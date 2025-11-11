Lit Protocol 是一個去中心化的金鑰管理網路，專為可編程簽署與加密而設計。該網路使開發者能夠建立 安全、去中心化的應用程式，能夠無縫管理 加密資產、私有數據與使用者權限，並且跨平台運行，無單一故障點或集中式管理機構。