（LUCK）至 CZK
3.969474
1 Luckify（LUCK）至 KWD
د.ك0.0582012
1 Luckify（LUCK）至 ILS
0.620052
1 Luckify（LUCK）至 BOB
Bs1.310478
1 Luckify（LUCK）至 AZN
0.32334
1 Luckify（LUCK）至 TJS
SM1.770762
1 Luckify（LUCK）至 GEL
0.515442
1 Luckify（LUCK）至 AOA
Kz173.380614
1 Luckify（LUCK）至 BHD
.د.ب0.0717054
1 Luckify（LUCK）至 BMD
$0.1902
1 Luckify（LUCK）至 DKK
kr1.219182
1 Luckify（LUCK）至 HNL
L4.988946
1 Luckify（LUCK）至 MUR
8.650296
1 Luckify（LUCK）至 NAD
$3.294264
1 Luckify（LUCK）至 NOK
kr1.900098
1 Luckify（LUCK）至 NZD
$0.329046
1 Luckify（LUCK）至 PAB
B/.0.1902
1 Luckify（LUCK）至 PGK
K0.810252
1 Luckify（LUCK）至 QAR
ر.ق0.692328
1 Luckify（LUCK）至 RSD
дин.19.139826
1 Luckify（LUCK）至 UZS
soʻm2,291.565738
1 Luckify（LUCK）至 ALL
L15.803718
1 Luckify（LUCK）至 ANG
ƒ0.340458
1 Luckify（LUCK）至 AWG
ƒ0.340458
1 Luckify（LUCK）至 BBD
$0.3804
1 Luckify（LUCK）至 BAM
KM0.319536
1 Luckify（LUCK）至 BIF
Fr559.3782
1 Luckify（LUCK）至 BND
$0.245358
1 Luckify（LUCK）至 BSD
$0.1902
1 Luckify（LUCK）至 JMD
$30.454824
1 Luckify（LUCK）至 KHR
763.854612
1 Luckify（LUCK）至 KMF
Fr80.6448
1 Luckify（LUCK）至 LAK
4,134.782526
1 Luckify（LUCK）至 LKR
රු57.670542
1 Luckify（LUCK）至 MDL
L3.241008
1 Luckify（LUCK）至 MGA
Ar856.7559
1 Luckify（LUCK）至 MOP
P1.519698
1 Luckify（LUCK）至 MVR
2.91006
1 Luckify（LUCK）至 MWK
MK329.06502
1 Luckify（LUCK）至 MZN
MT12.15378
1 Luckify（LUCK）至 NPR
रु26.664138
1 Luckify（LUCK）至 PYG
1,339.3884
1 Luckify（LUCK）至 RWF
Fr275.5998
1 Luckify（LUCK）至 SBD
$1.567248
1 Luckify（LUCK）至 SCR
2.636172
1 Luckify（LUCK）至 SRD
$7.556646
1 Luckify（LUCK）至 SVC
$1.660446
1 Luckify（LUCK）至 SZL
L3.294264
1 Luckify（LUCK）至 TMT
m0.667602
1 Luckify（LUCK）至 TND
د.ت0.5580468
1 Luckify（LUCK）至 TTD
$1.287654
1 Luckify（LUCK）至 UGX
Sh660.3744
1 Luckify（LUCK）至 XAF
Fr107.0826
1 Luckify（LUCK）至 XCD
$0.51354
1 Luckify（LUCK）至 XOF
Fr107.0826
1 Luckify（LUCK）至 XPF
Fr19.4004
1 Luckify（LUCK）至 BWP
P2.71035
1 Luckify（LUCK）至 BZD
$0.3804
1 Luckify（LUCK）至 CVE
$18.032862
1 Luckify（LUCK）至 DJF
Fr33.6654
1 Luckify（LUCK）至 DOP
$12.167094
1 Luckify（LUCK）至 DZD
د.ج24.722196
1 Luckify（LUCK）至 FJD
$0.435558
1 Luckify（LUCK）至 GNF
Fr1,653.789
1 Luckify（LUCK）至 GTQ
Q1.453128
1 Luckify（LUCK）至 GYD
$39.730878
1 Luckify（LUCK）至 ISK
kr23.2044

Luckify資源

要更深入地瞭解 Luckify，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Luckify網站
區塊查詢

人們還問：關於Luckify的其他問題

Luckify（LUCK）今日價格是多少？
LUCK 實時價格為 0.1902 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 LUCK 兌 USD 的價格是多少？
目前 LUCK 兌 USD 的價格為 $ 0.1902。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Luckify 的市值是多少？
LUCK 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
LUCK 的流通供應量是多少？
LUCK 的流通供應量為 0.00 USD
LUCK 的歷史最高價（ATH）是多少？
LUCK 的歷史最高價是 0.42965712613217444 USD
LUCK 的歷史最低價（ATL）是多少？
LUCK 的歷史最低價是 0.16129988859178526 USD
LUCK 的交易量是多少？
LUCK 的 24 小時實時交易量為 $ 86.55K USD
LUCK 今年會漲嗎？
LUCK 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 LUCK 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:19:00 (UTC+8)

Luckify（LUCK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

